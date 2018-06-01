«Янки, гоу хоум!» - Асад больше не желает терпеть американских солдат в Сирии

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С момента ввода американских войск на территорию Сирии прошло четыре года. За это время контингент США с трех десятков военных инструкторов увеличился до 2000 тысяч человек. На сегодняшний день президент Сирии требует от незваных гостей покинуть территорию его страны. В материале представлена карта с расположением всех иностранных вооруженных сил, законно или незаконно находящихся на территории Сирии, вот уже седьмой год пребывающей в состоянии гражданской войны.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад потребовал от США убрать свой воинский контингент из страны. "Это наша земля, и освобождать её — наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится", - заявил Асад в интервью российскому телеканалу RT.

В предыдущих своих выступлениях Асад неоднократно говорил, что из Сирии свои силы должны вывести не только США, но другие страны, находящиеся на территории страны без мандата правительства. К последним Асад не причисляет ВКС России, проиранскую шиитскую милицию и вооруженное крыло ливанской партии «Хезболла», которые воюют на стороне Сирийской арабской армии (САА) с разрешения Дамаска.

США ввели свои войска в Сирию в рамках американской коалиции, сформированной в сентябре 2014 года для борьбы с Исламским государством (организация запрещена в России), в том числе на территории соседнего Ирака. Начав с отправки трех десятков военных инструкторов в Сирию, Пентагон довел число американских спецназовцев, согласно данным USA Today, до 2000 тысяч человек. Недавно в Манбидж, что на севере Сирии, были отправлены еще 300 военных. В мае пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт сообщила, что в Ираке и Сирии расквартированы около 5 тысяч американских военных.

В составе американской коалиции находятся сильнейшие армии Европы - Великобритании, Франция и Германии, но они имеют ограниченное присутствие в Сирии. Правда, в мае Франция отправила около 300 военных в Манбидж.

Американские наземные силы находятся на территориях, подконтрольных Сирийским демократическим силам (СДС), состоящих преимущественно из курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Численность СДС, по разным оценкам, варьируется от 60 до 80 тысяч бойцов. За годы войны с ИГИЛ курды взяли под контроль почти весь север Сирии и восточный берег реки Евфрат. На них США имеют в распоряжении порядка 15 военных баз. Американцы также строят базу в Эт-Танфе недалеко от границы с Ираком и Иорданией, на которой тренируются боевики из вооруженной оппозиции.

Усиление YPG вызывает раздражение Турции, считающей организацию сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой Анкара борется в Ираке и на собственной территории. 20 января турецкие ВС при поддержке «Сирийской свободной армии» (ССА) провели военную операцию «Оливковая ветвь» и выбили курдских партизан из Африна – одного из трех курдских кантонов в Сирии. Годом ранее турки вместе с САА выгнали ИГИЛ из треугольника Эль-Баб – Азаз – Джераблус в рамках операции «Щит Евфрата». По разным оценкам на территории Сирии находятся до 6 тысяч турецких военных и около 30 тысяч солдат ССА.

Асад считает турецкое присутствие «оккупацией», но в то же время рассчитывает взять под контроль треть территории Сирии, которую незаконно контролируют курдские ополченцы.

"Мы открыты для переговоров. Ведь большинство сторонников СДС — сирийцы. И мы полагаем, что они тоже любят свою страну и не желают быть марионетками иностранных сил. Если же переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории. Других вариантов у нас просто нет, безотносительно к американскому присутствию», - сказал Асад в интервью RT.

Кроме США и ее коалиции, а также Турции, в Сирии находятся вооруженные силы, которые Асад считает легитимными. Во-первых, это Россия, расположившаяся на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Иран представлен примерно 5 тысячами бойцов «Кудс» - военного подразделения специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Примерно 6-8 тысяч насчитывают силы проиранской «Хезболлы» и, по меньшей мере, 4 тысячи – это палестинские ополченцы из «Бригады Аль-Кудс».

Говоря об иностранных военных силах, незаконно находящихся в Сирии, отдельно стоит сказать об Израиле, который в 1967 году оккупировал и до сих пор удерживает под своим контролем Голанские высоты. Оттуда израильские ВВС периодически наносят удары по проиранской милиции на юге Сирии, в частности, по авиабазе Т-4.

О необходимости вывода всех иностранных войск из Сирии говорил и Владимир Путин во время майской встречи с Асадом в Сочи. В первую очередь, это послание было адресовано США, которые, имитируя борьбу с ИГИЛ, укрепляют свое военное присутствие в этой стране. Некоторые эксперты спекулировали на том, имел ли в виду российский президент и вывод проиранских сил. Последнее администрация президента США Дональда Трампа ставит главным условием для того, чтобы не вводить «самые мощные» санкции против Тегерана.

Пока открытых заявлений Москва об иранском присутствии не делала, надо придерживаться позиции, что Россию это не беспокоит. Тем более что Тегеран с самого начала конфликта воевал на стороне Башара Асада, на спасение которого ВКС России и прибыли в Сирию в 2015 году. Что касается Турции, то она является ситуативным союзником России в рамках Астанинского формата. Однако на одном из брифингов глава российского МИД Сергей Лавров дал понять, что турецким ВС следует передать отбитый у курдов Африн сирийскому правительству, чем вызвал гнев турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Похоже, при решении вопроса об иностранных воинских контингентах Израиль будет обсуждаться в последнюю очередь. Иначе чем объяснить, что мировое сообщество, беспокоящееся о Турции, США, России и Иране, вот уже добрых полвека мирится с оккупацией Голанских высот.

Гасанов Камран

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