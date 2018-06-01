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Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО

Пятница, 01 Июня 2018 07:30
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Фото из открытых источников

В то время, как страны НАТО, и в первую очередь США, пытаются обвинять Россию во вмешательстве в гражданскую войн на Донбассе, они сами, фактически, участвуют в этой войне на стороне киевской хунты начиная с ее первых дней - с 2014 года. На Украине не только признали этот факт, но и обнародовали конкретные доказательства.

 

На заседании Совета Россия-НАТО. состоявшемся 31 мая, страны-члены Североатлантического альянса предприняли очередной антироссийский демарш, , призвав нашу страну "прекратить вмешательство на Украине" С соответствующим заявлением, вполне ожидаемо выступила  посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон: "США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. На сегодняшней встрече союзники НАТО обратились к России с совместным посланием: прекратите вмешательство в Украину и прекратите злонамеренную деятельность и попытки разделить наш Альянс."

 

Однако, в тот же день очередную злую шутку с НАТОвскими "миротворцами", а, вернее сказать - мифотворцами, сыграла сама "нэзалэжная". Именно ее вояки принялись вовсю трепаться, на весь мир хвастаясь тем, какое участие в конфликте на востоке Украины принимают как раз сами страны Альянса! Исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валентин Левчик обнародовал информацию о том, что в течение 2014-2018 годов  терзающие Донбасс украинские каратели  получили военную  помощь в виде материальных средств от 20 стран мира:

"Техническая помощь: приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое - на сумму более $292 миллионов, а также медицинское и тыловое имущество на сумму около $56 миллионов", -  уточнил он 

 

Мало того! В последнее время такая "помощь" со стороны стран НАТО, направленная на разжигание ведущейся на Украине братоубийственной гражданской войны, значительно увеличилась: "В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более $45 млн, среди которых более $44 млн - это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и около $500 тысяч гуманитарной помощи - это другие товары военного назначения", - сказал Левчик.

 

По словам военного чиновника, "впереди планеты всей" в вооружении и оснащении убийц мирных жителей Донбасса бегут  США, Литва, Великобритания и Канада. Кстати,  Литва стала первым государством-членом НАТО, решившим поставлять Украине именно летальное оружие...  При этом безусловная "пальма первенства" принадлежит, Америке, не жалеющей денег на разжигание кровопролития на Украине. Посольство США на Украине с гордостью сообщило: "Сумма средств, которую предлагается выделить в 2018 году для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 миллионов долларов, что на 100 миллионов долларов больше, чем Палата представителей предлагала в текущем, 2018, бюджетном году!"

 

Впрочем, украинским воякам, мечтающим утопить Донбасс в крови,  и этого мало! В своих кровожадных мечтах они видят поток смертоносного оружия, стекающегося в "нэзалэжную" со всей Европы! Именно такие безразмерные "хотелки" карателей озвучил все тот же Левчик: "Совершенно логично с нашей стороны рассматривать, что пример США хорошо пригодится и будет способствовать тому, что соответствующие страны-члены ЕС примут решение относительно предоставления летального оружия. Да, мы этого ждем и надеемся на это, потому что это действительно нам нужно!"

 

На Украине хвалятся тем, что, мол, "...в Альянсе обещают продолжить работу по предоставлению Украине оборонных возможностей." Еще больше свинца и стали, которые обрушатся на головы детей и стариков Донбасса, его защитников,  не желающих становиться на колени перед киевской хунтой! И после всего этого у представителей Альянса хватает наглости обвинять регулярно отправляющую на Донбасс гуманитарные конвои Россию в "злонамеренной деятельности"?! Воистину, двуличие и цинизм Запада давно уже вышли за все мыслимые и немыслимые пределы!

 

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги НАТО Россия США Украина война на Донбассе Поставки оружия
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