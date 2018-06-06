Среда 06 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Россия - Австрия: "Диалог, который никогда не прерывался"

Россия - Австрия: "Диалог, который никогда не прерывался"

Среда, 06 Июня 2018 09:00
Россия - Австрия: &quot;Диалог, который никогда не прерывался&quot; Фото из открытых источников

То, куда избранный лидер того или иного государства совершает свой первый визит, — всегда важно. В случае России для Владимира Путина такой страной стала Австрия. В ходе визита президент  пообщался с первыми лицами страны в президентском дворце Хофбург. При этом с Курцем он встретился уже во второй раз с момента вступления австрийца в должность канцлера в декабре 2017 года. 

 

Оба лидера подтвердили приверженность двустороннему сотрудничеству.Несмотря на санкционную политику Запада, двусторонние отношения России и Австрии в сферах политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества продолжают динамично развиваться в позитивном и взаимовыгодном ключе. Так, Австрия является одной из немногих стран Евросоюза, не ставших вводить санкции в отношении России в связи с так называемым «делом Скрипаля».

 

Более чем красноречиво свое  отношении к Австрии  Владимир Путин высказал в интервью с ведущим австрийской телерадиокомпании ORF Армином Вольфом, в котором подчеркнул, что «несмотря на все сложности предыдущих лет с Австрией, у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики»

 

Между тем, несмотря на то, что в Европе все громче раздаются голоса, призывающие к снятию санкционных ограничений в отношении Москвы, Курц откровенно заявил, что Австрия, которая с 1 июля 2018 года будет председательствовать в Совете ЕС, будет действовать в согласии с Брюсселем, в том числе по вопросу антироссийских санкций.

 

"С 1 июля мы будем председательствовать в ЕС и активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкции»,- заявил Курц, добавив, что Австрия надеется на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит приступить к снятию санкционных ограничений в отношении России.

 

«Это сценарий, которого мы хотим для нашего континента», - добавил австрийский канцлер.

 

Представителями Москвы и Вены был подписан целый ряд важных соглашений по сотрудничеству в самых различных отраслях - от налогообложения до туризма. Среди них договор о поставках газа из Россию в Австрию до 2040 года, который подписали глава «"Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

 

Среди важнейших тем переговоров Путина с Курцем и Ван дер Белленом стали двусторонние отношения между странами, сотрудничество в экономической и культурной сферах, а также вопросы урегулирования вооружённых конфликтов в Донбассе и Сирии. По словам российского лидера, если страны Европы заинтересованы в оттоке беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, они должны содействовать созданию благоприятных условий для их возвращения домой.

 

Большое внимание было уделено сотрудничеству в области обеспечения энергетической безопасности Европы, в которой, как подчеркнул Владимир Путин, Австрия играет ключевую роль. Не случайно, что визит российского лидера в Вену приурочен к 50-летию с момента подписания первого соглашения между СССР и Австрией на экспорт газа в 1968 году.

 

"Все эти полвека наша страна надежно, стабильно снабжает энергоресурсами австрийских потребителей. Совместными усилиями Россия и Австрия вносят весомый вклад в обеспечение энергобезопасности европейского континента»,- заявил Путин, добавив, что австрийское руководство подтвердило свое позитивное отношение к проекту «Северный поток-2» и оценивает его исключительно с экономической точки зрения.

 

Отметим, что резко против строительства газопровода активно выступают Соединённые Штаты и их сателлиты. В то же время австрийская нефтегазовая компания OMV не только поддерживает, но и принимает непосредственное участие в строительстве «Северного потока-2». Владимир Путин также добавил, что взаимная торговля между странами в 2017 году возросла на 40%, а в первом квартале 2018 года увеличилась почти в 2 раза. По словам российского национального лидера, наша страна остается вторым после Германии инвестором в австрийскую экономику.

 

Помимо политических и экономических вопросов, стороны также акцентировали внимание на культурном сотрудничестве. Так, 2018 год для России и Австрии является годом музыки и культуры. Владимир Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к захоронениям советских военнослужащих, погибших при освобождении страны от нацизма. Ожидается, что российский президент также примет участие в открытии выставки «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в Венском музее истории искусств.

 

Павленко Дмитрий

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Австрия Владимир Путин Себастьян Курц
Главное за сутки
Владимир Путин назвал единственную цель России Владимир Путин назвал единственную цель России Единственной целью России является улучшение жизни граждан, заявил президент Владимир Путин. «Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна и у нас в…
На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» Украинское ГП "Антонов" считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России, сообщили изданию "Обозреватель" в пресс-службе предприятия. Ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил,…
Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана Власти Гватемалы объявили срочную эвакуацию из районов, прилегающих к вулкану Фуэго, сообщили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий. «Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков из-за его…

Читайте также
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО В то время, как страны НАТО, и в первую очередь США, пытаются обвинять Россию во вмешательстве в гражданскую войну на Донбассе, они сами, фактически, участвуют в этой войне на стороне…
Весь мир освистывает Украину за дешевый спектакль с Бабченко Весь мир освистывает Украину за дешевый спектакль с Бабченко Если власти Украины воображали, что весь мир будет рукоплескать их гнусной постановке "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, причем, наверняка - стоя и повизгивая от восторга, то они самым жестоким образом просчитались.…
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии Позиция Башара Асада относительно присутствия американских военных "на территории его страны" вылилась в достаточно резком интервью, которое президент Сирии недавно дал телеканалу RT. Министерство обороны США не могло пройти мимо…
Как Путин покорил Китай Как Путин покорил Китай Давление на Россию с каждым днем становится все сильнее. И уже сложно сказать, или предположить в чем еще обвинят нашу страну. В то время, как против России развернута полномасштабная информационная…
Фото
Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы

На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по ...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей"
США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри...
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.