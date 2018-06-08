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"Восточный базар", или как Вашингтон и Анкара торгуются за северную Сирию

Пятница, 08 Июня 2018 08:30
&quot;Восточный базар&quot;, или как Вашингтон и Анкара торгуются за северную Сирию Фото из открытых источников

После долгих месяцев споров и взаимных обвинений Соединенные Штаты и Турция предварительно договорились по решению проблемы вокруг Манбиджа. Турция намерена полностью очистить север Сирии от курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые укрепились здесь за годы боев с «Исламским государством»*. После зачистки ВС Турции кантона Африн от YPG турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган следующей целью объявил город Манбидж, который курды в 2016 году отбили у ИГИЛ. 

 

После долгих споров…

 

Госдеп поначалу договорился с Турцией о выводе YPG из Манбиджа, но после ухода Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря Вашингтон опроверг данную информацию. Анкара продолжала настаивать на своем, то угрожая силой взять город, где находятся американские военные, то шантажируя Пентагон выводом ВС США из турецкой базы Инджирлик. В конце концов, 4 июня США согласились «пойти навстречу» туркам. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео одобрили «дорожную карту», согласно которой YPG должны будут покинуть Манбидж. Чавушоглу добавил, что перед уходом курдские партизаны сдадут оружие, полученное от Пентагона. После этого в город войдут турецкие военные, которые совместно с американцами будут осуществлять надзор. 

 

Кооперация и, на первый взгляд, даже сближение США и Турции может вызвать беспокойство России. Ведь Анкара является одним из участников трехстороннего формата, сформированного в Астане для гарантии «зон деэскалации» в Сирии. Отдельные натовские страны, как например, Франция, уже заявляла о своей цели разрушить треугольник Россия-Иран-Турция. Вашингтон обеспокоен и двусторонним сближением России и Турции, выраженным строительством «Турецкого потока», постройкой АЭС «Аккую» и продажей турками российских С-400. После операции «Оливковая ветвь» (зачистка Африна от YPG) Вашингтон понял, что Эрдоган может «в сговоре» с Россией и, игнорируя интересы США, действовать в Сирии.

 

С приходом в администрацию госсекретаря Майка Помпео и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Белый дом активизировал усилия по «перетягиванию» Турции на свою сторону. Во время апрельских ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии Эрдоган поддержал их. Уступка в Манбидже может быть не чем иным, как продолжением этой стратегии. Ведь при большом желании Россия, Турция и Иран могут вытеснить США с севера Сирии и районов к востоку от Евфрата, а значит и их союзников по НАТО. Американцы, французы и даже канцлер Германии Ангела Меркель уже открытым текстом говорят о том, что Ирану пора бы убраться из Сирии, и критиковали Турцию и Россию за «бомбардировки мирных жителей» в Африне и под Дамаском.

 

Интерес США – расколоть союз России, Турции и Ирана

 

В чем состоит интерес каждой из сторон в данном соглашении по Манбиджу? Начнем с Соединённых Штатов. В конце мая президент Сирии Башар Асад заявил, что США необходимо покинуть север страны, а YPG - передать контроль Дамаску. В противном случае Асад вернет эти территории силой. Военный эксперт Института Исследования России (RUSEN) в Анкаре Сасланбек Исаев считает, что этим ходом в Манбидже США решают одновременно две задачи: обеспечивают себе тыл и вносят раскол среди своих конкурентов.

 

«Американцы пытаются втянуть на север Сирии побольше суннитских стран - Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Турцию – и их вооруженными силами обезопасить себя перед возможным завтрашним противостоянием с Асадом. То есть это хитрый план с целью стравить Сирию, Асада и Иран с суннитскими странами», - рассказал Исаев

 

Доктор исторических наук Стамбульского университета Мехмет Перинчек также разглядел в сделке по Манбиджу попытку американцев внести раскол между Россией и Турцией. «Это соглашение похоже больше на тактическое, чем стратегическое. США и Турция находились перед лицом столкновений между собой из-за Манбиджа и курдских сепаратистов. Этим соглашением они хотели ликвидировать риск столкновения. …США, конечно, будут использовать эту сделку, чтобы испортить астанинский процесс и российско-турецкие отношения. США стараются опять взять в свои руки инициативу, которую они потеряли за последние два года», - отметил Перинчек.

 

Турецкий политолог предупредил о  возможных новых провокациях США против астанинского формата. Перинчек считает, что Эрдогану следовало бы договариваться по Манбиджу не с Вашингтоном, а с Дамаском, которому и «принадлежит Манбидж».   

 

Предвыборный ход Эрдогана

 

Что до самой Турции, то сделка позволяет Эрдогану набрать дополнительные политические очки накануне досрочных президентских выборов, намеченных на 24 июня. Эрдогану нужны новые победы. С момента последней операции «Оливковая ветвь» уже прошло около двух месяцев, и на фоне падающей лиры социально-экономическое недовольство может взять вверх над военной эйфорией. Поэтому начало эвакуации YPG из Манбиджа и активизировавшиеся военные действия в горах Гандил в Ираке против Рабочей партии Курдистана (РПК) могут стать хорошим аргументом во время предвыборной кампании Эрдогана.

 

Справедливости ради надо сказать, что, несмотря на всю «шумиху» вокруг Манбиджа, это еще не прорыв, и остается множество вопросов.«В настоящий момент сделка по Манбиджу не претворена в жизнь. Договор сложный. США обуславливают его четкими условиями, которые Анкаре надо исполнить. Ключевым вопросом является то, какая часть военного совета Манбиджа (MMC), которая близка к РПК и ее лидеру Абдулле Оджалану, сохранится у власти. Как видится со стороны, сохранение MMC уже урегулировано, что является уступкой Анкары. В ответ Анкаре, согласно арабским СМИ, необходимо в течение полугода обучить местную милицию, которая будет делить контроль с MMC», - заметил немецкий политолог и востоковед Али Озкёк.  

 

Готовы ли турки делить с РПК/YPG власть в Манбидже – вопрос риторический, если учесть, что обе организации считаются в Турции террористическими. Так что проблема управления в любой момент может сорвать соглашение.

 

Российский интерес

 

С точки зрения России, стратегическим приоритетом остается переход управления над оставшейся частью Сирии к правительству Асада, которое ВКС России и прибыли защищать в 2015 году. Совместное управление Турцией и США Манбиджем, если оно состоится, вряд ли обрадует Асада, который и тех, и других считает оккупантами. При этом надо понимать, что Турция является временным союзником России в Сирии, где две страны вместе с Ираном гарантируют перемирие в четырех «зонах эскалации». До тех пор, пока курды не согласились сотрудничать с Дамаском, по большому счету, для Асада и России сделка по Манбиджу на поле ничего не меняет.

 

Главное, чтобы турецко-американская «игра» в Манбидже не переросла в нечто большее. Есть спекуляции на тему того, что США могут взамен потребовать у Турции отказаться от покупки С-400. Эрдоган уже многократно заявлял, что российские ПВО не могут быть предметом торга. «Обменять Манбидж на С-400 для Турции – все равно, что взять вату и отдать золото, то есть С-400», - подметил военный эксперт Сасланбек Исаев.

 

Решающим будет выбор самой Турции, которая пока, используя противоречия между Россией, курдами и США, успешно реализовывает свои стратегические цели в Сирии. Стратегический же интерес России состоит в том, чтобы очистить Сирию от иностранных военных формирований и предотвратить распад страны. Об этом говорил Владимир Путин и на последней встрече с Асадом в Сочи.   

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда 

Гасанов Камран

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сирия США Турция Россия Манбидж
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