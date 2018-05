Сорос "берет" Brexit в свои руки

Фото из открытых источников

Британские противники разрыва с Евросоюзом из движения Best for Britain ("Лучшее для Британии") начинают в ближайшие дни кампанию за проведение в течение текущего года второго референдума об определении отношения Британии к ЕС. Об этом объявил накануне в Париже американский миллиардер-глобалист Джордж Сорос.

Цель этой затеи - не только сохранить Британию в ЕС в качестве "троянского коня" Вашингтона, но и добиться ради этого от Брюсселя таких уступок, которые бы устранили угрозу реального объединения Европы и превращения её в серьезного геополитического игрока, способного в будущем бросить вызов США.

Сорос: Brexit вреден для всех

"Brexit - это чрезвычайно разрушительный процесс, вредный для обеих сторон, - цитирует Сороса британское издание The Independent . - Развод будет длительным процессом. Он продлится, вероятно, свыше пяти лет. Пять лет - это целая вечность в политике, особенно в такие революционные времена, как сейчас". По словам Сороса, "британцам нужно решить, что они хотят делать", и лучше "раньше, чем позже", что и является целью поддерживаемого им движения сторонников Best for Britain.

Миллиардер-глобалист подчеркнул, что финансируемое им движение уже хорошо поработало в британском парламенте. В результате этого, отметил Сорос, возникла ситуация, когда Британия вообще может не выходить из ЕС, проведя соответствующее голосование в Палате общин, что было бы для неё, по его мнению, наилучшим вариантом, а также "сослужило бы большую службу Европе". В частности, позволило бы не допустить появления "труднозаполнимой дыры в европейском бюджете".

Нынешнее британское правительство, однако, так не считает и намерено выйти после Brexit, который должен состояться 29 марта следующего года, из единого европейского рынка и таможенного союза, членство в которых предусматривает определенные политические обязательства и учет политики ЕС, в частности, в сфере передвижения людей. Переходный период, согласно имеющимся на данный момент договоренностям, продлится до 31 декабря 2020 года.

Такая перспектива - после первоначальной эйфории - вызывает растущее недовольство британцев, которые испугались своей собственной храбрости, поддержав на референдуме Brexit незначительным большинством голосов. Это касается как народа, так и элиты, в среде которой, в частности, в парламентских кругах, зреет заговор против премьера Терезы Мэй и проводимого ею курса. Позиции премьера, являющегося, по всеобщему мнению, слабым политиком, таковы, что Мэй в условиях парламентской демократии может не усидеть на своем посту до окончания развода с Европой, что дает неплохие шансы его противникам попытаться "переиграть" Brexit. Проевропейски настроенные лейбористы сегодня более популярны, чем консерваторы, в рядах которых на этот счет нет единства.

Между тем, для Сороса как для "демократа" не достаточно, если британская элита передумает насчет Brexit. Надо, чтобы эту позицию поддержал "убедительным образом" и британский народ, для чего и требуется провести новый референдум. Это нужно и для того, чтобы Европа восприняла перемену курса серьезно. К данной цели, по словам Сороса, и будет стремиться финансируемое им движение, что будет отражено в его манифесте и программе, которые будет опубликованы в ближайшие дни.

Как сообщила The Independent, это произойдет 8 июня. На организуемые Best for Britain акции протеста и рекламную кампанию в печати Сорос – для начала - перечислил 500 тысяч фунтов стерлингов (около 700 тысяч долларов). В действительности наверняка намного больше, и не только этой созданной в прошлом году организации, но и другим противникам выхода Британии из ЕС, которые, разумеется, располагают и собственными значительными финансовыми средствами и возможностями оказывать влияние.

Сорос заботится не о британцах

Из программной речи Сороса далее следовало, что на самом деле он заботится, разумеется, вовсе не об интересах Британии, которую однажды благодаря дерзким и широкомасштабным финансовым спекуляциям едва не погрузил в продолжительный финансовый и экономический кризис, за связанные с чем колоссальные убытки едва избежал наказания. Да, он справедливо обращает внимание на то, что выход Британии из ЕС, как стало уже очевидно, действительно обойдется ей в копеечку, нанесет серьезный ущерб её экономике.

