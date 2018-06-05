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Правительство Испании возглавил премьер-безбожник

Вторник, 05 Июня 2018 08:30
Правительство Испании возглавил премьер-безбожник Фото из открытых источников

Пока одни европейские страны бьются за сохранение своей идентичности, в Испании началась новая фаза политического распада. После того, как премьер-министру страны от «Народной партии» Мариано Рахою был вынесен вотум недоверия, к присяге был приведен представитель оппозиционной Социалистической партии Педро Санчес. Впервые в истории современной Испании глава правительства отказался присягать на Библии и открыто заявил о том, что он – атеист.

 

Ранее все премьер-министры в обязательном порядке вступали в должность, держа руки на Священном Писании и Конституции. В сети есть запись церемонии вступления в должность Мариано Рахоя, на которой видно Распятие и Библия. Предшественник Рахоя - Хосе Луис Cапатеро - также приносил присягу перед Распятием и Библией, несмотря на то, что, как и нынешний премьер-министр Санчес, представлял Социалистическую партию.

 

Зачем он пришел?

 

Эксперты уверены, что смещение Рахоя и назначение Санчеса связано с позицией предыдущего премьер-министра по вопросу независимости Каталонии. Рыхлое правительство в Мадриде устояло под давлением транснациональных элит и не допустило раскола страны. Именно поэтому на арену выводят новую фигуру, которая довершит то, что не дал сделать Рахой. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, в ближайшие месяцы в Испании возможны серьезные изменения:

 

«Следующие месяцы (едва ли годы, глядя на расстановку сил в парламенте) править будут оппозиционные социалисты и их глава Педро Санчес. В условиях продолжающегося вялотекущего кризиса вокруг Каталонии неустойчивое правительство в Мадриде - залог новых интересных поворотов».

 

 

             Педро Санчес приносит присягу. По его требованию из церемонии были исключены Библия и Распятие. Фото: www.globallookpress.com

 

Санчес действует в коалиции с партией Podemos, декларирующей приверженность левым ценностям и связанной со структурами Джорджа Сороса. Кроме того, он зависит от поддержки сепаратистских партий из Каталонии и Страны Басков. Очевидно, что данная политическая конфигурация развязывает руки тем, кто хотел бы раздробить Испанию на несколько частей.

 

Сепаратистские движения: что ждет Европу?

 

Помимо этого, в ближайшие месяцы в Испании с новой силой должна активизироваться борьба с остатками традиционного общества. Премьер-министр из Социалистической партии не будет придавать большое значение притеснениям христиан, а это значит, что общество может быть расколото не только по административному и географическому, но и морально-нравственному признаку. После смерти Франко в Испании буйным цветом расцвели леворадикальные движения, которые в итоге превратились в агрессивную армию уличных протестующих, готовых сделать все, чтобы разрушить остатки испанской государственности. Их враги – традиционная семья, монархия, христианство.

 

 

                                                                  Мариано Рахой. Фото: Dino Geromella / Shutterstock.com

 

Самое печальное, что в отличие от других европейских государств в Испании так и не оформилось политическое движение, выступающее за сохранение испанской идентичности. Все партии, и новые (Podemos и Ciudadanos), и старые («Народная партия» и социалисты) одинаково завязаны на международный капитал и не выражают интересы местного населения. Вполне возможно, что консервативная часть испанского общества способна организоваться в единую силу только в случае угрозы сохранения государства и народа как такового. Судя по всему, скоро такая возможность будет предоставлена.

 

Афанасьев Андрей

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Италия политический кризис Педро Санчес
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