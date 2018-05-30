Запад - России: "Наказать рублем, а доказательства потом"

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Случилось то, чего, в принципе, и следовало ожидать относительно рейса MH17- ряд стран и международных структур начали дружно требовать от России заплатить за уничтоженный Киевом в небе над Донбассом малайзийский «Боинг». Это заставляет вспомнить о провокации 30-летней давности — другом «Боинге», взорванном якобы Ливией над Локерби

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского «Боинга», сбитого Украиной над своей собственной территорией 17 июля 2014 года. Это произошло после того, как имитировавшая в эти годы «расследование» «международная следственная группа» предсказуемо назначила Россию виновной за гибель рейса MH17. По их версии, летевший из Нидерландов в Малайзию авиалайнер был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО. После уничтожения мирного самолёта расчёт «Бука» якобы покинул Донбасс.

Поэтому, как говорится в заявлении главы МИД Нидерландов Стефа Блока, «Нидерланды и Австралия убеждены, что Россия несёт ответственность за поставку установки "Бук", использованной, чтобы сбить MH17». Указав, что «привлечение государства к ответственности — это сложный юридический процесс, и есть несколько способов сделать это», Блок от имени Нидерландов и Австралии «попросил Россию вступить в переговорный процесс, чтобы найти решение, которое восстановит справедливость после ужасающих страданий и ущерба, причинённых крушением MH17». Голландский министр отметил, что один из возможных дальнейших шагов — «передача дела в международный суд или организацию для вынесения приговора», в связи с чем «попросил у России предложить компенсацию жертвам катастрофы».

По словам Блока, процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель 298 человек, большинство из которых были подданными Нидерландов. С аналогичным заявлением выступила глава МИД Австралии Джули Бишоп, представитель страны, всегда с готовностью участвующей в любых западных междусобойчиках против кого угодно, особенно против России.

Новое «дело Скрипаля»

Как всегда теперь происходит в таких случаях, если какое-то западное и тем более европейское государство-член ЕС объявляет себя обиженным кем-то со стороны, обязанность других государств и объединяющих западные страны международных структур — автоматически заявить о поддержке «пострадавшего», встать на его сторону независимо от того, прав он или нет. Всё это мы видим теперь и в случае с Нидерландами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая накануне на саммите альянса в Варшаве, призвал Россию взять на себя ответственность за уничтожение рейса MH17 в небе над Донбассом. Он утверждал, что эта трагедия является результатом «агрессии» России против Украины. По его словам, «всё более напористая» Россия является одной из самых больших проблем в сфере безопасности для стран НАТО. Столтенберг обвинил Москву во вмешательстве в демократические процессы и кибератаке против западных стран, использовании силы против соседей. А раз так, значит, виновна и в гибели MH17. «Железная» логика.

Ранее Столтенберг заявил: «Я призываю Россию полностью поддерживать все усилия, направленные на привлечение виновных к ответственности в соответствии с 2166-й резолюцией Совета Безопасности ООН».

В этом же ключе высказалась и номинальный глава европейской внешней политики Федерика Могерини: Россия должна сотрудничать со следствием (это как раз то, в чём ей все эти годы отказывают), чтобы привлечь виновных к ответственности.

США заявили, что «полностью доверяют» выводам голландской прокуратуры и следствия: «для поражения самолёта "Малазийских авиалиний" МН17 была применена ракетная пусковая установка 53-й зенитной бригады РФ, базирующейся в Курске». В заявлении Госдепа США признаётся, что все эти годы голландцы «расследовали» это преступление, чтобы подтвердить «выводы», сделанные США уже в первые дни этой рукотворной трагедии: «MH17 был сбит зенитной ракетой "Бук" класса земля-воздух, выпущенной с территории на востоке Украины, которая была под контролем России и сил, возглавляемых Россией». В Вашингтоне указали, что «все причастные должны быть привлечены к ответственности», и заявили: «Мы призываем РФ соблюдать и выполнять резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН. Пришло время для России прекратить свою ложь и отвечать за свою роль в поражении самолёта».

