Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией

Фото из открытых источников

Есть на свете такие друзья, с которыми и врагов не нужно. Это - прописная истина. Именно в роли такого "друга" выступила Украина для Запада, задумав и осуществив колоссальный по глупости, подлости и ничтожности балаган с "делом Бабченко". "Нэзалэжная" не только забила действительно последний гвоздь в собственный гроб - она еще и пустила насмарку все те колоссальные усилия и средства. которые были приложены в последнее время "коллективным Западом" для дискредитации России.

Наиболее приличным эпитетом, которым можно выразить эмоциональное состояние "всего цивилизованного мира" после того, как выяснилось, что Киев более суток манипулировал его сознанием, является разве что "ошалел". Цивилизованный мир очень, знаете ли, не любит, когда его водят за нос - тем более, так тупо, топорно и цинично. Он обижается... И дело тут даже не только и не столько в крайне резкой реакции целого ряда международных организаций и дипломатических представительств. У цивилизованного мира имеется, знаете ли, такая штука, как общественное мнение. И если традиционно принять за его рупор СМИ, то дела у Украины не просто плохи - хуже некуда. Пробежимся по-быстрому по страницам ведущих мировых СМИ. Что пишут? Что говорят? Как оценивают "великий креатив" Украины относительно убитого-не убитого Бабченко?! Итак...

Эдвард Лукас, The Times, Британия: "Слухи о смерти Аркадия Бабченко оказались сильно преувеличены... Свободное общество напрямую зависит от доверия людей. Такие же фокусы доверие подрывают - будь то дома или на международной арене. Тот, кто наблюдает нелепые события этой недели со стороны, вполне может заключить, что Украина больше смахивает на банановую республику, чем на надежного партнера. Киевская оперетта сможет сыграть стране дурную службу."

Нил Маркфаркухар, The New York Times, США: "После фальсифицированного убийства журналиста на Украине мра5к сгущается... страна катится в мрак и хаос, перевернутый с ног на голову, на котором Украина, похоже, специализируется..."

И еще от The New York Times, из другой статьи:"Украинские власти, несомненно, предоставили корм теоретикам заговора и циничным опровергателям "фальшивых новостей" во всем мире. Одно можно сказать наверняка: Кремль воспользуется этим официальным обманом, чтобы показать, на что могут пойти его враги, чтобы запятнать Россию."

Шон Уолкер, The Guardian, Британия: "В будущем буду осторожнее. Я уже научился не доверять информации украинских властей о войне в Донбассе, но полагал, что что-то вроде такого официального подтверждения - это надежно..."

Леонид Бершидский, Bloomberg, США: "Зрелищное возвращение Бабченко с того света подорвет веру мировых СМИ в любые предоставленные Украиной доказательства того, что убийство заказали российские силы... украинское правительство и его дилетантские правоохранительные органы оказали себе медвежью услугу в большей степени, чем они осознают. Этот инцидент - еще один шаг к изменению образа Украины в глазах мировой общественности от идеалистической проевропейской демократии к типичному постсоветскому бардаку!"

Оливер Кэрро, Independent, Британия: "Странное воскрешение Аркадия Бабченко является подарком для Кремля.После этой истории доверие к Украине окажется под вопросом.Кремль теперь сможет называть Украину "сказочником", и вся информация, которую сообщает Киев, теперь будет ставиться под сомнение."

Думаю, этого более, чем достаточно. Достаточно, чтобы понять - Запад, пережив невероятный конгитивный диссонанс и шок, переходит к следующей стадии - ярости. Ведь одним из самых страшных "грехов". который так долго и упорно пытались навесить на Россию было как раз "распространение фейковой информации", Манипулирование нежным и ранимым сознанием западного обывателя. Все остальное - "вмешательства в выборы" и тому подобная белиберда - лишь производные. И что теперь? Так кто засевает фейками мировое информационное пространство? Кто манипулирует? Лучшие, блин, друзья Запада, на защиту которых он не жалел ни сил ни средств. Облом-с...

О каких отравленных Скрипалях теперь может идти речь? О каком "Новичке", "сбитых" самолетах, "русских танках на Донбассе" и тому подобных вещах?! Шутить изволите, господа хорошие! Фиглярство это все, лицедейство, клоунада. Автора! И труппу - на поклон! Мы, впрочем, неоднократно об этом именно и заявляли. А вы все упорствовали, наивные. Запад уже трясет от одного лишь предвкушения надменной улыбочки на лице Пескова, шуточек Захаровой и острот Лаврова. А ведь таковые воспоследуют - уж будьте благонадежны. А уж если Владимир Владимирович к процессу подключится...

