Весь мир освистывает Украину за дешевый спектакль с Бабченко

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Если власти Украины воображали, что весь мир будет рукоплескать их гнусной постановке "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, причем, наверняка - стоя и повизгивая от восторга, то они самым жестоким образом просчитались. Вместо аплодисментов звучит отчаянный свист, выкрики возмущения и негодования. Причем в первых рядах негодующих - самые, казалось бы верные союзники и друзья опозорившейся на целый свет "нэзалэжной".

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, накануне заявивший, что немедленно выезжает в Киев в связи с этим "убийством", выступил с жестким осуждением решения украинских спецслужб и властей распространить ложную информацию о смерти Бабченко: "Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять правильную информацию общественности." Впрочем, произошедшее - дикость для любого европейского политика.

Например, глава Министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс высказался по этому поводу крайне резко, заявив, что действия Украины по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко противоречат европейским принципам о распространение достоверной информации в СМИ: "Мы не боремся с лживыми новостями с помощью других лживых новостей", – сказал он. Говоря "мы", господин Рейндерс, очевидно имел в виду "цивилизованные европейские страны". "Незалэжная" с некоторых пор имеет наглость причислять себя к таковым. Возможно, хотя бы теперь кое-кто увидит реальную разницу?! Кстати, к мнению Рейндерса присоединился и его коллега - министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс: "Я не понимаю таких "спецопераций". Подобные вещи для меня непостижимы!"

Не меньшее негодование выразили и международные журналистские организации. Так, Организация "Репортеры без границ" осудила инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, назвав ее "патетическим трюком". Ее генеральный секретарь Кристоф Делуар заявил: "Репортеры без границ выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов! Украинская полиция играла с правдой, организуя этот трюк, какими бы мотивами при этом она ни руководствовалась. Одного такого случая достаточно, чтобы посеять сомнения в других политических убийствах..."

Вот в последней-то фразе как раз и кроется, как говорится, вся соль. Идиотские действия Киева вполне позволяют начать задавать вопросы: "А "отравление" Скрипалей - тоже шоу? А "химические атаки" в думе или где-либо еще в Сирии - такая же инсценировка?!" (кстати, по поводу последних именно так и утверждалось уже неоднократно) Отмочив абсолютно дикую выходку, Киев изрядно нагадил и Лондону, и Вашингтону и всем остальным "друзьям" России, пытающимся обвинять ее черт-те в чем. бессмертные слова Крылова: "Услужливый дурак опаснее врага..." подтверждены Украиной просто блестяще. И. что самое неприятное, это понимают все - кроме самой украинской "власти", продолжающей гордиться собственной запредельной дурью.

А вот в Америке. вполне закономерно, поводов для гордости тут не видят совершенно. Первые осуждающие голоса оттудаь уже звучат. И пусть пока - не из Белого Дома, но и не от последних людей страны. Экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер совершенно недвусмысленно высказался насчет того, что "игры с правдой", скорее всего выйдут Украине боком: "Будут долгосрочные последствия, которые будут касаться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Ведь отныне люди будут колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия, и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой. Очевидно, введение в заблуждение СМИ всегда имеет свою цену. Это не сходит с рук..."

Самое интересное, что "креатив" Киева не поддержали даже ярые критики России, совершенно оголтелые русофобы. Например бывший вице-премьер России Альфред Кох, не жалеющий сегодня желчи и яда в "борьбе с путинским режимом" отвесил "нэзалэжной" изрядную оплеуху: "Если СБУ в результате инсценировки не обнародует реальные доказательства участия спецслужб России в подготовке убийства Бабченко, то вреда от этого спектакля будет больше, чем пользы. Как бы это не кончилось фактическим бойкотом Украины со стороны Запада. Эта рискованная игра со стороны украинских спецслужб может кончится так же, как толстовская история о "волки-волки"!

О реакции самих украинцев и говорить не приходится... Нет, конечно, провластные и особо "патриотически" упоротые СМИ вовсю чирикают о "блестящей операции СБУ" и "герое-журналисте". Однако, гораздо громче звучат совсем другие мнения: "Посольство США, Совет Европы, ОБСЕ - им всем тоже наша власть и лояльные ей блоггеры-порохоботы тоже про Ватсона и Холмса расскажут?! Про мальчика, который кричал волк на Банковой сказку слышали? Это просто цирк года. Представляю лица западных дипломатов сейчас: "Are you kidding?!" - вопрошает политический эксперт Олег Волошин. Украинский юрист Андрей Портной откровенно издевается: "...особенно прекрасен был, выразившмий озабоченность убийством журналиста, президент Германии Штайнмаер, которому Порошенко забыл рассказать, что его солдафоны из СБУ инспирировали это убийсмтво. провел с ним полдня, выслушал обеспокоенность и решил не рассказывать."

Реакция коллег Бабченко ь "по цеху" тоже довольно резкая. тут от сугубо практического возмущения журналиста Виталия Сыча: ""Б**дь. У меня через полчаса убитый Бабченко должен уходить на обложке в типографию. Вместе со статьей внутри. Что мне теперь поставить на обложку? Бабченко жив? Ну кто же так делает?! .Нет, ну хорошо, конечно, что он жив. Но как-то это странно..." до глубокого анализа, высказанного журналисткой Еленой Солодовниковой: "Своим поступком - участием в клоунской инсценировке - Бабченко дискредитировал память обо всех погибших коллегах и тех, кто ещё прольет кровь. Подло. Я думаю, он осознает, что стал фигурой в игре под названием - разряди накал в обществе. Он сотрудничал со спецслужбами осознанно исключительно ради шоу. Давай, до свидания. Для чего это все реально делается? Чтобы нивелировать доверие ко всем. Сенцов стоит? Ну и что - вы же помните Савченко? Убили очередного журналиста? Правда, так Бабченко, забыли что ли? Это все игра! Нас уже не будет способно тронуть ничто. Даже настоящая смерть. Будьте готовы, процесс пошел..."

Впрочем, самым неприятным для Украины журналистским комментарием можно считать слова Френка Гарднера, корреспондента компании ВВС по вопросам безопасности: "Россию уже несколько раз обвиняли в недавних смертях критиков Кремля на Украине. Но эта постановочная не-смерть неминуемо замутит воду. Россия уже отрицает свою причастность к покушению на жизнь Сергея Скрипаля, называя это "фейковыми новостями". Теперь, скорее всего, она воспользуется этим обманом в Киеве, чтобы усилить свои позиции и в этом деле и во многих других."

Можно не сомневаться в том, что на скорую руку слепленное СБУ исключительно в целях самопиара "дело" неминуемо рассыплется - позорно и с громким треском. Вот только заставить мир потихоньку забыть о нем после всего произошедшего будет крайне проблематично. Да невозможно, практически! Очень и очень скоро Украине предстоит в полной мере осознать воистину самоубийственные для нее последствия отвратительного спектакля, в котором роли шутов и простаков они отвели всему миру. Подобные вещи на Западе не прощаются никому и никогда, и собственный внешнеполитический имидж Украина похоронила в эти дни окончательно и бесповоротно.

Александр Неукропный специально для Planet Today