Среда 06 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Крах "ядерной сделки" - Иран возобновляет обогащение урана

Крах "ядерной сделки" - Иран возобновляет обогащение урана

Среда, 06 Июня 2018 08:00
Крах &quot;ядерной сделки&quot; - Иран возобновляет обогащение урана Фото из открытых источников

Всякое терпение имеет свой предел, и, похоже, терпение Ирана все таки лопнуло. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ немедленно приступить к обогащению урана. Это может быть воспринято как нарушение ядерной сделки, заключённой США, Францией, Великобританией, Германией, Россией, Китаем и Ираном

 

Страна, находящаяся под американскими санкциями, которые косвенно бьют и по другим внешним игрокам, терпит огромный экономический ущерб. Заморожены целые проекты в нефтегазовой отрасли, в области инфраструктуры, телекоммуникаций и автомобилестроения. Верховный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Хаменеи пригрозил возобновить разработку ядерного оружия, если соглашение «6+1» сорвётся из-за выхода из него Соединённых Штатов.

 

По условиям договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанного в 2015 году США, Россией, Китаем, Британией, Францией, Германией и Ираном, Тегеран отказывается от разработки ядерного оружия, а международное сообщество поэтапно снимает с него санкции. С тех пор Иран передал свои ядерные объекты под контроль МАГАТЭ, согласно отчётам которой иранцы соблюдают условия сделки.

 

Хаменеи не понимает, как ИРИ может одновременно «находиться под санкциями, отказываться от ядерной программы и при этом придерживаться ограничений», наложенных СВПД. Аятолла уже отдал приказ Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) предпринять безотлагательные меры для возобновления процесса обогащения урана до 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов — один из показателей мощности центрифуг — прим. ред.).

 

Хотя остальные стороны СВПД заявили о приверженности ядерной сделке, решение американского президента Дональда Трампа выйти из неё поставило под риск многомиллиардные инвестиции корпораций из Европейского союза. Вашингтон пригрозил санкционировать не только американские, но и любые другие компании, инвестирующие в Иран и покупающие иранскую нефть. Под страхом американских штрафов французский нефтегигант Total S.A. уже заморозил участие в газовом месторождении «Южный Парс 11». О выходе из двух венчурных проектов по продаже автомобилей сегодня заявила и другая французская ТНК — PSA Peugeot Citroën. Под риском находятся инвестиции Daimler, ENI, BASF, Siemens и Airbus.

 

Духовный лидер Ирана беспокоится, что, несмотря на приверженность договору со стороны России, Китая и трёх стран ЕС, Иран не сможет получить обещанные ему экономические выгоды. Ранее Хаменеи выдвинул условие странам Европейского союза, которые должны компенсировать материальный ущерб, наносимый выходом США из СВПД.

 

"Наши враги никогда не смогут остановить наш ядерный прогресс... Это наш кошмар и он никогда не случится",— сказал Хаменеи в телеобращении.

 

Обещанные Трампом «мощнейшие санкции» ожидаются в два этапа — в августе и ноябре. Администрация в Белом доме выдвинула ряд условий, чтобы заключить новую ядерную сделку. Во-первых, Иран должен прекратить разработку баллистических ракет. Во-вторых, как заявил в прошлом месяце госсекретарь Майк Помпео, Тегерану нужно перестать поддерживать шиитские группы в Ираке, Йемене, Сирии, а также талибов в Афганистане. И в-третьих, Иран должен прекратить обогащение урана.

 

Для США сейчас крайне важно перетянуть на свою сторону европейцев, которые пока не откликаются на подобные призывы. Ведь в Иране они могут потерять миллиарды евро. Министр нефти Ирана Бижан Зангане дал Total 60 дней на то, чтобы определиться, иначе «Южный Парс» отдадут китайцам. Пока Трамп говорит с Европой языком ультиматумов и угроз и даже ввёл тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, в Старый Свет с особой дипломатической миссией отправился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израиль, по большому счёту, и есть главный виновник антииранской истерии, захлестнувшей мировую политику.

 

На переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель Нетаньяху удалось заручиться поддержкой Берлина по некоторым вопросам. «Иранское региональное присутствие вызывает беспокойство», — заявила Меркель, потребовавшая от Тегерана полностью уйти из Сирии. Израильский премьер предупредил её, что Иран в Сирии имеет в распоряжении милицию в 18 тысяч человек и намерен довести её число до 80 тысяч.

