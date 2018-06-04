Балканская оттепель: Болгария просит Россию вернуться

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Представители Болгарии что-то зачастили в Россию. Недавно закончился визит болгарского премьера Бойко Борисова в Российскую Федерацию. Он встретился с премьером РФ Д. Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Борисова произошел всего спустя неделю после визита президента Болгарии Румена Радева. Хотя еще рано делать выводы, однако можно сказать, что наметился определенный прогресс по вопросам сотрудничества между обеими странами.

Главные обсуждавшиеся темы относятся к проблеме газовых поставок и возобновления строительства АЭС «Белене». Сделаем обзор прошлых событий этих двух основных тем.

Всем известно, что газопровод „Южный поток“ (ЮП) не дошел до стадии окончательной реализации. В большинстве СМИ вину за провал этого проекта возлагают на Болгарию. Бесспорно, Болгария (в лице Борисова) несет часть вины, но с этим не все так однозначно. ЮП не был проектом только Болгарии и России. Он должен был пройти по территории нескольких стран и довести газ до Центральной Европы. Болгария была первой страной на этом пути, и ей пришлось принять все сопутствующие риски. Как можно было ожидать, США и определенные европейские институты проекту воспротивились (и понятно, почему). Однако интересно другое: почему «Газпром» заранее не предпринял меры для возможного противодействия?

Главной причиной для прекращения строительства ЮП стало принятие ограничительного решения со стороны Европейской комиссии на базе антимонопольного законодательстве ЕС. Во исполнении решений ЕК Болгария, член ЕС, в июне 2014 г. временно приостановила строительство — до выяснения ситуации. В то время Борисов находился в отставке, и решения принимало техническое правительство Орешарского. После возвращения Борисова еще год-полтора болгарская сторона продолжала работу по проекту.

Тут надо дать одно очень важное пояснение: Болгария никогда не отказывалась от реализации проекта. Нет ни одного документа, подтверждающего эту тему, муссируемую в СМИ. Решение болгарского правительства предусматривало лишь временную остановку — до решения возникших проблем!

В конце 2014 г. Владимир Путин заявил, что РФ прекращает работы по ЮП. Официальное уведомление от российской стороны Болгария получила почти годом позже. На отказ России от реализации ЮП повлияли и факторы, не связанные с Болгарией. Ведь именно в 2014 г. произошли события на Украине, которые привели к резкому обострению международной обстановки. Цены на газ упали, и у «Газпрома» наметился серьезный инвестиционный дефицит. Компания вынуждена была свернуть некоторые дорогостоящие проекты, что признавалось и руководством «Газпрома». Были у «Газпрома» и явные просчеты, связанные с логистикой и идеологией ЮП.

По сути, Болгария соблюдала условия договора, тем более что в любом договоре есть пункты, предусматривающие форс-мажорные обстоятельства. Поэтому реакция газпромовцев удивила болгарских специалистов, посчитавших, что «Газпром» ищет формальный повод для ухода из проекта и что «Газпром» инициирует информационную кампанию против Болгарии с целью прикрыть свои промахи и недочеты.

Будем же реалистами и ответим на вопрос: могла ли Болгария все-таки продолжить работу без согласования ее с решения ЕК? Ответ: однозначно нет! Болгария — член ЕС, а законодательство Европейского союза имеет приоритет над национальным. Экономика страны плотно интегрирована в европейскую, Болгария получила уже 15 миллиардов евро из еврофондов.

И второе. Без достижения согласия между конечными сторонами проекта (ЕС и РФ) ЮП терял для Болгарии смысл: получалась труба "в никуда"! Упрекать во всем Болгарию было бы несправедливо. Как заявил Владимир Путин, Россия потеряла 800 млн. долларов. А сколько потеряла Болгария? Даже сложно посчитать.

Вернемся к нынешней ситуации. Что изменилось за это время?

Во-первых, для России Турция является ненадежным партнером. Закладка „Турецкого потока“ еще продолжалась, а Турция уже выдвинула претензии на дополнительные скидки и добилась через суд 10% снижения расходов. Хотя Россия и Турция имеют масштабное экономическое сотрудничество, между ними есть и немало политических проблем. России невыгодно давать в руках Эрдогана слишком много рычагов, так как нет гарантии, что в конечном счете перед Россией не окажется еще один вариант Украины. Поэтому для России предпочтительнее диверсифицировать пути поставок газа.

Для ЕС и США Турция — тоже проблемный партнер. ЕС пересмотрел свое отношение к газовым проблемам на своем юго-восточном фланге. Б. Борисов на этот раз заручился поддержкой европейских институтов. Кроме того, Болгария — одна из тех немногих стран, с которыми у Турции хорошие отношения.

В 2017 г. Борисов выдвинул идею создания газового хаба Балкан. Он должен стать тем узлом, где все газовые потоки на Балканы собираются в одну точку. Еврокомиссия дала зеленый свет этому проекту. Дополнительным плюсом является факт, что у Болгарии газовая инфраструктура очень хорошо развита, причем 80% компрессорных станций региона находятся именно на болгарской территории. Сама Болгария географически занимает стратегическое положение, да, ее можно обойти, но это будет дорого.

