Восточная Европа - русофобы резко активизировались

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Волна всемирной травли России, поднятая "великими державами" запада, совершенно естественно, дала всплеск и в мелких, мутных болотцах "молодых государств"-бывших республик СССР, едва прорвавшихся в "единую Европу", или пока только стремящихся влиться в нее. И уж эти-то переплюнуть "больших братьев" в русофобоии стараются изо всех сил!

Так, в Молдавии депутатам от Либеральной партии срочно потребовалось внести в Конституционный суд страны запрос о лишении русского языка статуса межнационального общения. Суд обращение к рассмотрению принял - с большой готовностью. Либералы, которые, напомним, выступают за полное уничтожение суверенитета и независимости Молдавии - то есть, за ее объединение с Румынией, хотят полностью, раз и навсегда, вычеркнуть русский язык из жизни страны. Для этого они требуют признать неконституционным положение о статусе русского как языка межнационального общения и аннулировать соответствующие упоминания о нем в молдавских законах.

"Аргументация" профессиональных русофобов вполне предсказуема - все дело в том, что, якобы, "закон о функционировании языков был принят еще во времена СССР, и ряд его положений устарели". Теперь, по их мнению, реалии изменились, и обладающий особым статусом русский язык ... не дает развиваться государственному, который и должен заменить его в общении между представителями разных национальностей!" Знакомо, не правда ли? Практически один к одному переписанные "доводы" украинских нацистов... Неудивительно, что среди "национальных меньшинств", языки которых статус русского как языка межнационального общения, якобы, "ущемляет" первыми названы как раз украинцы. Упомянуты, правда, еще и гагаузы, болгары и прочие меньшинства, сегодня "подвергаемые русификации".

Ради чего, так сказать, городится огород? Положительное рассмотрение запроса может привести к отказу от перевода на русский язык принимаемых законов и других документов, а также навсегда лишит граждан права обращаться на русском в органы власти и получать на нем ответ, которое сейчас защищено законом.ну, а дальше, понятно - открывается широкий простор для репрессий не только но национальному, но и по культурно-языковому принципу, давно уже практикуемых на государственном уровне в Прибалтике, и принявших особо чудовищные и массовые формы на Украине сегодня.

невероятно было бы, если б в общем русофобском шоу не поучаствовали "лучшие друзья" нашей страны из Прибалтики. Пока что особо ярко отметилась в данном вопросе Латвия. 29 мая, в центре Риги неподалеку от «Музея оккупации» агентство "Государственная недвижимая собственность" (ГНС) с огромной помпой начало возведение "Мемориала памяти жертв советской оккупации". На площади Стрелков даже состоялась настоящая "торжественная церемония" по сему поводу - с участием руководителя ГНС Роналда Нейманиса, министра культуры Латвии Даце Мелбарде и директора "Музея оккупации" Гунара Нагелса.

Планируется, что "мемориал" будет состоять из нескольких объектов — отреставрированного здания "Музея оккупации" (которое, вот грустная ирония судьбы, построено в 1970 году, как "Музей латышских красных стрелков"!), пристройки "Дом будущего" и уличного объекта художника Кристапа Гелзиса "Прикосновение истории". Обещано, что в рамках проекта в "Музее оккупации" появятся "современные экспозиции с пространственными, мультимедийными и интерактивными объектами". При этом глава латвийского Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Глава (МООСРР) покаялся за то, что с началом "стройки века" тянули аж целый год и заверил общественнность в том, что "министерство сделало все возможное, чтобы строительство мемориального комплекса в память жертв советской оккупации началось незамедлительно..."

В данном контексте особенно интригующе звучит обещания насчет "дома будущего". Интересно, какое такое "будущее" намечтают себе власти страны с начисто разваленной экономикой и разбегающимся по всему миру населением. Годы пребывания Латвии в составе Советского Союза были, конечно же, "оккупацией", вот только... За 30 лет (1990–2020) Латвия лишится почти 45 процентов населения! Прогноз европейского статуправления говорит о том, что к 2030 году в Латвии останется всего 1,635 млн. жителей! И это. по оценкам экспертов, еще очень оптимистический прогноз.

О каком "доме будущего" лепечут эти безмцы?! Доме-призраке с выбитыми окнами и обвалившейся крышей? По подсчетам латвийского демографа Илмара Межса, к 2050–2060 годам число иммигрантов в Латвии сравняется с числом местных жителей, а затем и превысит его.Латвия перестанет быть латышской — все латыши вымрут, а латышский станет мертвым языком. Вот вам и "будущее" , свободное от "советской оккупации"...

Вне всякого сомнения, русофобия сегодня вполне может быть выделена в отдельное психическое заболевание с крайне тяжкими последствиями. Заболевание, принявшее, увы, с Западном мире, характер массовой эпидемии.

Александр Неукропный специально для Planet Today