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Ответит ли Ефремов за Крымский мост?

Четверг, 07 Июня 2018 08:00
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Фото из открытых источников

В интервью, которое Михаил Ефремов дал блогеру Юрию Дудю, актер заявил, что знает способ, как примирить Украину с Россией. Ефремов предложил передать Крымский мост Украине в обмен на сам полуостров. Михаил считает, что киевские власти смогут брать деньги за проезд по мосту и таким образом компенсировать потери, понесенные в результате утраты Крыма.

 

Глава политической партии «Коммунисты России», экс-кандидат в президенты России Максим Сурайкин направил обращение  на имя генерального прокурора страны Юрия Чайки с просьбой проверить заявление Михаила Ефремова о Крымском мосте.

 

5 июня в интервью блогеру Юрию Дудю актер заявил, что, по его мнению, Россия должна передать мост Украине. Как считает Сурайкин, эти слова могут трактоваться как призыв к нарушению территориальной целостности страны, что чревато привлечением к уголовной ответственности в соответствии с УК РФ.

 

"Ефремов – публичная персона и должен уже понимать, что говорит. Россияне у него «гниды», Крым у него украинский, Крымский мост нужно отдать Киеву. Может быть, он прекрасный актер с хорошим чувством юмора, но он говорит экстремистские вещи, вещи, которые оскорбляют весь народ, которые продолжают разжигать пожар ненависти к русским на Украине»,- сказал  Сурайкин.

 

В Уголовном кодексе есть статья 280, которая предусматривает наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. В соответствии с п. 2 данной статьи, если эти призывы прозвучали в интернете, то свежеиспеченному экстремисту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 

Сурайкин сегодня оказался не единственным человеком, который усмотрел в интервью актера признаки уголовного преступления. Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил в разговоре с РБК, что Михаил Ефремов может быть привлечен к ответственности за призывы к нарушению целостности страны.

 

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что владельцем Крымского моста является Россия, а не актер со скандальной репутацией. Более дружелюбным оказался первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который посоветовал Михаилу Ефремову лечиться от алкоголизма. Возможно тогда, по мнению сенатора, он сможет трезво оценивать ситуацию.

 

О том, что у Ефремова проблемы с алкоголем, актеру напомнили в комментариях к его интервью и многочисленные зрители.

 

 

                                   Копия запроса в Генпрокуратуру предоставлена телеканалу «Царьград» в партии «Коммунисты России»

 

Сегодняшний скандал не первый, из-за которого Ефремова обвиняют в антироссийской позиции. Несколько лет назад он назвал россиян «подростковой гнидой». Осенью прошлого года актер отказался от поездки в Крым, мотивируя это тем, что не хочет рисковать хорошими отношениями с Киевом. До этого момента актера «проносило», но сейчас он оказался в бесславной компании людей, на которых или уже возбудили уголовные дела, или просят их возбудить.

 

Как ранее писал Царьград, депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит запрос в МВД с просьбой проверить заявление политика Константина Борового о его готовности взять в банке кредит на снос Крымского моста. Еще в мае Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении редактора интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона и журналиста этого же издания Тома Рогана за статью «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

 

Вообще, от того, что твоя страна строит такие крупные объекты как Крымский мост, а ее недовольные оппоненты начинают брызгать ядом во все  стороны, даже чувствуешь некоторое удовлетворение. Но только не в тех случаях, когда этот яд начинают источать твои соотечественники.

 

Елагин Матвей

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Крымский мост Украина Ефремов
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