Как Путин покорил Китай

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Давление на Россию с каждым днем становится все сильнее. И уже сложно сказать, или предположить в чем еще обвинят нашу страну. В то время, как против России развернута полномасштабная информационная война, а Владимир Путин является ее эпицентром, человек принимающий на себя всю грязь и клевету официальных медиа, удивительным образом становится все популярнее у простого народа.

Парадоксально, но факт, мнение простых иностранцев о Владимире Путине с каждым новым информационным ударом лишь растет. И даже опрос китайского общественного мнения, проведенный КНР с чисто китайским размахом, лишь подчеркивает реальность описываемых тенденций.

С 24 мая в КНР стартовал широкий интерактив «Медиакорпорации Китая» совместно с рядом российских СМИ, где простым китайцам предлагалось заполнять анкету с любопытным списком довольно обыкновенных вопросов. В частности, людей просили описать главу нашего государства, прокомментировать свое восприятие нынешних российско-китайских отношений, а также записать известные им реалии о нашей стране.

И если «обыкновенность» подобного конкурса и была для всех очевидна, то уж отклик китайской аудитории действительно всех поразил. Достаточно сказать, что, хотя сам конкурс, еще продолжается и закончится лишь 7 июля, аудитория акции перевалила за 10 миллионов человек уже сейчас. Иными словами, можно с уверенностью заявить — опрос вызвал настоящий ажиотаж в китайских соцмедиа.

Что до результатов, то практически каждый из участников проекта признался в мечте лично встретиться с Владимиром Путиным. 37,8% опрошенных хотели бы сделать с ним совместное фото, 29,9% — попросить в подарок живую собаку, а 22,47% — было бы достаточно обнять президента просто так.

Учитывая, что вскоре состоится насыщенное турне российского лидера по Китаю (на саммит ШОС в городе Циндао и личную встречу с руководителем КНР) китайские СМИ попросили свое общество выбрать и несколько вопросов, которые, по мнению опрошенных людей, стоило бы задать Владимиру Путину.

На первом месте по итогам голосования оказался вопрос «Какую роль Китай и Россия должны играть на мировой арене?». За него отдали голоса 49,68% человек. У вопроса про перспективы научно-технического взаимодействия было почетное второе место. Третьим стал вопрос о том, смогут ли Китай и наша страна к 2020 году довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов.

Судя по структуре вопросов и оценок, существенный срез китайского общества не просто положительно воспринимает Россию, но и видит ее как надежного геополитического и экономического партнера, особенно если учесть, какими эпитетами китайцы описывали руководителя Кремля.

По уже поступившим данным люди в КНР ценят Владимира Путина за его «мудрость», «волевые качества» и «смелость» - 91,3%, 83,4% и 78,21%, соответственно, выделили именно эти черты президентского характера.

Подводя итог, стоит отметить, что российский лидер по-прежнему остается одним из действующих кумиров современности, причем не только для граждан России и КНР, но и для существенного числа жителей западного мира. За это в частности может говорить и тот факт, насколько лестно американо-европейские СМИ, даже несмотря на «установки», описывают порой российского лидера.

Этот парадокс подчеркивает простую истину, царящую за рубежом, а именно запрос общества, который диаметрально отличается от пропаганды центральных медиа и который мэйнстрим просто вынужден периодически удовлетворять. Если же рассмотреть срез частной и независимой журналистики, иностранные блоги и колонки экспертов в собственных СМИ, то становится и вовсе очевидно, насколько абсурдна, противоестественна и искусственна вся нынешняя русофобская пропаганда.

Результаты опроса в Китае, мнение иностранцев среди не ангажированных людей, все это, безусловно, не окончательная победа, однако и это все же уже не малый успех. Успех в борьбе здравого смысла с тотальной и необоснованной русофобией.

Руслан Хубиев

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