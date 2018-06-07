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Новое противостояние США - Россия: на кону Европа

Четверг, 07 Июня 2018 08:30
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Фото из открытых источников

Уже давно никого не удивляет то, что американцы  делят мир на две части - одна должники, вторая - враги. Друзья, через призму тезиса "Америка превыше всего", как-то слабо просматриваются. В подтверждение выше сказанного  помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл объявил Россию, Иран и Китай врагами, а страны ЕС – обязанными Штатам по гроба жизни.

 

Доклад Уэсса Митчелла, с которым он выступил в зале влиятельного аналитического центра Heritage Foundation, обозначил основные векторы внешней политики США, назначил врагов, припугнул друзей и признал, что глобализация провалилась. Такого рода выступления нельзя считать просто мнением пусть и влиятельного, но частного лица. Уэсс Митчелл сменил на посту Викторию Нуланд, отличавшуюся зашкаливающим уровнем русофобии. Митчелл – человек того же порядка.

 

Долгое время он возглавлял аналитический центр, специализирующийся на Восточной Европе и Евразии, все аналитические материалы которого сводились к заявлениям о необходимости «сдерживать Россию» в Европе. Нынешняя его речь также укладывается в логику геополитического противостояния между «Сушей» и «Морем» - концепции, сформулированной британским ученым, геополитиком, профессором Оксфордского университета Хелфордом Макиндером.

 

Противостояние держав «Суши» (Хартленда) и «Моря» происходит на промежуточной территории «Римленда». Именно на Ближнем Востоке, Европе и других частях этой зоны и разворачивалось наибольшее количество конфликтов за доминирование в Евразии. Инфографика - телеканал «Царьград»

 

В своем докладе Уэсс Митчелл напомнил присутствующим, кому европейцы обязаны своим нынешним положением: «В отличие от 1919 года, в 1945-м мы не ушли из Европы и создали постоянную базу для нахождения американских военных, разработали План Маршалла, организовали НАТО и поддерживали создание Европейского союза».

 

Митчелл также отметил, что в последнее время отмечается определенный дрейф Европы в сторону от однозначной гегемонии США. Иными словами, он признал, что на сегодняшний момент вновь развернулось противостояние за доминирование в этой зоне:

 

"Начальная точка стратегии национальной обороны и безопасности должна стоять на понимании того, что мы вступаем в эру продолжительной силовой конкуренции, к которой коллективный Запад недостаточно готов. Адаптация к этой новой эре – главная задача американской внешней политики сегодня… Сохранение Запада невозможно без Европы. США и Европа вместе – и есть Запад и сердце свободного мира. Европа – это центральная колонна нашего международного союза и, более того, наш крупнейший экономический партнер».

 

Под «сохранением Запада» Митчелл понимает сохранение жёсткого военно-политического доминирования Вашингтона над странами ЕС и напоминает, что «в Германии находятся 35 000 американских военных, в Италии – 12 000, у Великобритании особые отношения с США, а Франция – наш старейший союзник».

 

Одним из наиболее важных пунктов речи Митчелла является заявление, что Европа по-прежнему имеет геополитический смысл. Иными словами, он признал, что Соединенные Штаты контролируют ситуацию не полностью: "Наша европейская стратегия начинается с того, что мы признаем, что Европа сегодня – это театр серьезного стратегического противостояния… Многие считали, что после 1989 года Европа стала постгеополитическим и постисторическим местом. История закончилась, мы победили Советский Союз, и западные институты расширялись».

 

Но выяснилось, что победа в Холодной войне оказалась не окончательной, и за ближайшую четверть века на международной арене накопилась критическая масса противоречий, в первую очередь, касающихся структуры мирового порядка - однополярного или многополярного мира:«В 2017 году нынешняя администрация унаследовала провалившуюся перезагрузку отношений с Россией, конфликт на Украине, который уже унес 10 000 жизней, провалившуюся политику «красной черты» Сирии, крупнейшую миграционную волну в недавней европейской истории, ЕС, столкнувшийся с первым в своей истории формальным выходом члена из союза, и несостоятельное соглашение по Ирану, которое способствовало его экспансии в регионе Персидского залива и к границам с Израилем».

