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Америка пригрозила Китаю применением ядерного оружия

Вторник, 05 Июня 2018 08:00
Америка пригрозила Китаю применением ядерного оружия Фото из открытых источников

В последнее время представители силовых структур Соединенных Штатов, да и не только силовых, периодически выдают "в эфир" заявления, которые всерьез заставляют задуматься о психическом здоровье последних. Можно сказать, что в США продолжает распространяться новое заболевание. Назовём его «Пентагоном головного мозга». Заражаются и болеют им в острой форме в основном мужчины, занимающие статусные должности. Из заболевших женщин самая известная – Хилари Клинтон.

 

Но вернемся к мужчинам на солидных должностях. Официальный представитель Пентагона заявил в четверг, что у американских военных есть опыт стирания с лица земли (taking down) небольших островов. Высказано это было на фоне обострения напряженности между Китаем и США в Южно-Китайском море, в котором потомки Поднебесной создали искусственные острова на вершинах рифов и подводных скал.

 

«Я просто скажу вам, что военные США приобрели большой опыт в западной части Тихого океана, уничтожая небольшие острова», — заявил генерал-лейтенант морской пехоты Кеннет Маккензи, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли американцы разрушить искусственные китайские острова в спорных водах.

 

«Во время Второй мировой войны мы приобрели большой опыт по уничтожению отдельных островов, — добавил он, — и это основная компетенция военных США. В этом заявлении нет ничего, кроме констатации исторического факта».

 

Напомню, генерал-лейтенант морской пехоты Кеннет Маккензи официально представляет Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США.

 

И вот этот, с позволения сказать, джентльмен на официальном брифинге достаточно прозрачно намекает на проведённые в своё время американским режимом испытания атомных бомб на атоллах Бикини (название купальника пошло именно оттуда) и Киритимати (входит в Республику Кирибати). Очень аккуратно он дает мировому сообществу и, прежде всего, Китаю понять, что США при желании могут и повторить. Атомных зарядов – хоть отбавляй. Не пропадать же добру.

 

Объяснить подобные заявления с точки зрения политической или военной логики весьма сложно. С другой стороны, США слишком велики, чтобы утруждать себя логичным и предсказуемым поведением. Но есть и третье объяснение, не более и не менее безумное, чем приведенное выше высказывание господина Маккензи – тяжёлое заболевание – «Пентагон головного мозга». Будем надеяться, что оно не распространяется воздушно – капельным путём.

 

Баора Тандаш

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Китай США ЮжноКитайское море ядерное оружие
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