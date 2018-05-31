Кто может убедить коммунистический Китай заняться охраной Дальневосточных лесов?

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Китайская цивилизация — одна из старейших в мире, её возраст может составлять пять тысяч лет, при этом имеющиеся письменные источники подтверждают период не менее 3500 лет.

Китай является родиной четырёх значительных изобретений человеческой цивилизации: бумаги, компаса, пороха и книгопечатания. Однако не продолжительное по времени влияние Великобритания, Франция и США в 19 веке сильно отразилось на интеллектуальных способностях китайцев. Особенно это сильно проявилось во времена культурной революции. Самой впечатляющей была компания по борьбе с воробьями. Замысел кампании был в уничтожении «четырёх вредителей» — крыс, комаров, мух и воробьёв. Кампания против воробьёв приняла наиболее массовый характер. Пропаганда объясняла, что воробьи поедают урожай зерновых, принося народному хозяйству большой убыток. По подсчётам китайского научно-исследовательского института зоологии, воробьи за год съедали столько зерна, что его бы хватило, чтобы прокормить 35 миллионов человек.

Через год после кампании урожай действительно стал заметно лучше. При этом расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги, так как в экосистеме исчез важный естественный регулятор, заместить который было не кем. Ещё через год, благодаря прежде накопленной популяции вредителей, урожаи резко уменьшились, в стране наступил голод, в результате которого погибло от 10 до 30 миллионов человек. Так опытным путём было доказано, что агротехническая польза воробьёв существенно выше наносимого вреда.

Кроме борьбы с воробьями были и другие неадекватные эксперименты. Товарищ Мао сказал, что для повышения урожайности необходимо глубже перекапывать почву. Мощных тракторов в Китае не было, за то населения было в избытке. Крестьяне выстраивались цепочкой и рыли канаву глубиной тридцать сантиметров. Потом смещались и копали новую канаву, засыпая выкопанную ранее. В конечном итоге плодородный слой оказался под минеральным грунтом и огромные площади стали бесплодными.

Менее вредной была реализация ещё одной программы по повышению урожайности пшеницы. Было принято решение высаживать большее количество семян на квадратный метр пашни. Сначала всё шло хорошо. Но потом выяснилось, что растениям не хватает света. Пришлось установить прожекторы. После этого оказалось, что растениям не хватает воздуха. Для устранения проблемы установили вентиляторы.

Выше перечисленные истории вспомнил, прочитав на «Lenta.Ru» публикацию «Китай анонсировал крупнейшее вмешательство в климат Земли», из которой узнал о том, что китайские ученые планируют увеличить количество осадков в Тибетском нагорье до 10 миллиардов кубометров в год. В рамках проекта «Тяньхэ» в горах будут установлены десятки тысяч камер, которые будут выпускать в атмосферу частицы иодида серебра — соединения, являющегося дождеобразующим реагентом.

Словосочетание «дождеобразующий реагент», может ввести в заблуждение людей имеющих тестовое образование. Дело в том, что йодид серебра не повышает количества влаги в атмосфере, просто при определённой влажности воздуха он провоцирует выпадение осадков. В Москве это свойство использовали для «разгона облаков» при проведении массовых, политически важных мероприятий. Но, если в Москве дождя не было, вода лилась на Подмосковье.

С 20 марта 1967 года по 5 июля 1972 года, во время сезона дождей армией США проводилась операция «Попай». За пять лет ВВС США совершили 2 602 вылетов только затем, чтобы сбросить на облака 47 тысяч 409 контейнеров с йодидом серебра для затопления и размытия «тропы Хо Ши Мина». В последствии, СМИ назвали эти действия «использованием климатического оружия».

Тибетское нагорье — самое большое и высокое на земном шаре нагорье в Центральной Азии или Южной Азии к северу от Гималаев, главным образом в Китае. На Тибетском нагорье начинаются реки Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг, Янцзы, Хуанхэ.

Инд крупная река в Южной Азии, протекает большей частью по территории северо-западной Индии и Пакистана.

Брахмапутра— река в Китае, Индии и Бангладеш, левый приток Ганга; одна из крупнейших водных артерий в Южной Азии.

Меконг— «Река девяти драконов». Протекает в Китае, Мьянме, Лаосе, Таиланде, Камбодже. Самая большая на полуострове Индокитай. Длина — около 4500 км. Площадь бассейна — 810 тыс. км².

Противоестественные эксперименты Китая могут вызвать наводнения в шести соседних государствах. С некоторыми из них у Китая сложные отношения.

Нельзя бороться с природой. Природу надо понимать и подстраиваться под её особенности.

Климат Китая характеризуется, прежде всего, муссонными дождями и ярко выраженной сменой времен года, частыми северными ветрами с небольшим количеством осадков зимой и частыми южными ветрами с обильными дождями летом.

На климат Китая влияют северные ветры из России. Ветер, это не только движение воздуха в горизонтальном направление, это ещё и перенос влаги. Наличие которой, порой зависит от человека. И этим «человеком» являются чёрные лесорубы, которые поджигают дальневосточную тайгу для обеспечения дешёвой древесиной китайские фабрики.

Леса являются естественным регулятором влаги. Горящие леса влагу из воздуха испаряют. К тому же горящие леса создают области пониженного давления и делают погоду непредсказуемой.

В сложившихся обстоятельствах, у Китая есть два пути, либо, рискуя испортить отношения с шестью соседними государствами установить десятки тысяч камер, выпускающих в атмосферу частицы иодида серебра, либо полюбовно договориться с Россией о рациональном пользовании Дальневосточными лесами.

Дмитрий Кобылкин, назначенный на пост министра природных ресурсов и экологии РФ может убедить китайских товарищей в необходимости охраны Дальневосточных лесов.

Кто сообщит об этом Дмитрию Кобылкину?

Александр Уфаев специально для Planet Today