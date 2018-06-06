Россия - Австрия: "Диалог, который никогда не прерывался"

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То, куда избранный лидер того или иного государства совершает свой первый визит, — всегда важно. В случае России для Владимира Путина такой страной стала Австрия. В ходе визита президент пообщался с первыми лицами страны в президентском дворце Хофбург. При этом с Курцем он встретился уже во второй раз с момента вступления австрийца в должность канцлера в декабре 2017 года.

Оба лидера подтвердили приверженность двустороннему сотрудничеству.Несмотря на санкционную политику Запада, двусторонние отношения России и Австрии в сферах политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества продолжают динамично развиваться в позитивном и взаимовыгодном ключе. Так, Австрия является одной из немногих стран Евросоюза, не ставших вводить санкции в отношении России в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Более чем красноречиво свое отношении к Австрии Владимир Путин высказал в интервью с ведущим австрийской телерадиокомпании ORF Армином Вольфом, в котором подчеркнул, что «несмотря на все сложности предыдущих лет с Австрией, у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики»

Между тем, несмотря на то, что в Европе все громче раздаются голоса, призывающие к снятию санкционных ограничений в отношении Москвы, Курц откровенно заявил, что Австрия, которая с 1 июля 2018 года будет председательствовать в Совете ЕС, будет действовать в согласии с Брюсселем, в том числе по вопросу антироссийских санкций.

"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкции»,- заявил Курц, добавив, что Австрия надеется на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит приступить к снятию санкционных ограничений в отношении России.

«Это сценарий, которого мы хотим для нашего континента», - добавил австрийский канцлер.

Представителями Москвы и Вены был подписан целый ряд важных соглашений по сотрудничеству в самых различных отраслях - от налогообложения до туризма. Среди них договор о поставках газа из Россию в Австрию до 2040 года, который подписали глава «"Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Среди важнейших тем переговоров Путина с Курцем и Ван дер Белленом стали двусторонние отношения между странами, сотрудничество в экономической и культурной сферах, а также вопросы урегулирования вооружённых конфликтов в Донбассе и Сирии. По словам российского лидера, если страны Европы заинтересованы в оттоке беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, они должны содействовать созданию благоприятных условий для их возвращения домой.

Большое внимание было уделено сотрудничеству в области обеспечения энергетической безопасности Европы, в которой, как подчеркнул Владимир Путин, Австрия играет ключевую роль. Не случайно, что визит российского лидера в Вену приурочен к 50-летию с момента подписания первого соглашения между СССР и Австрией на экспорт газа в 1968 году.

"Все эти полвека наша страна надежно, стабильно снабжает энергоресурсами австрийских потребителей. Совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности европейского континента»,- заявил Путин, добавив, что австрийское руководство подтвердило свое позитивное отношение к проекту «Северный поток-2» и оценивает его исключительно с экономической точки зрения.

Отметим, что резко против строительства газопровода активно выступают Соединённые Штаты и их сателлиты. В то же время австрийская нефтегазовая компания OMV не только поддерживает, но и принимает непосредственное участие в строительстве «Северного потока-2». Владимир Путин также добавил, что взаимная торговля между странами в 2017 году возросла на 40%, а в первом квартале 2018 года увеличилась почти в 2 раза. По словам российского национального лидера, наша страна остается вторым после Германии инвестором в австрийскую экономику.

Помимо политических и экономических вопросов, стороны также акцентировали внимание на культурном сотрудничестве. Так, 2018 год для России и Австрии является годом музыки и культуры. Владимир Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к захоронениям советских военнослужащих, погибших при освобождении страны от нацизма. Ожидается, что российский президент также примет участие в открытии выставки «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в Венском музее истории искусств.

Павленко Дмитрий

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