Однако пафос речи Сороса заключался в другом: "ЕС должен трансформироваться в ассоциацию, в которую захотят вступить такие страны как Британия… Такая Европа будет отличаться от нынешней в двух ключевых аспектах. Во-первых, будут ясные различия между Европейским союзом и еврозоной. Во-вторых, будет признано, что с евро связано много нерешенных проблем, и им нельзя будет позволить разрушить Европейский союз".

В чем интерес Сороса?

Как видим, Сорос, фактически, предлагает вернуться к ситуации, когда Британия активно мешала евроинтеграции изнутри ЕС, не позволяя ему превратиться в континентальный блок европейских стран со своими четко очерченными интересами, которые могут вступать в конфликт с интересами англосаксов. И американский миллиардер желает, вернув Британию в ЕС, превратить его в рыхлую "ассоциацию", а единую европейскую валюту – евро, всё более успешного конкурента доллара в мировой торговле, - в некое досадное недоразумение.

Поэтому инициатива Сороса и стоящих за ним правящих кругов США это, прежде всего, удар по проекту превращения ЕС в супергосударство французского президента Эммануэля Макрона. Как и по планам канцлера ФРГ Ангелы Меркель по мягкому, по возможности менее затратному для Берлина превращению ЕС в германо-французский протекторат, с собственной валютой, армией и другими атрибутами федеративного государства.

Сорос употребил все свое красноречие, чтобы отговорить Париж, Берлин и Брюссель от амбициозных планов, припугнув европейцев даже столь нелюбимым им самим президентом США Дональдом Трампом и вытекающим из его политики America First "крупным финансовым кризисом". Финансист подчеркнул, что он начнется из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков и нанесет мощный удар по ЕС. По словам Сороса, "прекращение" Трампом ядерной сделки с Ираном и "уничтожение" им трансатлантического сотрудничества также неизбежно окажут негативное воздействие на европейскую экономику.

Глобалист констатировал: "Все, что могло пойти не так, пошло не так", "то, что Европа находится в экзистенциальной опасности, это больше не фигура речи, а суровая реальность". Её частью Сорос видит также "территориальную дезинтеграцию" ЕС в связи с выходом Британии из сообщества (хотя на самом деле ЕС только окрепнет благодаря этому, поскольку тогда исчезнет главный тормоз интеграционных процессов). В числе других угроз для Европы Сорос назвал вызванный во многом им же самим миграционный кризис и реакцию на него. Он указал в этой связи на укрепление позиций "популистов" в Европе и их приход к власти в отдельных странах ЕС. Причем с перспективой взорвать сообщество изнутри, чему США Трампа, предпочитающие иметь дело с отдельными странами, а не их блоками, были бы только рады. Бросил Сорос камень и в огород Меркель, заявив, что продвигаемая Берлином политика жесткой экономии "мешает экономическому развитию Европы".

Подводим итоги

Смысл риторики Сороса заключается в посылке европейцам в целом и британцам, в частности, следующего сигнала: откажитесь от амбиций, верните всё к тому, как было, и не путайтесь у США под ногами. А с Трампом мы как-нибудь сами разберемся. В общем 87-летний Сорос не любит сидеть без дела. Он анонсировал один из своих крупнейших проектов, направленный против ЕС, и за свои слова отвечает, так как кризисы в нашем мире сплошь и рядом имеют рукотворный характер, а он является как раз одним из тех, кто их организует. Макрон, Меркель и Юнкер с Туском, а также запутавшаяся в противоречиях Мэй, пытающаяся переключить на Россию с собственных провалов внимание своей домашней аудитории, получили от Сороса "черную метку".

Ждем продолжения событий. Для России и слабая, и сильная Европа по своему и хороши, и плохи. Сильная, пожалуй, все же лучше, так как будет развивать отношения с Москвой, исходя из своих собственных интересов, а иногда и выступать вместе против диктата США, несмотря на общие с американцами "ценности", как это происходит сейчас в случае с иранской ядерной сделкой.

