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Саудовская Аравия готова начать войну против Катара, если он закупит русское оружие

Воскресенье, 03 Июня 2018 08:00
Саудовская Аравия готова начать войну против Катара, если он закупит русское оружие Фото из открытых источников

Сенсационной новостью стала статья во французской газете Le Monde, опубликованная 2 июня. В ней, на фоне обсуждения темы политического кризиса между суннитскими монархиями Ближнего Востока, оказалось упомянуто официальное письмо от КСА, адресованное французскому правительству, фактически означающее сенсацию. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд уведомил Елисейский дворец о том, что если соседний Катар купит у России зенитно-ракетный комплекс С-400, это будет расценено Эр-Риадом как угроза безопасности воздушному пространству Королевства. Если Париж не остановит Доху, то Саудовская Аравия начнет против Катара полномасштабную войну.

 

Ключевых значимых моментов в произошедшем ровно три.

 

Во-первых, реакция короля Саудовской Аравии свидетельствует о том, что российско-катарские переговоры по этому вопросу, о которых еще в прошлом году упоминал посол Катара в России Фахд аль-Аттыйя, видимо, видимо продвинулись далеко за границы обычной для Востока тяги "солидно поговорить" и выходят на практическую плоскость или, по меньшей мере, вплотную приблизились к ней. В то время как аналогичные планы КСА по-прежнему остаются лишь декларациями, предназначенными в качестве намеков в совсем других играх. В частности, в закулисной торговле с Вашингтоном.

 

Во-вторых, если сказанное выше верно, резко возросшая озабоченность саудовского короля показывает, что российская компания в Сирии главной геополитической цели добилась. Страны региона начали всерьез переориентироваться на перемены в структуре реальной геополитической власти. Везде и всегда это начинается со смены главного поставщика вооружений.

 

Можно вспомнить, к примеру, как на западное вооружение в свое время перешел Египет, до того прочно друживший только с СССР. Или как сами саудиты, после переориентации с Европы на США, переоснастили армию Королевства американским оружием. В отличие от, скажем, соседних Эмиратов, сохранивших ключевую ориентацию на ЕС. Потому, в частности, эмиратская армия воюет на французских "Леклерках", а саудовская - на американских "Абрамсах". Успехи России по политическому переформатированию Ближнего Востока внешне еще не так масштабны, но сама тенденция процесса складывается весьма неплохо.

 

Ну и, в-третьих, долгое время было принято считать, что монархии Залива давно, прочно и навечно полностью подчинены Вашингтону. Мол, даже сейчас, в непростые и неоднозначные для гегемона времена, эти связи по-прежнему остаются неразрывными и доминирующими. Доказательством тому служит та легкость, с которой Трамп на протяжении полутора лет успешно раскулачивает Королевство на новые и, откровенно говоря, саудитам сейчас совершенно ненужные, закупки крупных партий американских вооружений. По итогам прошлогодней встречи - на 110 млрд., и еще на 11,2 млрд. (в том числе 6,6 тыс. ракет к ПТУР на 670 млн. долл.) в этом году.

 

Но тот факт, что предупреждение и тем самым просьбу о посредничестве в разрешении возникшего конфликта, чреватого очень далеко идущими последствиями, Эр-Раид направил не в Вашингтон, а в Версальских дворец, более чем убедительно указывает на четкое осознание саудитами факта неспособности США эту проблему хоть как-либо решить. Саудиты еще не согласны окончательно признать лидирующую роль России, Эр-Рияд по-прежнему полагает себя ведущим и самостоятельным геополитическим игроком если не в мире, то на Ближнем Востоке точно, но их действия уже показывают, что выстроенный там американский «мир доминирования" уже рухнул.

 

На данный момент МИДы всех упомянутых сторон от официальных комментариев воздерживаются. Но для Макрона письмо саудовского короля безусловно важно и приятно. Оно подчеркивает, что основания на мировую внешнеполитическую субъектность у Франции как бы еще есть. Другой вопрос, сможет ли она по этому поводу добиться хоть каких бы то ни было осязаемых результатов, кроме рекламных заявлений на камеру "о важности мира во всем мире"? И смогут ли все они остановить "приход русских на Ближний Восток"?

 

Александр Запольскис

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Саудовская Аравия Катар Россия С400
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