Даже правительство Германии заявило, что «России следует проявить ответственность с тем, чтобы полностью расследовать эту трагедию и привлечь виновных к суду». Заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц бездоказательно обвинила Россию в том, что та не оказывает правовой помощи международной следственной группе, расследующей это преступление, заявив о поддержке инициативы Нидерландов и Австралии...

Таким образом, как видим, Россию официально назначили виновной за совместную провокацию Запада и Киева с MH17. Причём по сравнению с «делом Скрипаля» это уже следующий шаг вперёд, так как от России не только требуют повиниться в том, чего она не совершала, но ещё и заплатить большие деньги за очернение самой себя. Заявления главы МИД России Сергея Лаврова, что он по-прежнему не видел никаких фактов, доказывающих вину Москвы, и слова президента Владимира Путина, что раз Россия не была допущена к расследованию, у неё «нет оснований полностью доверять» его результатам, в расчёт никем не берутся. Назначили вас виновными, вот и кайтесь. Даже «отойти в сторону и заткнуться» у вас уже не получится.

Удастся ни поставить «на счётчик» Россию?

Теперь многое будет зависеть от того, как поведёт себя Россия. Адресованный ей демарш сформулирован пока что в весьма интеллигентных выражениях. Боязно Западу облыжно обвинять Россию в этом страшном преступлении, он опасается справедливого гнева Москвы, поэтому пока лишь «просит» поучаствовать в создании прецедента, после которого Россию заставят отвечать, в том числе и по финансовой части, за каждую организованную против неё западную провокацию, чтобы сломить волю и подвести к капитуляции. Тридцать лет назад одна страна уже встала на этот скользкий путь, теперь её уже нет, но об этом позднее.

Не угодить в эту ловушку вполне возможно, для этого нужно лишь проявлять твёрдость. Как подчеркнул в интервью «Немецкой волне» (DW) эксперт по международному праву Маттиас Хартвиг, новые данные по МH17 ещё не доказывают вины России. Эксперт признал, что позиции России после официального предъявления ей обвинений «международной комиссией» и её выводов «стали более шаткими», однако «это ещё не обязательно означает какие-то последствия для России: установленные факты передаются на рассмотрение суда, который, однако, не обязан их принимать за чистую монету».

«Теоретически говоря, — продолжает эксперт, — если в итоге будут оформлены уголовные производства, то суды, в частности, суды национальной юрисдикции, не будут обязаны принимать эти материалы во внимание. Хотя и следует ожидать, что они будут так или иначе вовлечены в дела. Но и другая сторона может попытаться доказать, что отчёт был подготовлен некорректно, а в ответ суд может запросить дальнейшие экспертные оценки».

Хартвиг скептически отнёсся к перспективам создания по настоянию Нидерландов международного трибунала или некой аналогичной структуры вроде Международного трибунала по Руанде или бывшей Югославии, так как для этого необходима санкция Совбеза ООН, постоянным членом которого является Россия. Попытка критиков Москвы создать свой собственный трибунал также будет ущербной, поскольку Россия «как государство не подчиняется его юрисдикции и не обязана выполнять его решения».

Весьма скептически настроен немецкий эксперт и в отношении возможностей уголовного преследования отдельных подозреваемых лиц, так как очень непросто с правовой точки зрения предъявить обвинения военным, находящимся «при исполнении обязанностей». Но даже если теоретически конкретных российских ракетчиков, которых обвинили в уничтожении малайзийского «Боинга», и можно будет привлечь к судебной ответственности, «остаётся вопрос об экстрадиции подозреваемых лиц», а Россия, как и большинство других стран, не выдаёт своих граждан.

