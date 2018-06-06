Германия требует выставить из страны американского "уникума" международной дипломатии

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Сложно представить чем можно "пробить" немецкое спокойствие и невозмутимость. Тем не менее нашелся такой человек. Посол США в Германии Ричард Гренелл - человек "знающий свое дело"! А как иначе можно назвать того, кто за неполных два месяца пребывания на этой должности умудрился всколыхнуть в Германии ТАКУЮ волну возмущения. Стоит ли говорить, что к такой реакции привели всего лишь два заявления, которые Гренелл успел сделать на сегодняшний день - вот это мастерство!

Назначение нового посла США в Германии с мая вызвало бурю негативных эмоций. Ведущие немецкие политики выразили возмущение тем, что г-н Ричард Гренелл превышает свои полномочия и пытается влиять на внутриполитическую ситуацию в Европе.

«То, что делает этот человек, уникально в международной дипломатии», — заявил бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц.

Поводом к возмущению стало интервью посла США ультраправому информагентству «Брайбарт», в котором Гренелл изъявил желание усилить консерваторов в Европе. Речь идёт об антисистемных правых партиях, которые выступают против приёма беженцев и исламизации Старого Света. 13 июня американский посол устраивает обед для всех консервативных политиков Европы.

Приглашение на него австрийского канцлера Себастьяна Курца, которого Гренелл называет «человеком без тормозов», было для Шульца, как красная тряпка для быка. Поддержка сил, ставящих под сомнение глобалистскую повестку Брюсселя, в лице премьера Австрии, с точки зрения Шульца, может нанести большой урон по централизации Европейского союза. К слову, Курц наряду с новым правительством Италии, лидерами Венгрии и Чехии призывает к отмене санкций против России.

Ведущий научный сотрудник Брукингского института Том Райт прокомментировал высказывания Гренелла следующим образом: "Бомбическое интервью "Брайбарту" Ричарда Гренелла, посла США в Германии. Он говорит, что лично будет вмешиваться во внутреннюю политику Европы, чтобы усилить антисистемных консерваторов. Это напрямую противоречит линии Госдепа о том, что администрация Трампа является нейтральной».

«Я надеюсь, что визит Курца (игра слов: фамилия канцлера Австрии переводится с немецкого как "короткий" — прим. ред.) сократит его (Гренелла) пребывание на посту посла в Германии», — сказал Шульц, добавив, что за «поддержку демократов» немецкого посла давно бы выслали из Вашингтона.

На требовании выдворить американца бывший глава Европарламента не успокоился. Шульц сказал, что Гренелл ведёт себя не как дипломат, а как «праворадикальный колониальный офицер». К требованиям Шульца присоединился вице-председатель СДПГ Торстен Шефер-Гюмбел, сказавший, что «граждане Европы не должны позволять вассалу Трампа рекомендовать им, за кого голосовать».

Выслать Гренелла требуют не только политики входящей в правящую коалицию СДПГ, но и оппозиция. «Тот, кто в стиле помещика пытается определить, кому править в Европе, не может оставаться в Германии в качестве дипломата», — отметила лидер «Левых» Сара Вагенкнехт в интервью газете Die Welt.

«Если федеральное правительство всерьёз воспринимает суверенитет нашей страны, оно должно немедленно выслать Гренелла вместо того, чтобы приглашать к беседе за чашечкой кофе», — заявила Вагенкнехт.

Стоит отметить, что американский дипломат пытается влиять не только на внутреннюю политику сильнейшей страны в ЕС, но и на внешнюю. 8 мая, в день выхода Дональда Трампа из иранской сделки, Гренелл потребовал от немецкого бизнеса прекратить все операции в Иране. В середине прошлого месяца он раскритиковал «Северный поток-2», пугая «российским влиянием» в Европе. В своём Twitter Ричард Гренелл написал: "Как сказал Дональд Трамп, санкции США будут нацелены на важнейшие сектора экономики Ирана. Немецкие компании, занимающиеся бизнесом в Иране, должны немедленно прекратить там операции».

Высылка американских дипломатов — нередкое явление в современном мире, хотя оно больше свойственно неевропейским странам. 22 мая временного поверенного в делах США Тодда Робинсона объявили персоной нон грата в Венесуэле по обвинению в участии в «военном заговоре» против президента Николаса Мадуро. Из более ранних случаев можно вспомнить выдворение посла США в Эквадоре Хизер Ходжес в апреле 2011 года, после того как она не предоставила исчерпывающий ответ об утечке дипломатических сообщений, относящихся к Эквадору.

В 2008 году американских послов выслали сразу из двух латиноамериканских государств. Сначала из Боливии выдворили Филипа Голдберга по обвинению в подготовке заговора и поддержке оппонентов президента Эво Моралеса. Сразу после этого в знак солидарности с Моралесом и без конкретных обвинений по распоряжению ныне покойного венесуэльского президента Уго Чавеса из страны выслали посла США Патрика Дадди.

В нашей стране высылка американских диппредставителей также не является редким событием. В 2013 году «под прицелом» оказался третий секретарь посольства США Райан Фогл, обвинённый в работе на ЦРУ и попытках завербовать сотрудников ФСБ.

Призывы немецких политиков наказать американского посла симптоматичны на фоне растущей пропасти между двумя берегами Атлантики. Европейские лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, возмущаются выходом Трампа из ядерной сделки и введёнными против ЕС тарифами на алюминий и сталь. На эти противоречия теперь накладываются и попытки Гренелла внести политический раскол в европейскую элиту, собирая вокруг себя всех правых лидеров. С учётом растущего санкционного давления на Россию новые «трещины» в трансатлантическом лагере нужно приветствовать стоя.

Гасанов Камран

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