 

Немецкий канцлер также осудила антиизраильские твиты правительства Ирана. Ранее Али Хаменеи назвал Израиль «раковой опухолью» Ближнего Востока, которую следует «удалить и искоренить». Однако по главному вопросу — ядерной сделке — каждый остался при своём мнении. Меркель по-прежнему считает СВПД лучшим путём для удерживания Ирана от разработки ядерного оружия.

 

Если не произойдёт никаких перемен, то уже в августе Иран ожидает первый пакет санкций, а затем и второй — в ноябре. Экономическая ситуация в ИРИ не самая благоприятная, о чём свидетельствуют выступления дальнобойщиков, фермеров и учителей в середине мая. Растут цены на бензин и продовольствие, а также налоги на предпринимателей и потребителей. Иранский риал обесценился на 25% в первые недели после решения Трампа от 8 мая.

 

На волне ухудшающейся финансовой ситуации растёт критика правительства, согласившегося на нормализацию отношений с Западом в 2015 году. На этом фоне голоса критиков СВПД из числа консервативных клерикалов будут слышны громче. Разочарованные нерешительностью ЕС и других сторон спасти ядерную сделку иранцы могут в одностороннем порядке разорвать соглашение. Или же совершать шаги, делающие СВПД ничтожной. Приказ Хаменеи об обогащении урана — первый сигнал тревоги.

 

Подобные провокационные действия ИРИ могут стать основанием для Европы прогнуться под Вашингтон, на что Иран будет отвечать в стиле Ким Чен Ына — новыми испытаниями баллистических ракет и разработкой ядерного оружия, игнорируя всё и вся. Заморозка разработок иранских нефтегазовых месторождений и других проектов, возможное возобновление нефтяного эмбарго ЕС вкупе с эскалацией между Ираном и Израилем будут подстёгивать цены на нефть. Вот почему прогнозируемый Bank of America и Total скачок от текущих 75 до 100 долларов за баррель не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Нефтяным монархиям Персидского залива, производителям дорогого американского СПГ и, конечно же, России есть чему радоваться. 

 

Гасанов Камран

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Иран ядерная программа США Европа Али Хаменеи
Главное за сутки
Владимир Путин назвал единственную цель России Владимир Путин назвал единственную цель России Единственной целью России является улучшение жизни граждан, заявил президент Владимир Путин. «Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами, но цель одна и у нас в…
На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» На Украине ответили на планы России возобновить производство «Русланов» Украинское ГП "Антонов" считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России, сообщили изданию "Обозреватель" в пресс-службе предприятия. Ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил,…
Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана Гватемала объявила срочную эвакуацию из-за вулкана Власти Гватемалы объявили срочную эвакуацию из районов, прилегающих к вулкану Фуэго, сообщили в национальной службе по снижению последствий стихийных бедствий. «Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков из-за его…

Читайте также
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО В то время, как страны НАТО, и в первую очередь США, пытаются обвинять Россию во вмешательстве в гражданскую войну на Донбассе, они сами, фактически, участвуют в этой войне на стороне…
Весь мир освистывает Украину за дешевый спектакль с Бабченко Весь мир освистывает Украину за дешевый спектакль с Бабченко Если власти Украины воображали, что весь мир будет рукоплескать их гнусной постановке "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, причем, наверняка - стоя и повизгивая от восторга, то они самым жестоким образом просчитались.…
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии Позиция Башара Асада относительно присутствия американских военных "на территории его страны" вылилась в достаточно резком интервью, которое президент Сирии недавно дал телеканалу RT. Министерство обороны США не могло пройти мимо…
Как Путин покорил Китай Как Путин покорил Китай Давление на Россию с каждым днем становится все сильнее. И уже сложно сказать, или предположить в чем еще обвинят нашу страну. В то время, как против России развернута полномасштабная информационная…
Фото
Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы Водопад Свартифосс - незаслуженно забытое чудо природы

На бумаге, водопад Свартифосс ничем не примечателен. Он не входит в первую десятку самых больших по ...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей"
США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри...
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.