Миллионы денег, кропотливая работа агентуры и штатных сотрудников серьезнейших (не чета сиволапому СБУ!) "контор", нечеловеческое напряжение луженых глоток черноротых западных "дипломатов" и надрывная работа мировых СМИ по очернению России - ведь все же, все в одночасье спущено в унитаз, выброшено на помойку одним-единственным кретинским "хэппенингом"! Какой допинг? Какие пробы? Какие " политические преследования"? Это вы, сэры и мистеры, Луценко с Грицаком переслушались. Никогда не читайте украинских газет. Каких? А вы никаких не читайте! И не слушайте, что они там несут с трибун ООН и всяких там Европарламентов, размахивая "российскими паспортами", отшлепанными в подпольной типографии СБУ под Бердичевым.

Крыть нечем. Любые аргументы циничные и наглые русские побьют одним-единственным "джокером" - фотографией лыбящегося, как дурак на собственных похоронах Бабченко. Надолго, если не навсегда, похоронена любимейшая комбинация ЦРУ, Госдепа и прочих "сеятелей демократии во всем мире" - "злодейское убийство оппозиционного журналиста\общественного деятеля кровавым преступным режимом" (последующий "майдан" или государственный переворот в иной упаковке - прилагаются). Теперь придется выдумывать нечто совершенно новое - а этого в Лэнгли категорически не любят. Но ведь засмеют же при следующей попытке, засмеют неминуемо!

Резко - в разы, на порядки, снизившийся градус антироссийской риторики суть лучшее тому доказательство. Равно как и неожиданное заявление Малайзии о непричастности России к крушению "Боинга" на Донбассе. Ах, совпадения?! Блажен, кто верует... Нет, в британском парламенте еще что-то такое повякивают, но это уже, скорее, по инерции. Да и энтузиазма особого явно не наблюдается. Смысл?! Запад застыл в оторопелом и унылом молчании, при этом он, наливаясь тяжелой злобой, уже начал разворачиваться в сторону продолжающей отплясывать победный гопак на граблях Украины. Ни Грицак, ни Луценко почему-то категорически не захотели поведать общественности, что именно им пришлось выслушать от нагрянувших в Генпрокуратуру Украины в полном составе послов стран "Большой семерки". В том, что не хвалебные оды - можно не сомневаться.

Идиотичнее всего в данной ситуации выглядит, понятно, Порошенко. "Делом Бабченко" он похоронил даже самые призрачные надежды на собственный второй срок. От слова - "совсем". Вы думаете, президент Германии простит этому шуту то, что тот вовлек его в групповую клоунаду с особым цинизмом? И точно так же - все остальные мировые лидеры. Однако, самое главное заключается в том, что весь мир окончательно и бесповоротно убедился - у руля Украины стоит идиот. Клинический. полный, и, что самое страшное для Запада - непредсказуемый и абсолютно неуправляемый. Все - это окончательный диагноз, это приговор. Запад готов терпеть в собственных "банановых республиках" у власти любых мерзавцев - но только не таких, которые в любой момент могут отмочить что угодно. Этот - может...

Не простят Порошенко, естественно, и то, что он одним махом, как табурет из-под ног висельника, вышиб из-под Запада Украину, как основной аргумент в антироссийской пропаганде и антироссийской политике. И, более того... А как после "дела Бабченко" выглядит "дело расстрела майдана"?! И все разговоры о непричастности к государственному перевороту 2014 года на Украине западных спецслужб и прочих государственных институтов? Кретин Порошенко, летя в пропасть, пытается утащить за собой туда слишком многих "сильных мира сего". Естественно - мира Западного.

Самое интересное, что на Украине действительно еще не поняли, ЧТО учудили. Как стало известно вот прямо сейчас, "посольство Украины в Австрии обратилось к тамошним медиа накануне визита российского президента Владимира Путина с призывом "поднять вопрос Сенцова". "Дело Сенцова - хорошая возможность для Австрии проявить себя настоящим политическим посредником и гуманистическим европейским государством, которая готова вступиться за одну отдельную жизнь. Планируемый на 5 июня визит Путина в Вену, наверняка, даст такую ​​возможность", - говорится в соответствующем обращении. Они до сих пор рассчитывают, что Запад будет вести за них и для них информационную войну против России!

И это - после того, как эта война была проиграна Киевом от лица всего Запада буквально в один бездарный и нелепый ход. Нет, человеческая глупость, воистину, беспредельна!

Александр Неукропный специально для Planet Today