Отказавшись от Бога, Западный мир идет к фашизму

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То, что Запад, пытающийся по сей день навязывать всему остальному миру собственные "ценности", и, соответственно, порядки и уклад жизни, давно уже является генератором, по сути, разрушительных АНТИценностей, основанных на попрании всех нормальных человеческих норм морали и гуманизма, вполне видно неворуженным глазом, причем уже достаточно давно. И все меньше на самом Западе находится людей, осмеливающихся говорить это вслух.

Тем интереснее и ценнее голос одного из таких осмелившихся - католического священника о. Ореста-Дмитрия Вильчинского. В своем коротком размышлении он, по сути, выносит Западному миру приговор, находя в себе мужество сказать правду и прямо сравнить нынешнее "торжество толерантности" и "победу общечеловеческих ценностей" с фашизмом - являющимся, кстати, одним из наиболее мрачных порождений все той же Западной цивилизации... Вот что он пишет:

"Не так давно израильский философ и иудейский теолог Пинхас Полонский поставил нашей Западной цивилизации диагноз: Запад находится в стадии саморазрушения. поскольку он отказался от христианства и в ранг религиозных догм были возведены определенные "этические принципы". И именно эта новая постхристианская религия Запада и является источником его основных проблем. Сложно этот диагноз опротестовать. А еще лучше сказать - невозможно...

Одним из трагических подтверждений этого диагноза является потрясшая в этом году весь мир смерть британского малыша Альфи Эванса. Британское государство, на основе своих вымышленных, а часто и высосанных из пальца этических принципов, своим судом вынесло смертный приговор малышу, вопреки воле его родителей, вопреки призывам многих мировых лидеров, в том числе и Папы Франциска, несмотря на готовность итальянских врачей приложить все усилия для сохранения жизни ребенка.

Если говорить в свете тенденций, то в Великобритании государство продвигается в направлении древней Спарты, где после рождения ребенка городская власть решала - будет ли он жить или будет сброшен со скалы. Уже сейчас Исландия в лоне матери убивает детей с синдромом Дауна, в большинстве европейских стран и Северной Америке "право" женщины на убийство ребенка в собственном лоне ничем не ограничено, во многих странах эвтаназия, либо, назовем вещи своими именами, убийство больных и немощных - гарантируется законом. Фактически, Западе шаг за шагом движется к осуществлению мечты вождей Третьего рейха - только здоровые и сильные имеют право на жизнь, все остальные должны быть уничтожены.

Ужасы Третьего рейха, правда, в несколько "гуманизированной" форме, становятся, кажется, реальностью и в наше время. Впрочем, этот новый "гуманизм" является намного более ужасным, ибо он не только прикрывается псевдонаукой, но уже и, практически, возведен в ранг религиозной догмы, которую большинство людей не осмеливается отрицать, дабы не получить на лоб клеймо "еретик" в современном его звучании - мракобес, забитый, фанатик, отсталый, фашист, чего-то там -фоб и тому подобное.

Есть ли из этого выход для Запада? Говоря обобщенно, выход есть, но вот его реальное осуществление вызывает серьезнейшие сомнения. Выход заключается в рехристианизации Западной цивилизации и отказе христиан от этических норм псевдогуманизма секулярного общества. То есть, реально христианство находится в субстанциональном конфликте с секулярной этикой, но, к превеликому сожалению, большинство христиан боится даже подумать об этом, а принять участие в этом религиозном конфликте - и подавно! Тем не менее, если христиане хотят остаться верными Евангелию, они просто обязаны отбросить не только превращение этических норм в религиозные догмы, но и отбросить этические нормы секулярного общества, которые так явно противоречат Божественному Откровению. И это не чья-то выдумка или прихоть - это простой императив слова Божьего.

И христиане, которые пойдут на компромисс с новой "религией" Запада, через несколько лет просто утратят всякое право называться христианами, хотя все еще будут исповедовать ту ужасную карикатуру на религию. которую они будут называть христианством. В истории уже были подобные случаи. Один из них, не такой уж и далекий от нас - так называемые "немецкие христиане" - на самом деле национал социалистическая секта, которая проповедовала крайний антисемитизм и верно служила гитлеровскому режиму."

Горькие слова... И на сто процентов соответствующие истине! Как и положено священнику, Вильчинский оставляет место пусть для призрачной, но надежды. Однако довольно сложно поверить в нее в совершенно свихнувшемся Западном мире, где сам верховный иерарх Рима позволяет себе (пусть пока и приватно) высказывания. подбадривающие извращенцев, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря о преступлениях гитлеровского режима, извиняется не за миллионы убитых и замученных по всему миру (прежде всего - в СССР!) детей, а ... за преследование гомосексуалистов!

Штайнмаера, оказывается, мучит совесть за то, что "раньше приватность, жизнь, любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов мерзким способом отрицали и разрушали". И он кается: "Я сейчас прошу прощения - за все причиненные страдания и несправедливость и за длительное молчание после того!" После чего клятвенно заверяет: "сегодня в Германии" все до единого извращенцы "беспрекословно находятся под защитой государства".

А ведь это именно тот путь к "фашизму без фашизма", о котором предупреждает мужественный священник! И вести Западный мир этот путь может только в одном направлении - к пропасти...

Александр Неукропный специально для Planet Today