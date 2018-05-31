Четверг 31 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Сорос "берет" Brexit в свои руки

Сорос "берет" Brexit в свои руки

Четверг, 31 Мая 2018 08:00
Сорос &quot;берет&quot; Brexit в свои руки Фото из открытых источников

Британские противники разрыва с Евросоюзом из движения Best for Britain ("Лучшее для Британии") начинают в ближайшие дни кампанию за проведение в течение текущего года второго референдума об определении отношения Британии к ЕС. Об этом объявил накануне в Париже американский миллиардер-глобалист Джордж Сорос.

 

Цель этой затеи - не только сохранить Британию в ЕС в качестве "троянского коня" Вашингтона, но и добиться ради этого от Брюсселя таких уступок, которые бы устранили угрозу реального объединения Европы и превращения её в серьезного геополитического игрока, способного в будущем бросить вызов США.

 

Сорос: Brexit вреден для всех

 

"Brexit - это чрезвычайно разрушительный процесс, вредный для обеих сторон, - цитирует Сороса британское издание The Independent . - Развод будет длительным процессом. Он продлится, вероятно, свыше пяти лет. Пять лет - это целая вечность в политике, особенно в такие революционные времена, как сейчас". По словам Сороса, "британцам нужно решить, что они хотят делать", и лучше "раньше, чем позже", что и является целью поддерживаемого им движения сторонников Best for Britain.

 

Миллиардер-глобалист подчеркнул, что финансируемое им движение уже хорошо поработало в британском парламенте. В результате этого, отметил Сорос, возникла ситуация, когда Британия вообще может не выходить из ЕС, проведя соответствующее голосование в Палате общин, что было бы для неё, по его мнению, наилучшим вариантом, а также "сослужило бы большую службу Европе". В частности, позволило бы не допустить появления "труднозаполнимой дыры в европейском бюджете".

 

Нынешнее британское правительство, однако, так не считает и намерено выйти после Brexit, который должен состояться 29 марта следующего года, из единого европейского рынка и таможенного союза, членство в которых предусматривает определенные политические обязательства и учет политики ЕС, в частности, в сфере передвижения людей. Переходный период, согласно имеющимся на данный момент договоренностям, продлится до 31 декабря 2020 года.

 

Такая перспектива - после первоначальной эйфории - вызывает растущее недовольство британцев, которые испугались своей собственной храбрости, поддержав на референдуме Brexit незначительным большинством голосов. Это касается как народа, так и элиты, в среде которой, в частности, в парламентских кругах, зреет заговор против премьера Терезы Мэй и проводимого ею курса. Позиции премьера, являющегося, по всеобщему мнению, слабым политиком, таковы, что Мэй в условиях парламентской демократии может не усидеть на своем посту до окончания развода с Европой, что дает неплохие шансы его противникам попытаться "переиграть" Brexit. Проевропейски настроенные лейбористы сегодня более популярны, чем консерваторы, в рядах которых на этот счет нет единства.

 

Между тем, для Сороса как для "демократа" не достаточно, если британская элита передумает насчет Brexit. Надо, чтобы эту позицию поддержал "убедительным образом" и британский народ, для чего и требуется провести новый референдум. Это нужно и для того, чтобы Европа восприняла перемену курса серьезно. К данной цели, по словам Сороса, и будет стремиться финансируемое им движение, что будет отражено в его манифесте и программе, которые будет опубликованы в ближайшие дни.

 

Как сообщила The Independent, это произойдет 8 июня. На организуемые Best for Britain акции протеста и рекламную кампанию в печати Сорос – для начала - перечислил 500 тысяч фунтов стерлингов (около 700 тысяч долларов). В действительности наверняка намного больше, и не только этой созданной в прошлом году организации, но и другим противникам выхода Британии из ЕС, которые, разумеется, располагают и собственными значительными финансовыми средствами и возможностями оказывать влияние.

 

Сорос заботится не о британцах

 

Из программной речи Сороса далее следовало, что на самом деле он заботится, разумеется, вовсе не об интересах Британии, которую однажды благодаря дерзким и широкомасштабным финансовым спекуляциям едва не погрузил в продолжительный финансовый и экономический кризис, за связанные с чем колоссальные убытки едва избежал наказания. Да, он справедливо обращает внимание на то, что выход Британии из ЕС, как стало уже очевидно, действительно обойдется ей в копеечку, нанесет серьезный ущерб её экономике.

 

Однако пафос речи Сороса заключался в другом: "ЕС должен трансформироваться в ассоциацию, в которую захотят вступить такие страны как Британия… Такая Европа будет отличаться от нынешней в двух ключевых аспектах. Во-первых, будут ясные различия между Европейским союзом и еврозоной. Во-вторых, будет признано, что с евро связано много нерешенных проблем, и им нельзя будет позволить разрушить Европейский союз".

 

В чем интерес Сороса?

 

Как видим, Сорос, фактически, предлагает вернуться к ситуации, когда Британия активно мешала евроинтеграции изнутри ЕС, не позволяя ему превратиться в континентальный блок европейских стран со своими четко очерченными интересами, которые могут вступать в конфликт с интересами англосаксов. И американский миллиардер желает, вернув Британию в ЕС, превратить его в рыхлую "ассоциацию", а единую европейскую валюту – евро, всё более успешного конкурента доллара в мировой торговле, - в некое досадное недоразумение.

