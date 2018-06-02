ЦРУ срочно понадобились агенты со знанием русского

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У наших "западных партнеров" - очередные кадровые проблемы. На официальном сайте ЦРУ появилось объявление о поиске русскоговорящих сотрудников. Причем, требования там не бог весь какие запредельные: необходимо быть гражданином США и иметь образование не ниже колледжа. Для самого таинственного и закрытого ведомства Америки как-то слабовато, но с русскоязычным персоналом и в ЦРУ, видимо, швах.

Про специалистов по региону с университетским образованием и минимумом понимания процессов уже и говорить не приходится. Уровень сотрудников дипломатических структур США и Великобритании за последние годы катастрофически упал. Впрочем, это чувствуется по всем направлениям. Как ранее сообщал Politonline.ru, разведслужбы Британии искали человека, свободно владеющего русским языком и имеющего опыт работы в соответствующих структурах.

Как сообщает газета Daily Mirror, SAS открыла вакансии для специалистов, в чьи обязанности войдут анализ и перевод материалов под грифом "совершенно секретно". Успешно прошедшему собеседование соискателю предлагался годовой оклад в размере 44 тысяч фунтов стерлингов и звание сержанта. Собственно, армия Соединенного Королевства и не скрывает, что сейчас испытывает кадровый голод. Резервистов призывают откликнуться на сотни свободных вакансий - механиков, менеджеров отдела информационных технологий, координаторов по проектам.

Источник в министерстве обороны пояснил, что "есть проблемы с набором сотрудников, многих не удается удержать на службе. При этом список предлагаемых вакансий показывает, что выбор велик". Многие рабочие места находятся на британской территории, а зарплаты могут достигать 77 тысяч фунтов стерлингов в год, добавляет газета. До этого служба контрразведки MI5 искала сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российской политике и истории страны.

Начиная с 2014 года тема русских серьезно расшатала умы военных Запада. Не так давно морпехи США провели учения в вымышленной славянской деревне, где пехотинцев тренировали под звуки российской музыки. Под Земфиру, в частности. К примеру, в пределах центрального полигона Лэджен в Северной Каролине "построили глинобитные дома, стены повсеили вывески на русском: "Пекарня", "Поликлиника", "Ресторан".

"У американских военных теперь новая легенда. Ближневосточная деревня перенеслась в Донбасс - и как будто бы расположена у самых границ с Россией. Основной противник - российские военные. Местные жители тоже говорят по-русски. Практически без акцента. Морской департамент набирал русскоговорящих статистов месяц назад", - писали СМИ.

А в Германии в прошлом году так же искали русских и украинцев для массовки на учениях НАТО в Европе. Когда желающих не нашлось, место тренировок перенесли в Америку. Командование объясняет, что "войскам нужно знать противника в лицо",- добавляет пресса. Правда, такие знания приобретают иной раз несколько извращенную форму - немцы с ближайших ферм даже завезли навоз, чтобы запах тоже был как в зоне предполагаемых боевых действий. Впрочем, с головой все-таки дружить надо - не так давно болгарские солдаты на учениях сил быстрого реагирования НАТО Noble Jump, отказались стрелять по мишеням, которые напоминали российских военных.

Не исключено, что мишени в таком виде были изготовлены без злого умысла, для них использовались старые рекламные щиты. Но болгарский контингент вместе с офицерами выразили несогласие с такой подачей, почле чего руководителям учений пришлось перекрасить мишени и извиниться перед болгарами.

Собственно, практика выставлять врагом российскую армию уже давно укоренилась в рядах НАТО. Американская компания Kratos Defense & Security Solutions превратила советский танк Т-72 в беспилотную мишень. Это было сделано по заданию Вооруженных сил США, чтобы она могла использоваться в качестве мишени для тренировок.

Стоит добавить, что канадский журналист Кристиан Борис сообщил, что США сделали F-18 практически неотличимым от российских Су-34, выполняющих боевые задачи в Сирии. К своему материалу он приложил фотографии, так что каждый сам может сравнить и сделать вывод: в небе, да еще при взгляде снизу - разницы никакой. Сделано это якобы для подготовки пилотов - чтобы они "привыкали" тренироваться сбивать "русские самолеты".

То есть практика деления на своих и чужих продолжается. Когда военные Великобритании отрабатывали сценарий вторжения России в Эстонию, "враги" на этих маневрах носили униформу, похожую на российскую, и пользовались оружием, которое состоит на вооружении у российской армии. Так что для чего ЦРУ срочно потребовались русскоязычные сотрудники, гадать особенно не приходится. Для поддержания ощущения инаковости.

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