 

Большая проблема

 

Другой соперник США, о существовании которого открыто заявляет высокопоставленный чиновник Госдепартамента – это Россия. Больше всего Уэсса Митчелла волнуют энергетические макропроекты нашей страны, которые могут оторвать Европу от США, в первую очередь, «Северный поток-2», копья вокруг которого ломаются не первый год:

 

"Этот трубопровод сделает восточный фланг НАТО более уязвимым для российского давления, снизит безопасность Украины как государства-транзитера, сделает ее более чувствительной для российской агрессии, а Европу - более зависимой от российских монополий. Многие европейские страны, также как и Евросоюз, разделяют нашу обеспокоенность и работают на то, чтобы остановить этот проект".

 

Китай объявляется главным экономическим конкурентом, который стремится выдавить США со всех рынков, каких только может, в том числе и в Европе. Вкупе с «российской агрессией» такое давление ставит США в затруднительное положение. Митчелл признает, что главной задачей США в ближайшее время будет попытка любой ценой выдавить Россию из европейского «Римленда»:

 

"Пространства от Кавказа до Балкан и дальше вверх по бассейну Дуная – это регион нового геополитического фокуса России и новая игровая площадка для Китая. Наша первая задача – сдержать российскую агрессию. В последние годы Москва силой перечерчивала границы в Восточной Европе. Она угрожала и нападала на соседей, запускала кампании по дезинформации Запада и использовала кибероружие».

 

Одним из рычагов давления на Россию будут Украина и Грузия, с которыми нынешняя администрация значительно усилила сотрудничество в военно-политической сфере: «Мы сняли запрет на поставки летального оружия, наложенный предыдущей администрацией, и помогли этим странам получить столь необходимое оборонительное вооружение».

 

Восточное Средиземноморье – новая морская граница

 

Другим важным внешним вектором США станет Восточное Средиземноморье, где Вашингтон также значительно утратил влияние вследствие действий ВКС России в Сирии. Митчелл заявил о том, что, несмотря на противоречия в отношениях с Анкарой, Вашингтон намерен продолжить диалог с Турцией, но на своих условиях:

 

"Мы принимаем решительные действия для того, чтобы стабилизировать отношения с Турцией, чтобы оставить ее на западном стратегическом направлении. Ослабление этих отношений приведет к долгосрочным потерям для национальной безопасности США. В долгосрочной перспективе Турция – это единственная страна в регионе, которая сможет сбалансировать Иран».

 

Иными словами, США намерены использовать Турцию как таран против Ирана и одновременно с этим продолжат оказывать давление по линии «мягкой силы» и излюбленной теме «прав человека»: «Одновременно с этим мы не можем молчать, когда турецкие лидеры попирают демократические свободы и верховенство закона, агрессивно критикуют Израиль и проводят политику, которая нервирует их соседей и наших ближайших союзников».

 

Если расшифровать политические термины высокопоставленного сотрудника Госдепа, то можно заключить следующее: Европа должна остаться в зоне влияния Вашингтона любой ценой, Турция также будет под серьезным прессингом за свои попытки проводить независимую политику и критиковать Израиль. Вполне возможно, что следующие шаги Вашингтона приведут к обострению ситуации в Афганистане. В совокупности все это говорит о том, что однополярный мир и глобализация провалились, США не сумели подмять и перестроить весь мир под себя. А это значит, что геополитика никуда не исчезла, и противостояние суши-Евразии с центром в Москве и морского владычества США никуда не исчезло. «Римленд» снова будет полем сражения.

 

Афанасьев Андрей

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Россия Европа Китай Уэсс Митчелл
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