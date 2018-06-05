Владимир Путин, наконец, рассказал, когда вернет Украине Крым!

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Перед своим визитом в Австрию Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. В таковом он ответил на многие "животрепещущие" вопросы интересующие "мировую общественность". В частности - и на очередное, Бог знает какое уже по счету, обращение к теме "возврата Украине Крыма". Президент высказался предельно конкретно, четко и ясно.

Наверняка, о смысле сказанного вы уже догадались сами. И правильно! Отвечая на вопрос: "Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?, При каких условиях это вообще может произойти?!", Владимир Путин ответил: "Нет таких условий и быть не может". Когда? Да никогда! Ни за что! И ни при каких обстоятельствах. Вот уже в который раз лидеру России приходится "подводить черту" под "крымским вопросом", но Западный мир все не унимается. И, хотя президент уже раз, наверное, сотню заявляло том, что Вопрос о "возврате" полуострова даже не обсуждается и обсуждаться не будет, кое-кто, как видим, не унимается.

Весьма беспокоила австрийских журналистов и тема "зеленых человечков". Или, если угодно - "вежливых людей"... Ее Владимир Владимирович осветил более основательно. Он терпеливо объяснил интервьюерам: "Когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, – мы увеличили свой контингент для охраны наших вооруженных сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось. Я уверенно вам говорил, что кроме этого там никого не было, но там были наши Вооруженные силы по договору."

Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Крым вошел в состав России не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме - просто люди в Крыму почувствовали себя в опасности, "когда к ним уже поездами начали направлять националистов", и у них возникло вполне естественное желание защититься:

"И первое, что пришло в голову, – восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого на самом деле все началось... В этот момент наши вооруженные силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых, свободных выборов – волеизъявления людей, проживавших в Крыму. Кстати говоря, решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с Конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода. Поэтому ничего противозаконного!"

Казалось бы - что тут еще обсуждать?! ведь все, что можно о Крыме уже давно говорено-переговорено, в том числе и российским Президентом. Тем не менее, эта тема в преддверии визита Путина в Австрию "всплыла" совершенно не случайно. Вне всяких сомнений, цитируемое выше интервью - лишь мощная "артподготовка" перед "генеральным сражением", которое Владимир Владимирович намерен дать в Вене. Именно используя "крымский вопрос" он вполне может "вбить клин" в и без того уже довольно хлипкий "единый антироссийский фронт" Европы и США.

Торговая "война" между Старым и Новым светом, инициатором которой, однозначно, является нынешний хозяин Белого Дома вполне может заставить европейских лидеров пересмотреть свои позиции в вопросах антироссийских санкций. Напомним - Америка в данном вопросе занимает совершенно непримиримую позицию: "Санкции будут оставаться в силе до полного возвращения Крыма под контроль Украины!" - именно такой тезис многократно, начиная с 2014 года озвучивался представителями Госдепартамента и белого Дома. Можно вспомнить одно из последних заявлений на сей счет, сделанное послом США на Украине Марией Йованович буквально в нынешнем году:

"Наша позиция очень четкая - Крым это Украина, и санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Украина не возьмет под свой контроль Крым. США никогда не признают временной оккупации Крыма, а санкции будут действовать, пока русские не покинут полуостров."

В то же время, именно из Австрии все громче раздаются голоса политиков, считающих, что с "крымскими санкциями" против России пора заканчивать. И не когда-нибудь в будущем, а чем скорее, тем лучше! Именно такое мнение выразил накануне австрийский вице-канцлер, федеральный министр спорта и лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. Он заявил, что по его мнению, после введения США новых торговых пошлин следует пересмотреть свою позицию относительно санкций против России;

"Должна быть реакция со стороны ЕС, потому что из-за нынешней ситуации справедливая торговля невозможна. Санкции, в частности, повредили нашу австрийскую экономику. Настало время положить конец этим болезненным ограничениям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией!"

Как видим, все основания для того, чтобы рассчитывать в Австрии на понимание и поддержку у Владимира Владимировича имеются. Впрочем, напомнить всему миру еще раз о том, что Крым - Это Россия и отныне пребудет таковой вовеки - тоже нелишне.

Александр Неукропный специально для Planet Today