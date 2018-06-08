Зачем Китай подыгрывает США в торговой войне?

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Домыслы и слухи, которыми окутаны взаимоотношения Китая и США, порядком будоражат и нервируют общественность. Дабы хоть немного приглушить "накал страстей" вокруг данной темы сегодня правительство КНР выступило с заявлением, в котором со свойственной ему восточной манерой объявило об отсутствии повышения уровня трений с США, хотя на самом деле ситуация начинает перерастать в горячую конфликтную фазу

Успокоить общественность сегодня попытался официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. "Мы не ожидаем повышения уровня трений в сфере торговли с США, - передаёт ТАСС его слова. - Китай будет выполнять условия достигнутой между двумя странами в Вашингтоне договорённости. Детали нынешних торгово-экономических консультаций были утверждены обеими сторонами».

Кто будет выполнять договорённости

Китай, возможно, и будет выполнять условия договорённостей с США. Потому что ему это, в принципе, даже выгодно. Закупить в Америке крупные запасы соевых, кукурузы, а также партии природного газа, сырой нефти и угля, чтобы хоть чуточку срезать козырёк дисбаланса, нависший над взаимной торговлей, - это вполне здравая политика. А 70 млрд долларов, которые это удовольствие будет стоить в течение первого года, - трата в этих условиях небольшая. Куда их девать-то? Снова закупать американские ценные бумаги, от которых потихоньку начали избавляться по всему миру? Рискованно, да и на что они? А нефть и газ – это ресурс. Для Китая к тому же – дефицитный. И стоят они дёшево – сырой ведь продукт. А КНР будет гнать в Америку продукты с высокой добавленной стоимостью – те же гаджеты, ту же разнообразную «бытовку», оборудование.

Так что для Китая здесь всё в порядке. А для США? А вот для США всё значительно хуже, полагают эксперты. На самом деле приобретение нефти и кукурузы никак не подрывает китайских позиций в торговой войне с Америкой. Но для неё санкционная война с Пекином просто необходима и неизбежна, ибо только это даёт Вашингтону шанс хоть как-то замедлить триумфальный путь Китая к вершине мировой экономики. Поэтому сколь бы торжественно ни объявляли в Белом доме об очередной победе в торговой схватке двух экономик, через пару дней оттуда же последуют заявления о введении против Китая санкций.

Это может выглядеть подло, это может выглядеть смешно, но это, по мнению наблюдателей, - данность, через которую не переступить. И именно символом и данью этой реальности стало открыто наглое и провокационное требование госсекретаря США Майка Помпео к китайскому руководству официально сообщить о числе погибших и пострадавших во время умиротворения демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

"Мы присоединяемся к мировому сообществу, которое требует от правительства Китая обнародовать данные о числе убитых, задержанных и пропавших без вести»,- заявил Помпео.

Нет, не будем сейчас спрашивать, где старина Майк нашёл то «мировое сообщество», которое требует от правительства Китая таких вещей. Не будем повторять и уже всем открывшуюся истину, что в Вашингтоне нынче не одна и не две, а несколько внешних политик. Нет, на деле важно лишь одно: что США ведут с Китаем торг, поигрывая у его виска своим револьвером. А всякие, как мы помним, «права человека» и демонстранта – очень серьёзное оружие в руках Вашингтона.

Вот Китай и бурчит нечто примирительное, тихонько пытаясь отклонить голову от порхающего вокруг неё ствола. Пусть и ясно, что США на Китай реально, людно, конно и оружно, как раньше говорили, напасть не осмелятся. Но арест или замораживание финансовых активов Китая в Америке – тоже весьма большая неприятность. Лучше уступить взбесившемуся ковбою. Тем более что от его крика ничего не меняется…

Логика договорной недоговороспособности

От вызывающих действий Вашингтона действительно ничего не меняется ни в торговле, ни во взаимных экономических отношениях, ни даже в политике. Ещё один трюк Америки, которая эвакуировала из Китая неких дипломатов, якобы пострадавших от акустического удара, пропал, можно сказать, втуне. Потому что на фоне объявления о дополнительных таможенных пошлинах на товары китайского производства аж в 25% и на общую сумму в 50 млрд долларов это действительно – мелкое дипломатическое циркачество.

Ведь при всей своей сдержанности и показном миролюбии Пекин вполне открыто намекнул, что готов к любому развитию событий. И у него есть план зеркальных контрмер. И коснутся они тоже товаров с той самой пресловутой высокой добавленной стоимостью. Это, например, самолёты. Или автомобили. Для нынешнего Китая их отсутствие на потребительском рынке некритично. Да и Южная Корея с Японией – под боком, и Европа спит и видит, как отхватить побольше кусочек от китайского рынка.

А вот для США и лично для президента Трампа, который, как лев, бьётся за возрождение американского автомобилестроения?То есть логика в торговой войне вырисовывается такая: в самом худшем для себя случае Китай согласится приобретать у Америки столь нужное ему сырьё. А вот товары высокотехнологичные она ему продавать не сможет. В итоге все и останутся при своих. Торговый дефицит Америки относительно Китая лишь немного съедет в другое место графика. И, как мне уже приходилось замечать, в условиях, когда в США из Китая ввозится бытовой электронной техники почти на 150 млрд долларов в год, это смещение всё равно будет для Америки не победой, а катастрофой.

Но важнее, наверное, то, что свою оценку событий не изменяет и один из виднейших русских китаеведов, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. Ни Китай, ни Америка иллюзий о выполнимости обещаний не питают, подчеркнул он в разговоре с Царьградом, и никто ничего исполнять не собирается. А потому главных противоречий между странами ни хлёсткие требования, ни победные заявления, ни миролюбивые заверения не снимают.

Покровский Александр

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