Совсем недавно было завершено и антимонопольное расследование Европейского союза в отношении «Газпрома». Не будем входить в подробности, но в рамках достигнутого соглашения «Газпром» обязался поставлять газ в ЕС и через территории Болгарии и Литвы. Примечательно, что Еврокомиссия заставила «Газпром» отказаться от материальных претензий к Болгарии по поводу ЮП.

Еще несколько факторов повлияли на смягчение позиции России. Болгария договорилась о поставках газа с Азербайджаном в объеме 1 млрд. куб. м в год по проектному газопроводу TANAP. С черноморского шельфа тоже пришли обнадеживающие для Болгарии новости. В конце января из Royal Dutch Shell заявили, „что до конца этого или в начале следующего года Shell начнет разработку месторождения „Хан Аспарух“ и, согласно предварительным исследованиям, в нем есть месторождения нефти и природного газа“.

Для Болгарии создалась выгодная обстановка, и страна поспешила воспользоваться ею, а Россия прагматично пошла навстречу. Вторая основная тема — это возобновление строительства АЭС "Белене". Недавно правительство и парламент Болгарии разморозили и этот проект. Поскольку о ситуации с ним в России тоже мало знают, дам несколько пояснений.

В Болгарии с 1974 г. уже работает АЭС "Козлодуй". С 2004-2007 годов четыре из ее шести реакторов были выведены из эксплуатации по причине их небезопасности, это реакторы старого типа х440 МВт. С ними уже произошло восемь критические аварий первого уровня. В эксплуатации остаются два более современных реактора х1000 МВТ, и их ресурс продлен до 2030 г., максимально — до 2040 г.

Проект строительства второй АЭС закладывался в далеком 1980 г. Строительство начиналось и останавливалось, в основном из-за отсутствия денег. Первоначальная стоимость объекта была 3,5-4 млрд. долларов, а со временем она возросла почти в три раза. Болгария уже вложила 3 млрд. долл., а стройка далека от завершения. Не буду останавливаться на всех сомнениях и разоблачениях, связанных с этим проектом. К 2012 г. ситуация зашла в тупик. Для продолжения строительства потребовалось бы еще несколько миллиардов долларов.

Инициативная группа сторонников АЭС решила провести референдум, и только 12% из имеющих право голоса проголосовали «за». Правительство Борисова и парламент приняли решение заморозить проект. Часто встречаемое в СМИ утверждение, что ЕС заставил Болгарию отказаться от выполнения этого проекта, не имеет под собой никаких оснований. В 2016 г. через женевский Арбитражный суд „Атомэкспортстрой“ добился выплаты Болгарией неустойки в размере 620 млн. евро.

Между тем болгарское правительство не сидело сложа руки. В 2017 г. Болгарская Академия наук сделала всесторонний анализ, и ее вывод был таков, что новая АЭС будет нужна Болгарии к 2030 г. Год назад Бойко Борисов выдвинул идею о превращении АЭС "Белене" в общебалканскую, интерес к этой идее проявили почти все балканские страны.

6 мая 2018. Правительство Болгарии разморозило строительство АЭС. Вице-премьер Т. Дончев объяснил, что Болгария не будет вкладывать в нее деньги, не будет давать госгарантий и подписывать договоры на выкуп произведенной электроэнергии. Государство будет участвовать только активами.

10 мая 2018. Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подтверждает инвестиционный интерес к проекту АЭС „Белене”.

14 мая 2018. Французская атомная компания "Фраматом" подтверждает инвестиционный интерес к проекту.

16 мая 2018. "Росатом" заявляет, что готов участвовать в строительстве АЭС "Белене" в форме, которую определит правительство Болгарии.

В сущности, позитивные сигналы России с болгарской стороны шли давно.

В 2015 г. Болгария отказалась принимать на своей территории активные элементы американской ПРО, и они были размещены в Румынии.

В 2016 г. Болгария отказалась участвовать в антироссийской черноморской эскадре вместе с Турцией, Румынией, Украиной и Грузией. Отказ Болгарии похоронил весь проект.

В 2017 г. Болгария подписала контракт с РСК «МиГ» на ремонт своих Миг-29, вызвав „справедливый“ гнев со стороны Вашингтона.

В начале 2018 г. Болгария была одной из тех стран, которая отказалась высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Надо сказать, что общий информационный тон в СМИ не отражает реальную суть ситуации. Часто можно встретить заголовки типа „На поклон к Путину приехал Бойко Борисов“ и т. д. Напомним, что инициатива встречи исходила с российской стороны! Из всех стран Восточной Европы Болгария остается самой русофильской. Многие партии Болгарии, включая партнеров, входящих в правящую коалицию, своими базовыми ценностями объявляют дружбу и сотрудничество с Россией.

У России всегда было сильное влияние на Балканах, а Болгария является ключом к этому стратегически важному региону. Общих интересов у России и Болгарии намного больше, чем противоречий, и ни одно из противоречий не является неразрешимым. Наоборот, есть все предпосылки улучшения отношений между нашими братскими странами.

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