 

Поэтому инициатива Сороса и стоящих за ним правящих кругов США это, прежде всего, удар по проекту превращения ЕС в супергосударство французского президента Эммануэля Макрона. Как и по планам канцлера ФРГ Ангелы Меркель по мягкому, по возможности менее затратному для Берлина превращению ЕС в германо-французский протекторат, с собственной валютой, армией и другими атрибутами федеративного государства.

 

Сорос употребил все свое красноречие, чтобы отговорить Париж, Берлин и Брюссель от амбициозных планов, припугнув европейцев даже столь нелюбимым им самим президентом США Дональдом Трампом и вытекающим из его политики America First "крупным финансовым кризисом". Финансист подчеркнул, что он начнется из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков и нанесет мощный удар по ЕС. По словам Сороса, "прекращение" Трампом ядерной сделки с Ираном и "уничтожение" им трансатлантического сотрудничества также неизбежно окажут негативное воздействие на европейскую экономику.

 

Глобалист констатировал:  "Все, что могло пойти не так, пошло не так", "то, что Европа находится в экзистенциальной опасности, это больше не фигура речи, а суровая реальность". Её частью Сорос видит также "территориальную дезинтеграцию" ЕС в связи с выходом Британии из сообщества (хотя на самом деле ЕС только окрепнет благодаря этому, поскольку тогда исчезнет главный тормоз интеграционных процессов). В числе других угроз для Европы Сорос назвал вызванный во многом им же самим миграционный кризис и реакцию на него. Он указал в этой связи на укрепление позиций "популистов" в Европе и их приход к власти в отдельных странах ЕС. Причем с перспективой взорвать сообщество изнутри, чему США Трампа, предпочитающие иметь дело с отдельными странами, а не их блоками, были бы только рады. Бросил Сорос камень и в огород Меркель, заявив, что продвигаемая Берлином политика жесткой экономии "мешает экономическому развитию Европы".

 

Подводим итоги

 

Смысл риторики Сороса заключается в посылке европейцам в целом и британцам, в частности, следующего сигнала: откажитесь от амбиций, верните всё к тому, как было, и не путайтесь у США под ногами. А с Трампом мы как-нибудь сами разберемся. В общем 87-летний Сорос не любит сидеть без дела. Он анонсировал один из своих крупнейших проектов, направленный против ЕС, и за свои слова отвечает, так как кризисы в нашем мире сплошь и рядом имеют рукотворный характер, а он является как раз одним из тех, кто их организует. Макрон, Меркель и Юнкер с Туском, а также запутавшаяся в противоречиях Мэй, пытающаяся переключить на Россию с собственных провалов внимание своей домашней аудитории, получили от Сороса "черную метку".

 

Ждем продолжения событий. Для России и слабая, и сильная Европа по своему и хороши, и плохи. Сильная, пожалуй, все же лучше, так как будет развивать отношения с Москвой, исходя из своих собственных интересов, а иногда и выступать вместе против диктата США, несмотря на общие с американцами "ценности", как это происходит сейчас в случае с иранской ядерной сделкой.

 

Латышев Сергей

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Великобритания брексит Сорос США
Главное за сутки
Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными Лавров: КНДР стоит определить, какие гарантии США считать достаточными КНДР сама должна решить, какие гарантии со стороны США считать достаточными для достижения договоренностей, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Ли…
Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Адвокат подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко заявил о давлении следствия Защита гражданина Украины, задержанного по подозрению в организации несостоявшегося покушения на журналиста Аркадия Бабченко, считает происходящее с ним "неэстетичной провокацией" и указывает на давление со стороны следствия. Об этом сообщил…
Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Помпео назвал условие улучшения отношений с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил отношения между странами и способы их улучшения. Об этом сообщается в заявлении на сайте…

Читайте также
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Никакой "исторической встречи" Дональда Трампа с Ким Чен Ыном не будет. В США несколько поторопились выпускать памятную монету, посвященную этому событию с изображением гордо реющего президентского самолета. Никто никуда не…
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Сегодня становится совершенно ясно, что и нелепое "дело Скрипалей", и совершенно безумные обвинения России в "поддержке химических атак в Сирии" были лишь "пробой пера", а, скорее - чем-то вроде артиллеристской…
НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!" НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!" Очередное заседание Парламентской Ассамблеи НАТО ознаменовалось целым каскадом антироссийских выпадов и обвинений - одно абсурднее другого. В принципе, ожидать чего-либо иного от такой "дружественной" нашей стране организации, как Североатлантический Альянс…
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... Как и предполагалось ранее, антироссийская истерия по поводу якобы причастности нашей страны к катастрофе с малайзийским "Боингом" рейса MH17 на востоке Украины летом 2014 года, продолжает нарастать пугающими темпами. К…
Фото
Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух! Парящая вершина пика Адама - место, от которого захватывает дух!

Возвышаясь в юго-западной части горной системы Саманала, парящая вершина пика Адама является одновре...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость
Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей"
США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома
Министр экологии Украины и "танки на Крымском мосту" Министр экологии Украины и "танки на Крымском мосту"
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.