Сергей Скрипаль заговорит к ЧМ-2018?

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В "затухающее" было дело Скрипалей, Британия нет нет да и подбрасывает "веточек". Юлия Скрипаль была одной из них. Как оказалось, малоэффективной. Теперь на сцене должен появиться её отец. Спасти себя ему будет трудно, но дочь и честь родины – вполне по силам, как, впрочем, и стать в её глазах нераскаявшимся врагом

Панегирик Би-би-си английской медицине, вытащившей якобы с того света Скрипалей, оживившийся интерес к антироссийской провокации в Солсбери в британских СМИ в целом свидетельствуют о приближении приуроченного к ЧМ-2018 в России главного акта: бывший двойной агент Сергей Скрипаль должен будет взорвать самую большую бомбу в своей жизни. Бомбу информационную. И, наконец, сказать то, чего от него давно ждут тюремщики, в заложниках у которых находится его любимая дочь. И от того, что он скажет, будет зависеть не только репутация его родины, но и жизнь собственной дочери.

Чудо исцеления Скрипалей

Подготовку к этому информационному взрыву Би-би-си решила прикрыть рекламой английской медицине. Скрипали были спасены-де благодаря трем ключевым факторам – стремительной доставке в отделение интенсивной терапии окружной больницы в Солсбери, введению в медикаментозный сон и помощи экспертов из военной химической лаборатории в Портон-Дауне. Ну и, конечно, по причине профессионализма и гуманизма местного медперсонала.

"Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут", - посетовал участвующий в шоу врач интенсивной терапии Стивен Джукс. Он не стал скромничать, заявив, что Скрипалям в Солсбери оказали "наилучшую клиническую помощь, однако были все признаки того, что они не выживут". Спасителями выступили, по словам медика, военные химики из соседнего Портон-Дауна, которые проводили тесты, давали рекомендации врачам по наилучшим методам лечения, использовали новейшие лекарственные препараты. Так телезрителям популярно объяснили, что военные медики не зря едят свой хлеб и защитят англичан от "агрессивной России" и её ядов, с таким успехом потренировавшись на Скрипалях.

Как сообщила газета The Independent со ссылкой на заведующего отделением интенсивной терапии больницы в Солсбери Дункана Мюррея, врачи опасались, что число жертв будет намного больше, но благодаря великолепным генерическим препаратам, "отличной и слаженной работе врачей, фантастической заботе и преданности наших медсестер" этого удалось избежать. Так были несколько сглажены слова из первого видеообращения находящейся в руках английской разведки Юлии Скрипаль о том, что лечение в клинике было "болезненным и удручающим". Персонал, впрочем, она тоже поблагодарила – простые люди чем виноваты?

Прокол британских спецслужб или усыпление бдительности?

С видеообращением Юлии Скрипаль британские власти, похоже, здорово прокололись, так как оно породило больше вопросов, причем неудобных для них, чем ответов. Видимо, им не удалось сломать дочь бывшего полковника ГРУ, заявившую, что хочет вернуться в Россию, чего ей вряд ли бы захотелось, если бы она верила в то, что родина пыталась её убить. Было видно, что Юлия находится под жестким контролем, что она пережила сильнейшее потрясение. Но вышла из него внутренне окрепшей, повзрослевшей, обретшей значительность и даже похорошевшей.

И хотя Юлия произносила заученную наизусть речь и, как сошлись во мнении эксперты, написанную изначально по-английски, она не сказала ничего плохого о России. Возможно, она и согласилась прочитать этот текст только по этой причине. А, может быть, это хитрость британских спецслужб, ведь было бы так неубедительно, если появление живой Юлии перед камерой началось бы с обвинений в отравлении. Возможно, это и то, и другое. Ведь чтобы иметь однажды возможность вернуться домой, для начала надо попытаться выжить в плену.

"Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну", - сказала Юлия. И тут важнее даже не слова, а та интонация и её вид, когда она произносила их: это был вид затаенной боли, решимости и надежды.

Ребус Скрипаля

С отцом Юлии, конечно, всё сложнее. Сейчас у российского государства к нему претензий никаких нет, но если каким-то образом бывшему военному разведчику после того, как его и дочь так подставили его новые "друзья", удастся публично разоблачить гнусную провокацию, в которой ему предписана центральную роль, у него еще есть возможность на родине стать даже героем. И, кстати, спасти свою дочь, которую в этом случае, если обман вскроется, британцы будут просто обязаны отпустить.

Россия в этом случае, безусловно, не будет более терпеть, что британцы уже несколько месяцев не дают её дипломатам в нарушение международных норм доступа к российским гражданам, которые удерживаются, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии". Примерно то же сказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль. Мы не знаем, делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением. Мы не знаем, где она находится, в каких условиях, и кем, и какие в отношении нее предпринимаются действия, насколько обеспечиваются ее права и насколько она дееспособна".

Действительно, слишком много вопросов и слишком мало ответов. Что дало сегодня повод и главе МИД России Сергею Лаврову заявить в Минске, что "дело Скрипаля"… "на глазах рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств, каких-либо подтверждений".

Последний акт неизбежен

В этих условиях появление на сцене самого Сергея Скрипаля просто неизбежно, как и громкие заявления с его стороны. Англосаксонскую провокацию в Солсбери надо срочно спасать, мало того, активизировать, потому что она выполнила далеко не все задачи, которые перед ней ставились.

Восстановить на время фикцию "трансатлантической солидарности" – удалось. Облить в очередной раз грязью Россию – тоже. А вот нанести мощный удар по ЧМ-2018 - пока нет. Чемпионат мира, на который претендовала Англия, не отменили. И вряд ли уже отменят, хотя испортить его, подвергнуть частичному бойкоту у британцев, возможно, еще может получиться. Особенно если Украина "поможет".

Однако матерый спецслужбник Скрипаль должен понимать, что если и как только он скажет то, чего от него хотят его британские кураторы, он с дочерью станет для них обузой. Потому что когда-нибудь они смогут сказать правду и рассказать миру, как всё было на самом деле, когда их тюремщики ослабят бдительность. Нет человека – нет проблемы, эту фразу не Сталин придумал. Поэтому самое лучшее, что может выбрать для себя Сергей Скрипаль, это изменить свою роль в приближающемся финальном акте антироссийского спектакля: попытаться сказать правду, настоящую правду. Хотя бы ради дочери.

Латышев Сергей

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