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Новое дно Британии: "сэр" с пониженной социальной ответственностью…

Вторник, 05 Июня 2018 08:00
Новое дно Британии: &quot;сэр&quot; с пониженной социальной ответственностью… Фото из открытых источников

Великобритания, кичащаяся "древностью традиций", своими "аристократизмом" и  "элитарностью", и лезущая поучать и "воспитывать" жителей всех остальных стран мира, являющиеся, по глубокому убеждению британцев тупыми и неразвитыми дикарями в сравнении с жителями туманного Альбиона, пробила очередное "дно".  Дворянский титул и награду за особые заслуги там присвоили ... говоря словами нашего президента, дамочке с "пониженной социальной ответственностью"!

 

Королева Великобритании Елизавета II присвоила бывшей новозеландской проститутке Катрин Хили титул дамы и наградила её государственной наградой Орден Заслуг, который вручают за особые заслуги перед страной или за выдающие достижения в профессиональной деятельности. Приставка "бывшая" в заблуждение никого вводить не должна - "выдающимися"  в данном случае признаны как раз те "достижения", которых Хили  достигла, будучи именно "труженицей постельного фронта".

 

Особенно умиляет то, что на панель новоиспеченная "дама" подалась в буквальном смысле от школьной доски - в 80-е годы прошлого столетия она  работала школьной учительницей, а уж затем, то ли в поисках лучшего заработка, то ли просто "по велению сердца",  занялась проституцией. Очевидно, сей яркий пример заслуживает всяческого поощрения и всеобщего подражания - с точки зрения прогнившего насквозь британского "истеблишмента"! Впрочем, сама Хили от подобного поворота своей судьбы, мягко говоря, обалдела. В интервью Британскому BBC она заявила:

 

"Я была очень удивлена, когда мне сказали, что я стану дамой! Я была просто в шоке. Еще несколько недель назад я бы считала, что такое невозможно. Это указывает на то, как изменилось общественное мнение, и просто замечательно ощущать такую поддержку!"

 

Надо сказать, что переключившись с "сеяния разумного доброго, вечного" на  оказание интимных услуг широким слоям населения Новой Зеландии, Хили, по ее словам, "была потрясена тем, что у итим-работниц не было никаких прав с точки зрения законодательства". Еще бы! Ведь  за время работы в школе она, по ее словам, "привыкла к защите со стороны как профсоюзов, так и закона".  А тут - ничего подобного!

 

 "О нас, молодых интим-работницах, говорили очень неуважительно. Нам надо было добиться того, чтобы нас голос был услышан, и чтобы люди поняли наше положение!"- и сегодня еще возмущщается Катрин. Подумать только - прост... простите, "интим-работницам"  тупоголовые новозеландцы не оказывали такого же уважения, как школьным учителям! Реторограды замшелые!  Скоты нетолерантные! 

 

И Хили "с огоньком" включилась в нелегкую  борьбу -  в 1987 году ею была создала организацию под названием "Новозеландский коллектив проституток" (NZPC), которая выступала в защиту прав интим-работниц и, впоследствии, принимала участие в разработке текста закона о реформе проституции, принятого, правда, аж в 2003 году. После реформы  в Новую Зеландию пришла настоящая цивилизация - дома терпимости стали легальным бизнесом! Теперь, согласно тамошнему законодательству, на  их "сотрудниц" распространяется обычное трудовое право, а также ... правила безопасности на рабочем месте.

 

Сегодня Катрин Хили и не думает почивать на столь неожиданно доставшихся ей лаврах. Она говорит, что факт присуждения ей титула дамы, конечно, сам по себе очень важен (еще бы - такой прецедент!), но ведь работа по защите интим-работников еще не закончена. Более всего "даму" Хили  уязвляет то, что"этот род деятельности все еще считается постыдным"... Очевидно, используя свой новый статус рыцарственная дама с пониженной социальной ответственностью намерена до последней капли ставшей вдруг голубой крови добиваться признания  собственного ремесла не просто уважаемым, но и  почетным!

 

Что тут скажешь? Собственно говоря, Британия уже давно обесценила своих "сэров", после того, как рыцарское звание стало присваиваться буквально направо и налево - рок-музыкантам, футболистам, автогонщикам и даже музыкантам, скажем так, нетрадиционной ориентации. Но чтобы  королева возвела в рыцарское, дворянское достоинство гулящую девку?! данный факт, по правде говоря, в комментариях, собственно и не нуждается. Остается разве что еще раз констатировать полнейшую девальвацию, деградацию и дегенерацию  в "западном мире" всех и всяческих моральных и этических устоев, равно, как и бывших когда-то достойными исторических традиций.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Британия рыцарское звание Награждение проституция деградация
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