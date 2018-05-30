Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Ждем Асада в Донецке?

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Официальное признание Сирийской Арабской Республикой независимости Южной Осетии и Абхазии вполне ожидаемо вызвало шквал негативных эмоций на Западе. Истерика Тбилиси и злобное шипение Киева - это вполне понятно. Странно, что кое-кто в более цивилизованных странах Запада увидел в данном событии повод для шуток и ерничанья. Что ж, господа, смейтесь - пока смешно... Продолжение, скорее всего, ждать себя не заставит!

Сообщение об этом событии было опубликовано на сайте МИД Южной Осетии: "Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика, подтверждая свою приверженность основополагающим принципам международного права, объявляют о взаимном признании. Страны стремятся к установлению и развитию полномасштабного политического, экономического и культурного сотрудничества и взаимодействию на благо своих народов. Цхинвал и Дамаск обязуются действовать в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года."

Подобное заявление обнародовал и заявление опубликовал президент Абхазии Рауль Хаджимба:"29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях" Также он особо подчеркнул тот момент, что в работу по сближению трех стран огромный вклад внесли российские дипломаты. В сирийском же МИД заявили, что стороны будут сотрудничать для "борьбы с террористической агрессией против Сирии".

Вполне ожидаемо, данный дипломатический демарш вызвал настоящую бурю негодования в Грузии. Заместитель министра иностранных дел страны Давид Дондуа созвал по сему поводу специальный брифинг, на котором гневно заявил: "29 мая 2018 года, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку!"

Также Дондуа рассказал о том, что Грузия приступила к процедурам по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе написал на своей странице в Twitter, что "признание независимости исторических регионов Грузии манипулируемым Россией режимом Асада в Сирии является ещё одним грубым нарушением международного права со стороны Асада и должно быть осуждено международным сообществом".

Практически дуэтом с Тбилиси свою "партию" немедленно исполнил и Киев. Полоумный министр иностранных дел Украины Павел Климкин немедленно выдал в Twitter: "Мы остаёмся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим бок о бок с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников России всем давно известна!" Официальное же заявление украинского внешнеполитического ведомства звучит так: "Такие действия являются очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Башара Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму. Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права",

Ну, о "ничтожности права" кому-кому, а уж точно не "нэзалэжной" судить. Остальной мир пока отмалчивается, но в том КАКИЕ комментарии прозвучат из уст официальных представителей западных "друзей" России, можно не сомневаться. И вот тут самое время поговорить о тех событиях, которые предшествовали свершившемуся дипломатическому признанию. О чем оно можно свидетельствовать и к чему . возможно, приведет в будущем мы поразмыслим позднее...

Во-первых, накануне - буквально, на прошлой неделе в Грузии побывал госсекретарь США Майк Помпео. Там он громогласно заявил, что в Вашингтоне считают "оккупированные Россией грузинские территории" — Абхазию и Южную Осетию — неотъемлемой частью Грузии и продолжат оказывать поддержку Тбилиси. Помпео с обычной американской наглостью "призвал Москву вывести войска из Абхазии и Южной Осетии". Теперь вполне можно считать, что действия Сирии - очень конкретное указание господину Помпео и его коллегам из Вашингтона - куда конкретно им идти со своими "поддержками" и "призывами". Мелочь, но приятно? Да нет - не мелочь... И, да - приятно!

Во-вторых, 28 мая Совет Европейского союза заявил о продлении еще на год санкций "против правящего режима Башара Асада в Сирии": "Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии." И, вот поди ж ты - как раз 28 состоялся согласительный совет с участием представителей России, Сирии, Абхазии и Южной Осетии, на котором было принято окончательное решение, согласованы текст и дата выхода коммюнике о признании. Совпадение?! Не верю ни грамма. Больше похоже на "ассиметричный ответ", столь любимый сами знаете, кем.

Это - только те события и факты, что, так сказать, лежат на поверхности. естественно, к ним надо присовокупить усиливающуюся с каждым днем травлю России по поводу крушения Боинга МН-17. Возможно, даже поставить на первое место... Наверняка, есть и еще "тайные пружины" о которых мы не знаем, но в целом, картина ясна - наконец-то Россия в ответ на всевозрастающее давление Запада начинает формировать хоть какое-то подобие если не "антизападной", то, по крайней мере, однозначно пророссийской коалиции. Желающие повышучиваить дипломатический демарш Сирии вспоминают все больше о том, что, мол, до сих пор независимость двух кавказских республик признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Ну, так оно и есть. Но самые сокрушительные лавины, как известно, начинаются с одного-двух камешков. Главное, чтобы они в нужное время пришли в движение...

Крайне значимо в свете этого звучит сделанное по данному поводу заявление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян: "Сирия признала Абхазию и Южную Осетию. Вот и дивно. Имхо, мы вообще должны спасать только те страны, которые: а). признают российский Крым; б). признают все, что признаем мы; в). осуждают и не поддерживают санкции против нас." А вот теперь вспомним самое важное - Южная Осетия еще в 2014 году заявила о признании Донецкой народной республики. На сей счет имеется даже специальный указ: "Признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного независимого государства"...

Возможно, происходящее - САМОЕ последнее предупреждение Владимира Путина Западу?! Ведь точно так же - в одночасье, как беспощадный российских снег на разнеженные западные головы может "свалиться" и признание республик Донбасса! Причем, в первую очередь - именно Россией. Остальные подтянутся... Осознание именно такой перспективы должно гарантированно отбить кое-кому в мире желание смеяться над настоящими друзьями России. И, тем более - угрожать им всяческими "деоккупациями" и "реинтеграциями". А Башару Асаду в Донецке, уверен, понравится...

Александр Неукропный специально для Planet Today