Хартвиг выразил сожаление, что Россию сразу отстранили от участия в расследовании уничтожения МH17, дав понять, что в противном случае предъявляемые сегодня Москве обвинения были бы давно отвергнуты из-за убедительных российских контраргументов. Немецкий эксперт невольно сравнил ситуацию с терактом над шотландским городом Локерби 30 лет назад: «Об этом теракте ходит немало легенд. Но факт один: в конце концов шотландский суд постановил, что дело должно быть пересмотрено, ведь было установлено чрезвычайное количество манипуляций в ходе расследования, включая подкуп свидетелей и ложные показания.

Ливия никогда не признавала своей причастности, но всё же выплатила компенсации. Но на неё оказывалось значительное внешнее давление, в частности, на страну были наложены санкции. Поэтому в Ливии решили, что выплатить компенсации будет дешевле, чем лишиться возможности экспортировать нефть. Но Ливия — относительно небольшая и уязвимая для давления страна. А Россия — это что-то другое. Поэтому будет гораздо тяжелее надавить на Россию так, чтобы она извинилась и была готова выплачивать компенсации».

Эффект дежавю

Весь этот фарс поразительно напоминает провокацию 30-летней давности — уничтожение американского пассажирского «Боинга» в декабре 1988 года над Локерби (Шотландия), в чём обвинили совершенно не причастную к этому Ливию, потому что она очень подходила на роль виновника. Кто это точно сделал, до сих пор не ясно. К этому преступлению, по мнению независимых экспертов, могли иметь отношение ЦРУ, израильтяне, палестинские террористы, недовольные резким сокращением финансирования со стороны ливийских властей, а также иранцы, которые могли мстить американцам за демонстративное уничтожение 3 июля 1988 года над Персидским заливом своего аэробуса А-300 с 290 летевшими в Мекку паломниками. Все имели мотив, кроме ливийцев, так как Ливия тогда очень хотела замириться с Западом и была совершенно не заинтересована в обострении отношений.

Американцы заранее знали, что будет уничтожен взрывом вылетающий из Франкфурта-на-Майне в США «Боинг», и даже какой именно (многие «шишки» сдали на обречённый рейс купленные заранее билеты), они и есть главные подозреваемые. И тем не менее эта провокация сработала. Невинные люди на основании ложных свидетельств и следственных подлогов были наказаны. Ливия выплатила за каждого из 270 погибших по 10 миллионов долларов в обмен на снятие экономических санкций, чтобы потом эту однажды прогнувшуюся страну Запад всё-таки уничтожил. Зачем отказываться от того, что работает?

Делаем выводы

Против России пытаются применить обкатанную в своё время против Ливии технологию. С Россией этот номер, конечно, не пройдёт, но крови могут попортить много. И как средство шантажа Москвы в других сферах это тоже подходит. Интересный аспект: провокации против России, будь то малайзийский «Боинг» или Скрипали, поддерживают даже страны, желающие восстановить отношения с Москвой, например, Германия. Это делается сознательно, чтобы вынудить Россию договариваться со своими западными визави на максимально выгодных для них условиях.

Иными словами, удары ниже пояса для западной дипломатии становятся нормой, и с этим надо что-то делать. Обращает также на себя внимание и тот факт, что против России стали применяться средства и методы, обкатанные Западом против неудобных ему малых стран. Россию на наших глазах производят в «государство-парию» и включают в «ось зла» наравне с давно ненавистными для Запада странами вроде Ирана, Сирии или Северной Кореи. И делают это с помощью доказавших свою эффективность методов. Локерби — Донбасс. «Дело Скрипаля» — калька с химических провокаций в Сирии. Пора Москве поставить это на вид своим «партнёрам». Уход в глухую оборону, чем сейчас занимается Россия, как видим, ничего не даёт. Напротив, только провоцирует западные страны к продолжению курса, который призван привести для начала к деморализации Москвы, чтобы склонить её в конечном счёте, повторяем, к капитуляции.

Латышев Сергей

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