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Корейский гамбит: Путин перехватывает у Трампа инициативу по Северной Корее

Воскресенье, 03 Июня 2018 08:30
Корейский гамбит: Путин перехватывает у Трампа инициативу по Северной Корее Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин может перехватить у своего американского коллеги Дональда Трампа северокорейского лидера Ким Чен Ына, триумфально выйдя на сцену зашедшего без Москвы в тупик корейского урегулирования.

 

Это ли не высший пилотаж - выступить именно в такой момент в роли третейского судьи и арбитра, обеспечив своей стране серьезные политические и экономические дивиденды на Корейском полуострове. Что ж, недаром у Путина черный пояс по дзюдо, а Россия была и остается великой дипломатической державой.

 

Как сообщил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в этом году "может состояться" встреча лидеров России и КНДР, "её модальности и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам". Любопытно, что еще накануне тот же Песков заявлял, что "пока рано об этом говорить", так как Лавров еще обстоятельно не докладывал Путину о своем визите в Пхеньян и его итогах. Уже, видимо, рассказал. Встреча будет.

 

Это же подтверждает и Пхеньян. Как сообщило официальное северокорейское агентство ЦТАК, КНДР и Россия в ходе визита Лаврова в Пхеньян договорились провести встречу на высшем уровне в этом году. Было решено также "активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах", что будет приурочено к "70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами".

 

Приглашение посетить Россию передал Ким Чен Ыну Лавров, но пригласил его, естественно, Путин, всегда с большим уважением отзывавшийся о северокорейском лидере. Как сообщил накануне Песков, глава российского МИД привез в Пхеньян "послание президента". При этом он отказался сообщить, что в нем было, но один из пунктов его – насчет саммита - мы уже знаем.

 

О чем говорил Лавров в Пхеньяне

 

Согласно обнародованной видеозаписи встречи Лаврова с принявшим его в резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон" Ким Чен Ыном, с которым из российского руководства ранее никто не встречался, глава российского МИД и на словах пригласил северокорейского лидера посетить Россию.

 

"Приезжайте в Россию, будем вам очень рады", - заявил Лавров. Он передал Киму от имени Путина "самый теплый привет и наилучшие пожелания успеха в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием". Лавров указал, что Россия высоко ценит Пханмунджомскую декларацию по итогам межкорейского саммита, готова способствовать ее реализации, будучи заинтересованной в обстановке "мира, стабильности и процветания" в регионе. В том числе по причине планов реализации в нем с российским участием крупных инфраструктурных проектов.

 

В появившемся после завершения рабочего визита Лаврова в Пхеньян сообщении МИД России говорится, что в ходе состоявшихся перед аудиенцией у Ким Чен Ына переговоров глав МИД обеих стран "обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР", "Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова с акцентом на углублении координации усилий в интересах политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем субрегиона".

 

Важное заявление Кима

 

Северокорейский лидер не остался в долгу, высоко оценив курс руководства России на противостояние гегемонии США, что вряд ли бы сделал политик, который, как рассчитывают в Вашингтоне, собирается капитулировать перед американцами.

 

Ким Чен Ын указал, что "ситуация на Корейском полуострове меняется в соответствии с требованиями интересов народов двух стран" - КНДР и Южной Кореи. Глава Северной Кореи подчеркнул: " Я высоко ценю то, что руководство Путина противостоит доминированию США. Вы резко выступаете, и мы готовы всегда вести переговоры и углубленный обмен мнениями с российской стороной по этому вопросу". Таким образом, он дал понять, что нуждается в России как в стране, которая не пляшет под дудку Вашингтона, в отличие от многих других.

 

Москва уже помогает Пхеньяну

 

Россия уже начала активно влиять на зависший в воздухе и, скорее всего, вряд ли возможный в оговоренные ранее сроки – 12 июня – сингапурский саммит между КНДР и США, начав формировать коалицию против ключевого американского требования к Пхеньяну – одномоментного ядерного разоружения. Понятно, что такая перспектива – сразу лишиться своих главных козырей в обмен на эфемерные американские "гарантии" - Пхеньяну не улыбается.

 

Поскольку после этого американский шантаж, коль скоро северным корейцам будет нечем ответить – лишь резко возрастет, а там и до "ливийского сценария" и "смены режима" недалеко.  Тем более что Вашингтон не намерен отменять экономические санкции, от чего больше всего страдают северные корейцы, пока Пхеньян не согласится на принятие американских условий. Как о великом одолжении США объявили, что пока не собираются вводить новые.

 

Обращает на себя внимание, что практически одновременно с приездом Лаврова в Пхеньян Сеул посетил его заместитель Владимир Титов. Важнейший итог этого визита – подтверждение Москвой и Сеулом необходимости "поэтапного и синхронизированного в части взаимных встречных шагов" подхода к решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Согласно сообщению МИД России, Москва и Сеул также "позитивно оценили" усилия обеих Корей "по развитию межкорейского диалога".

 

Это еще один момент и страшная перспектива, которая очень пугает американцев, опасающихся получить в результате объединения КНДР и Республики Корея гордую страну с мощнейшими экономикой и армией, которая быстро укажет янки на дверь.  

 

Китай поддерживает Россию

 

Китай также заинтересован в содействии России в решении проблем Корейского полуострова. "Мы всегда считали и считаем, что Россия занимает позитивную и конструктивную позицию в отношении вопроса денуклеаризации Корейского полуострова путем политических методов и предпринимает для этого активные усилия", - заявила, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. По её словам, Пекин рассчитывает также на "должную роль" России в заключении мирного договора между обеими Кореями.

 

Одновременно официальный представитель МИД КНР выступила против санкционного давления на КНДР со стороны США: "Мы против того, чтобы какая-либо страна в одностороннем порядке прибегала к помощи санкций для оказания воздействия на другое государство. К тому же мы всегда считали, что санкциями проблемы не решить". Точно так же считает и Россия…

 

США уже прогибаются?

 

Сегодня высокопоставленный представитель Пхеньяна нанесет редкий визит в Белый дом и передаст Трампу письмо от Ким Чен Ына. Что будет в этом письме, мы скоро узнаем. И хотя Трамп по-прежнему заявляет, что хотел бы добиться денуклеаризации КНДР "на одной встрече" с Кимом, он теперь признаёт: "Однако зачастую сделки так не заключаются. Велика вероятность, что это не будет сделано по результатам одной встречи, двух или даже трех. Но в какой-то момент будет". В общем, надейся и жди – вся жизнь впереди.

 

О том же самом заявляет  госсекретарь США Майк Помпео. Выступив на пресс-конференции после двухдневных переговоров с северокорейским эмиссаром Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке, он предупредил, что путь к улучшению отношений будет непростым. По словам Помпео, "это будет процесс, который займет много дней и недель". Так что, как видим, если американо-северокорейский саммит в Сингапуре все же состоится, то не на американских условиях.

 

Проявленное Пхеньяном миролюбие и помощь его соседей, прежде всего России и Китая, вкупе с неуклюжестью и наглостью "дипломатии" США уже привели к тому, что американский план привести к повиновению и задушить КНДР с помощью санкций терпит неудачу. Мощное появление на сцене урегулирования на Корейском полуострове России в самый ответственный момент сыграло в этом важнейшую роль. Ещё посмотрим, с кем раньше встретится Ким – с Путиным или Трампом.

 

Латышев Сергей

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Северная Корея Ким Чен Ын Россия Путин США
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