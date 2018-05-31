Мексика отказывается платить за "великую Стену" Трампа

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Предвыборное обещание Дональда Трампа о постройке Стены на границе с Мексикой, усложнило и без того непростые взаимоотношения двух стран. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь подтвердил, что его страна "никогда не заплатит за Стену", воздвигаемую потихоньку президентом США на бескрайней совместной границе.

В прошлом такого рода обещания раздавались в ответ на угрожающие твиты Трампа или обсуждение этого щекотливого вопроса в американских правительственных инстанциях. Сейчас ничего этого вроде бы нет. Поэтому неспровоцированное публичными демаршами США эмоциональное обещание Ньето в Twitter на английском и испанском языках - "ни сейчас, ни когда бы то ни было" в будущем платить за Стену не будем - прозвучало особенно значимо, как манифест мексиканской политики, сформулированная национальная идея. Мексиканцы считают эту инициативу Трампа "оскорблением" и "унижением". Их искренне возмущает, что президент США хочет построить Стену между их нынешней и бывшей территорией, активно колонизируемой сейчас осуществляющими тихий реванш говорящими на испанском языке южными соседями североамериканцев.

Трамп выполнил уже много своих предвыборных обещаний. Обещал, например, перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, и перенес. Обещал выйти из ядерной сделки с Ираном, и вышел. Обещал послать куда подальше Транстихоокеанское торговое партнерство (ТТП) как противоречащее интересам США, и послал.

А вот с мексиканской Стеной у Трампа все никак не клеится: в утвержденном в марте бюджете на остаток 2018 финансового года вместо запрошенных 25 миллиардов на строительство части Стены Конгресс выделил лишь 1,6 миллиарда долларов, да и то под предлогом усиления пограничного контроля. Пришлось Трампу и чиновникам его администрации чесать затылок и прикидывать, как лучше закрыть мексиканскую границу, чтобы перекрыть поток наркотиков, контрабанды, преступников и остановить толпы обычных нелегальных мигрантов. И каким образом еще можно получить необходимые для этого финансовые средства: то ли запустить руку в военный бюджет, то ли ввести дополнительные сборы за легальное пересечение границы с США со стороны Мексики, то ли привлечь к её охране Национальную гвардию.

Трамп обязал, в частности, Министерство внутренней безопасности "заворачивать" пытающиеся прорваться на территорию США миграционные "караваны". В результате ситуация на границе и в приграничной зоне улучшилась, они стали лучше охраняться. Кое-где из имеющихся скудных средств возвели дополнительные заграждения. Но улучшений недостаточно для того, чтобы удовлетворить Трампа.

Насколько надежна ставка на Мексику?

Президент США предпринимает поэтому серьезные усилия, чтобы привлечь Мексику к наведению порядка на своей стороне границы с американскими Техасом, Нью-Мексико, Аризоной и Калифорнией. Трамп также предупредил Мексику, что сделает участие её властей в борьбе с нелегальной миграцией одним из условий нахождения США в обновленном Соглашении о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Вообще у Трампа большой зуб на мексиканцев за это соглашение, хотя их вины в этом никакой нет: американский бизнес после заключения НАФТА сам устремился из США в бедную соседнюю страну со своими фабриками и заводами, чтобы получать там сверхприбыли. Так что теперь у Мексики 71-миллиардный торговый профицит с лишившимся части своей промышленности северным соседом. Трамп убежден, что часть этой суммы мексиканцы вполне могли бы потратить на, чтобы отгородить себя от США ненужной им Стеной, чтобы сделать ему приятное. Но это так, к слову.

И пока этого не сделано, президент США продолжает публично атаковать Мексику в своем любимом Twitter: "Нам нужна Стена для безопасности нашей страны. Нам нужна Стена для того, чтобы остановить масштабный приток наркотиков из Мексики, которая сейчас считается самой опасной страной в мире…".

Деньги нужны на строительство свыше 508 километров ограждений и укрепление уже существующих на протяжении 655 километров. Однако даже когда или если это будет сделано, большая часть совместной границы, общая протяженность которой составляет свыше 3200 километров, не будет иметь никакой Стены. Ежегодно границу между Мексикой и США легально пересекают 350 миллионов человек в год, примерно пять миллионов автомобилей и грузовиков. А сколько еще нелегально, кто знает.

Для охраны беспокойной южной границы американцам нужны не только высокие заграждения, но и дополнительно десятки тысяч охранников, в том числе чтобы контролировать реку Рио-Гранде, по которой госграница проходит на протяжении 2 тысяч километров. "Нелегалы" легко преодолевают её просто вплавь - американцы называют их "мокрыми мешками".

Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс также считает, что Вашингтон добьется от Мексики оплаты строительства Стены "тем или иным путем", так как "имеется много способов" заставить южных соседей заплатить за неё, коль скоро добровольно мексиканские власти ничего не заплатят.

Проблемы, проблемы…

Президент США считает, что существуют пять серьезных проблем в отношениях с Мексикой. Во-первых, это нелегальная миграция. В США, по различным оценкам, находятся в районе шести миллионов мексиканских нелегалов, немало из которых занимаются преступной деятельностью. Мексиканцы составляют половину всех незаконно находящихся в США мигрантов со всего мира. В некоторых районах страны их так много, что они уже не ассимилируются, не имеют стимула учить английский. С учетом того, что южные штаты США были в свое время отторгнуты ими у Мексики, всё это чревато историческим реваншем. В штатах и городах, которыми управляют демократы, для нелегальных мигрантов, несмотря на высокий в их среде уровень преступности, создан льготный режим, и они практически не скрываются. Даже незаконно голосуют на выборах за Демпартию, что возмущает Трампа и многих американцев.

Во-вторых, это отсутствие безопасности на границе, где активно орудуют мексиканские преступные синдикаты и контрабандисты. В-третьих, деятельность кровожадных мексиканских наркокартелей, заваливающих наркотиками США. В-четвертых, это НАФТА – "худшая сделка в истории" для американцев. В-пятых, бегство производств из США в Мексику в связи с более благоприятным налоговым законодательством и более дешевой рабочей силой. Последнюю проблему Трамп отчасти решил, пробив через Конгресс более благоприятное для бизнеса налоговое законодательство. У него в запасе угроза наложить высокие ввозные пошлины на товары, производимые в Мексике для американского рынка.

А что с того России?

Эпопея Трампа с постройкой Стены на границе с Мексикой имеет для России не чисто академический интерес: её собственная южная граница с Казахстаном, через которую на территорию страны могут в любой момент устремиться миллионы нелегальных мигрантов из Средней Азии, в том числе террористы и преступники, охраняется не лучше, чем мексиканская граница со стороны США. Скажем честно: в отличие от той она почти не охраняется. Поэтому любой американский опыт, в том числе негативный, достоин нашего самого пристального изучения.

Латышев Сергей

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