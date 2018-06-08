Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Зачем Китай подыгрывает США в торговой войне?

Зачем Китай подыгрывает США в торговой войне?

Пятница, 08 Июня 2018 08:00
Зачем Китай подыгрывает США в торговой войне? Фото из открытых источников

Домыслы и слухи, которыми окутаны взаимоотношения Китая и США, порядком будоражат и нервируют общественность. Дабы хоть немного приглушить "накал страстей" вокруг данной темы сегодня правительство КНР выступило с заявлением, в котором со свойственной ему восточной манерой объявило об отсутствии повышения уровня трений с США, хотя на самом деле ситуация начинает перерастать в горячую конфликтную фазу

 

Успокоить общественность сегодня попытался официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. "Мы не ожидаем повышения уровня трений в сфере торговли с США, - передаёт ТАСС его слова. - Китай будет выполнять условия достигнутой между двумя странами в Вашингтоне договорённости. Детали нынешних торгово-экономических консультаций были утверждены обеими сторонами»

 

Кто будет выполнять договорённости 

 

Китай, возможно, и будет выполнять условия договорённостей с США. Потому что ему это, в принципе, даже выгодно. Закупить в Америке крупные запасы соевых, кукурузы, а также партии природного газа, сырой нефти и угля, чтобы хоть чуточку срезать козырёк дисбаланса, нависший над взаимной торговлей, - это вполне здравая политика. А 70 млрд долларов, которые это удовольствие будет стоить в течение первого года, - трата в этих условиях небольшая. Куда их девать-то? Снова закупать американские ценные бумаги, от которых потихоньку начали избавляться по всему миру? Рискованно, да и на что они? А нефть и газ – это ресурс. Для Китая к тому же – дефицитный. И стоят они дёшево – сырой ведь продукт. А КНР будет гнать в Америку продукты с высокой добавленной стоимостью – те же гаджеты, ту же разнообразную «бытовку», оборудование.

 

Так что для Китая здесь всё в порядке. А для США? А вот для США всё значительно хуже, полагают эксперты. На самом деле приобретение нефти и кукурузы никак не подрывает китайских позиций в торговой войне с Америкой. Но для неё санкционная война с Пекином просто необходима и неизбежна, ибо только это даёт Вашингтону шанс хоть как-то замедлить триумфальный путь Китая к вершине мировой экономики. Поэтому сколь бы торжественно ни объявляли в Белом доме об очередной победе в торговой схватке двух экономик, через пару дней оттуда же последуют заявления о введении против Китая санкций.

 

Это может выглядеть подло, это может выглядеть смешно, но это, по мнению наблюдателей, - данность, через которую не переступить. И именно символом и данью этой реальности стало открыто наглое и провокационное требование госсекретаря США Майка Помпео к китайскому руководству официально сообщить о числе погибших и пострадавших во время умиротворения демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

 

"Мы присоединяемся к мировому сообществу, которое требует от правительства Китая обнародовать данные о числе убитых, задержанных и пропавших без вести»,- заявил Помпео.

 

Нет, не будем сейчас спрашивать, где старина Майк нашёл то «мировое сообщество», которое требует от правительства Китая таких вещей. Не будем повторять и уже всем открывшуюся истину, что в Вашингтоне нынче не одна и не две, а несколько внешних политик. Нет, на деле важно лишь одно: что США ведут с Китаем торг, поигрывая у его виска своим револьвером. А всякие, как мы помним, «права человека» и демонстранта – очень серьёзное оружие в руках Вашингтона.

 

Вот Китай и бурчит нечто примирительное, тихонько пытаясь отклонить голову от порхающего вокруг неё ствола. Пусть и ясно, что США на Китай реально, людно, конно и оружно, как раньше говорили, напасть не осмелятся. Но арест или замораживание финансовых активов Китая в Америке – тоже весьма большая неприятность. Лучше уступить взбесившемуся ковбою. Тем более что от его крика ничего не меняется… 

 

Логика договорной недоговороспособности 

 

От вызывающих действий Вашингтона действительно ничего не меняется ни в торговле, ни во взаимных экономических отношениях, ни даже в политике. Ещё один трюк Америки, которая эвакуировала из Китая неких дипломатов, якобы пострадавших от акустического удара, пропал, можно сказать, втуне. Потому что на фоне объявления о дополнительных таможенных пошлинах на товары китайского производства аж в 25% и на общую сумму в 50 млрд долларов это действительно – мелкое дипломатическое циркачество.

 

 Ведь при всей своей сдержанности и показном миролюбии Пекин вполне открыто намекнул, что готов к любому развитию событий. И у него есть план зеркальных контрмер. И коснутся они тоже товаров с той самой пресловутой высокой добавленной стоимостью. Это, например, самолёты. Или автомобили. Для нынешнего Китая их отсутствие на потребительском рынке некритично. Да и Южная Корея с Японией – под боком, и Европа спит и видит, как отхватить побольше кусочек от китайского рынка.

 

А вот для США и лично для президента Трампа, который, как лев, бьётся за возрождение американского автомобилестроения?То есть логика в торговой войне вырисовывается такая: в самом худшем для себя случае Китай согласится приобретать у Америки столь нужное ему сырьё. А вот товары высокотехнологичные она ему продавать не сможет. В итоге все и останутся при своих. Торговый дефицит Америки относительно Китая лишь немного съедет в другое место графика. И, как мне уже приходилось замечать, в условиях, когда в США из Китая ввозится бытовой электронной техники почти на 150 млрд долларов в год, это смещение всё равно будет для Америки не победой, а катастрофой.

 

Но важнее, наверное, то, что свою оценку событий не изменяет и один из виднейших русских китаеведов, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. Ни Китай, ни Америка иллюзий о выполнимости обещаний не питают, подчеркнул он в разговоре с Царьградом, и никто ничего исполнять не собирается. А потому главных противоречий между странами ни хлёсткие требования, ни победные заявления, ни миролюбивые заверения не снимают.

 

Покровский Александр

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Китай торговая война
Главное за сутки
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа. Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает …

Читайте также
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии Позиция Башара Асада относительно присутствия американских военных "на территории его страны" вылилась в достаточно резком интервью, которое президент Сирии недавно дал телеканалу RT. Министерство обороны США не могло пройти мимо…
Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией Есть на свете такие друзья, с которыми и врагов не нужно. Это - прописная истина. Именно в роли такого "друга" выступила Украина для Запада, задумав и осуществив колоссальный по глупости,…
ЦРУ срочно понадобились агенты со знанием русского ЦРУ срочно понадобились агенты со знанием русского У наших "западных партнеров" - очередные кадровые проблемы. На официальном сайте ЦРУ появилось объявление о поиске русскоговорящих сотрудников. Причем, требования там не бог весь какие запредельные: необходимо быть гражданином США…
Новое дно Британии: "сэр" с пониженной социальной ответственностью… Новое дно Британии: "сэр" с пониженной социальной ответственностью… Великобритания, кичащаяся "древностью традиций", своими "аристократизмом" и "элитарностью", и лезущая поучать и "воспитывать" жителей всех остальных стран мира, являющиеся, по глубокому убеждению британцев тупыми и неразвитыми дикарями в сравнении с…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей"
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри...
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.