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На кого равнялся Бабченко: Топ-5 постановочных смертей

Пятница, 01 Июня 2018 08:30
На кого равнялся Бабченко: Топ-5 постановочных смертей Фото из открытых источников

Без преувеличения, главная новость недели — постановочное убийство Аркадия Бабченко на Украине, которое оказалось инсценировкой местных спецслужб. В связи с этим мы решили вспомнить другие громкие случаи псевдосмертей и то, чем заканчивались эти истории обмана.

 

Джон Стоунхаус — британский депутат-шпион

 

Самый известный в современной политике случай инсценировки смерти произошел 20 ноября 1974 года, когда, оставив на пляже Майями свою одежду, исчез британский депутат от лейбористов Джон Стоунхаус. Полиция решила, что он либо утонул, либо стал жертвой акулы, либо свел счеты с жизнью.  Тем не менее, он был найден живым в Австралии пять недель спустя. Его депортировали в Великобританию, где ему пришлось оправдываться в суде. Он объяснил причины исчезновения тем, что пресытился «жизненным укладом, который стал невыносим»

 

На самом деле причина оказалась проще — бизнес Стоунхауса (23 фирмы) задолжал перед инвесторами 800 тысяч фунтов стерлингов. Стоунхаус, находившийся больше года под следствием, в 1976 году был признан виновным в мошенничестве. Его посадили в тюрьму на 7 лет, из которых он отбывал заключение только 3 года — из-за трех сердечных приступов, которые он перенес. Четвертый оказался смертельным — в 1988 году Стоунхаус умер. В последние годы своей жизни он занимался благотворительностью и написал три романа.

 

Уже после смерти стало известно, что Стоунхаус несколько лет шпионил в пользу Чехословакии. 

 

Паша-Цветомузыка — бизнесмен, не поделивший алюминий в Красноярске 

 

29 сентября 2000 года российские СМИ сообщили о заказном убийстве красноярского предпринимателя Павла Струганова и генерального директора швейцарской фирмы Hanovers Investment Вячеслава Исминдирова. Криминальному миру и следственным органам они были больше известны как Паша-Цветомузыка и Слава-Палач.

 

В новостных заметках сообщалось, что в квартире, где произошло убийство, было обнаружено 8 гильз от пистолета Макарова. Также появлялись сообщения о вынесенном в мешке теле из дома 5/3 на Кутузовском проспекте. По обвинению в этом убийстве был арестован бывший председатель совета директоров «КраЗА» Анатолий Быков. Струганов и Исминдиров же оказались живыми и невредимыми.

 

Несостоявшийся киллер Александр Василенко потом в интервью признался, что убийство Струганова Быков ему поручил для доказательства «преданности» в ходе т.н. «алюминиевой войны» в Красноярском крае, и сразу после получения задания обратился в ФСБ, которая и организовала инсценировку убийства.  В 2002 году Мещанский межмуниципальный суд Москвы признал Быкова виновным в заказе убийства Струганова и Исминдирова и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет. В 2005 году судимость была снята. 

 

Струганов же успел после этого отметиться двумя судимостями. В 2004 его признали виновным в покушении на убийство своего друга Валерия Михеева и приговорили к 9 годам лишения свободы. В 2011 году он освободился, но три года спустя был снова задержан и обвинен в организации 4 убийств в 1990-е годы. Сейчас он отбывает девятилетнее наказание. Исминдиров же продолжает заниматься бизнесом, но из новостной повестки исчез.

 

Кен Кизи — писатель, попавшийся на хранении наркотиков

 

Символ поколения «битников» и автор знаменитого романа «Пролетая над гнездом кукушки» Кен Кизи увлекался употреблением психотропных и наркотических веществ. Из-за его имел проблемы — в частности, в 1965 году он попался на хранении марихуаны. Дабы избежать наказания, он сфальсифицировал собственное самоубийство. Кизи попросил друзей оставить свой грузовик на берегу моря, написал предсмертную записку и бежал в Мексику в багажнике машины друзей.

 

Проведя в Мексике 8 месяцев, Кизи вернулся и был тут же арестован полицией Калифорнии и отправлен в тюрьму на пять месяцев. Освободившись, он вернулся на семейную ферму в Плезантхилл, где и провел всю оставшуюся жизнь.

 

Маркус Шренкер — незадачливый бизнесмен-банкрот

 

Американский финансовый советник Маркус Шренкер в 2009 году погряз в долгах, растратив крупные суммы, выданные ему инвесторами, и решил инсценировать собственную смерть в результате авиааварии.  11 января 2009 года он вылетел из Индианы на своем небольшом самолете, направившись во Флориду. Через некоторое время он сообщил диспетчерам о повреждении лобового стекла и своем ранении. Пролетая над Флоридой, Шренкер открыл дверь и выпрыгнул из самолета с парашютом. 

 

Шренкер рассчитывал, что самолет долетит до Мексиканского залива и рухнет там, не оставив полиции улик. Его планам не суждено было сбыться. Самолет упал в болотистой местности: дверь была открытой, а лобовое стекло — целым. Полиция установила, что Шренкера в момент падения самолета уже не было на борту.  Сам Шренкер был найден в палаточном лагере во Флориде, где его нашли в палатке с ранами запястий, которые он сам же и нанес. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

 

Хуан Пухоль Гарсия — двойной агент

 

Во время Второй Мировой войны эксцентричный испанец Хуан Пухоль Гарсия был двойным агентом — союзниками он был завербован как «Агент Гарбо», а немцами — как «Аларик». В Германии он изображал испанского чиновника с нацистскими взглядами, что помогло ему устроиться работать шпионом. Известно, что по заданию отправиться в Англию, он поехал в Лиссабон, откуда писал фейковые отчеты о Великобритании. Лондон же с помощью Пухоля неоднократно дезинформировал Берлин.

 

Опасаясь раскрытия обмана и экстрадиции в Германию после войны, Гарсия с помощью МИ-5 подделал собственную смерть — в 1949 году британский посол в Испании заявил, что Хуан Пухоль Гарсия умер от малярии в Мозамбике.  На самом деле бывший агент эмигрировал в Венесуэлу, где и прожил до самой смерти в 1988 году. 

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Бабченко постановочные смерти Украина
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