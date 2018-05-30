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Евросоюз "перекрывает воздух" Восточной Европе

Среда, 30 Мая 2018 09:00
Евросоюз &quot;перекрывает воздух&quot; Восточной Европе Фото из открытых источников

Глядя на Восточную Европу впору сказать, допрыгались таки болезные. Ведь, похоже, сбываются самые мрачные для нее предсказания  относительно  будущего. На фоне активизации политических амбиций Польши в виде двусторонних польско-американских военных договоров и все более усиливающегося медийного антироссийского крика прибалтов, железные российско-германские экономические тиски начали сжиматься все сильнее и сильнее. В подтверждение этой мысли существует уже достаточно много фактов, я приведу только несколько самых красноречивых.

 

Первый пример. На днях стало известно о том, что в 2018-2020 годах Россия заберет из Прибалтики все насыпные грузы – практически последний сегмент портовой перевалки, который позволяет прибалтийским портам держаться на плаву.

 

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме-2018 объявил о том, что в рамках новой инвестиционной программы развития российского порта Усть-Луга в Ленинградской области будут созданы три новых терминала по переработке зерновых культур, пищевых продуктов, сыпучих и генеральных грузов. В итоге, российский порт возьмёт на себя все российские поставки, которые раньше шли через порты Эстонии, Латвии и Литвы.

 

Оценивая проект строительства терминала по перевалке зерна, который займёт площадь более ста гектаров, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров отметил, что переориентация груза с зерном из прибалтийских портов в российские актуальна, так как Россия вышла в мировые лидеры по экспорту зерна.

 

Эксперты также отмечают, что Россия сейчас как никогда нуждается в создании такого терминала для экспорта своего зерна в Евросоюз. По его словам, российский терминал заберет грузы у порта Лиепая, для которого зерно составляет около половины всего объема обрабатываемых грузов и который за январь-февраль перевалил около 710 тысяч тонн зерна. Таким образом, Россия полностью заберет свои насыпные грузы из прибалтийских портов.

 

Второй пример. Длившееся семь лет расследование Еврокомиссии, которое инициировала Литва против «Газпрома», завершилось. В Брюсселе объявили, что не будут назначать штраф «Газпрому» за якобы злоупотребление монопольным положением. Это означает, что Литва окончательно потеряла шанс получить компенсацию в размере 1,5 млрд евро за, как все эти годы настаивал Вильнюс, «политическую цену на газ». «Газпром» установил для Литвы цену на газ, которая была самой высокой в 2004—2012 годах. Но Еврокомиссия установила обязательства для российского концерна — цена была самой высокой, но, во-первых, по объективным причинам, во-вторых, литовцы сами согласились с формулами установки цены, подписывая долголетний контракт.

 

Капитуляцию Литвы официально признал премьер Литвы Саулюс Сквернялис. Ещё до решения он утверждал, что «было бы странно, если бы Еврокомиссия решила не назначать «Газпрому» штраф за деятельность в Центральной и Восточной Европе». Однако уже после объявления решения лишь твердил, что не исключает возможность обжаловать решение ЕК.

 

Третий, наиболее показательный пример того, что с Восточной Европой больше никто цацкаться не будет. Сегодня стало известно о том, что в следующем бюджетном периоде (2021–2027 года) Еврокомиссия планирует сократить финансирование стран Восточной Европы, включая Польшу и Венгрия на 37 млрд евро, направив эти средства Греции, Италии и Испании.

 

​Польше предполагается сократить финансирование на 23% (или 19,5 млрд евро) по сравнению с бюджетом 2014–2020 годов, в котором для нее было предусмотрено 83,9 млрд евро. Венгрия, Чехия, Эстония и Литва могут недополучить 24% от уровня финансирования предыдущего бюджета. Одновременно с этим финансирование Испании увеличилось на 5% (до 34 млрд евро), Греции – на 8% (до 19,2 млрд евро), Италии – на 6,4% (до 38,6 млрд евро). 

 

В целом прибалтийские государства и четыре центральноевропейские страны, известные как «вышеградская четверка», - Венгрия, Польша, Чехия и Словакия потеряют около 37 млрд евро в следующем бюджетном периоде. А южные — наиболее сильно пострадавшие от кризиса Португалия, Испания, Италия, Греция и Кипр дополнительно получат порядка 37 млрд евро.

 

Министр развития Польши Ежи Квецинский уже предупредил, что такие меры будут «совершенно несправедливыми» и приведут к дальнейшему росту напряженности между востоком и западом в ЕС. Однако, кого в Берлине волнуют эти заявления? Или Польша молча выполняет то, что ей скажут, или лишается денег. Зачем Европе дальше оплачивать восточноевропейский «банкет», если Трамп говорит исключительно о важности национальных интересов? Новую «парадигму» должны прочувствовать все.

 

Даже если Еврокомиссия и не сможет пролоббировать полностью запланированные для Восточной Европы бюджетные сокращения, сама ситуация показательна. Восточная Европа – это страны-осколки бывших европейских Империй, которые сами по себе или никогда не имели собственной государственности, или имели ее фрагментарно, или периодически (Польша), пока взрослые не договорятся.

 

Геополитическую жизнь они получили исключительно в рамках англосаксонской концепции стравливания великих европейских империй. Если же «старая Европа» и Россия договариваются, то активные и агрессивные лимитрофные образования лишаются смысла своего существования для ведущих европейских столиц. Конечно, лимитрофы могут сколь угодно угрожать развалом ЕС. Дело-то в том, что его нынешняя англосаксонская модель уже разваливается. И в нынешнем виде он тем более ни Берлину и Парижу, ни Москве и Вене, не нужен.

 

Юрий Баранчик

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Европа Евросоюз Восточная Европа Россия
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