США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри...

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Как и предполагалось ранее, антироссийская истерия по поводу якобы причастности нашей страны к катастрофе с малайзийским "Боингом" рейса MH17 на востоке Украины летом 2014 года, продолжает нарастать пугающими темпами. К голословным обвинениям со стороны "журналистов-расследователей" и представителей Международной следственной группы (JIT) массово присоединяются не только западные СМИ, но все более высокопоставленные лица ведущих институций Запада.

Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Варшаве заявил следующее: "Я согласен с оценками правительства Нидерландов в отношении малайзийского Боинга: Россия должна признать ответственность!" При этом генсек Альянса назвал "все более напористую " Россию одной из самых больших проблем безопасности для стран НАТО. Столенберг считает, что "...Россия вмешивается в демократические процессы, несет ответственность за кибератаки и показала, что готова использовать военную силу против соседа..."

Еще, по мнению главы НАТО, Россия виновата в том, что инвестирует в современное вооружение и "стирает границы между обычными и ядерными конфликтами, аннексируя Крым и дестабилизируя Украину". Крушение же самолета MH17 он беззастенчиво назвал "результатом этой агрессии Москвы." Самое интересное, что после столь тяжких и безосновательных обвинений у Столенберга хватило совести говорить о каком-то "политическом диалоге" с Россией - правда, лишь как о компоненте "противостояния" таковой, соединенного с "военным сдерживанием".

Согласитесь - в устах главы крупнейшего в мире военного блока подобная риторика звучит более, чем угрожающе. Особенно, если вспомнить о том, что именно НАТО проводило карательную операцию против Ливии, одним из основных "прегрешений" которой были обвинения в причастности к взрыву в небе над Локерби в декабре 1988 года "Боинг 747" компании Пан Америкен следовавшего рейсом "Франкфурт-на-Майне-Лондон-Нью-Йорк-Детройт". Одиннадцать лет жесточайших международных санкций сломали страну и заставили ее лидера - Муаммара Каддафи капитулировать перед Западом. И, тем не менее, натовская военщина все равно уничтожила и Ливию и Каддафи. Теперь на прицел берется Россия?

Некоторое удивление вызывает то, что пока молчат официальные лица США - особенно "выдающиеся друзья" России вроде Маккейна или той же Хейли. Впрочем, кое-какое представление о позиции Америки можно составить по зашкаливающей русофобии редакционной статьи, опубликованной в одной из ведущих газет страны - The Washington Post. Вот только одна цитата, правда, такая, из которой в становится ясно все и сразу:

"На этом преступлении видны отпечатки пальцев России, и она вела себя бесчестно перед лицом улик. Эта катастрофа отчетливо показала, в каких масштабах Россия готова использовать обман и дезинформацию, лишь бы уклониться от ответственности за свои действия. Нельзя допустить, чтобы такие методы препятствовали расследованию падения самолета. Также нельзя позволить, чтобы они разъедали открытые общества, в которых ценятся правда и соблюдение закона!"

Так, что скорее всего, молчание американских политиков свидетельствует лишь об одном - они просто набирают за щеки побольше грязи, чтобы погуще плюнуть в ненавистных русских! Зато вслед за Столенбергом практически один к одному его слова были повторены верховным представителем Европейского Союза по внешней политике Фредерикой Могерини: "Все 28 стран-членов еще раз подтвердили нашу полную поддержку последних результатов этого следствия и всех усилий, чтобы найти тех, кто это совершил. Мы призываем Россию взять на себя эту ответственность и присоединиться к усилиям по установлению виновных.

Итак, Европа снова, как и в насквозь лживом "деле Скрипалей" покорно "проявляет солидарность" с заказчиками и запевалами новых, еще более абсурдных и ужасных обвинений против России, все так же шитых белыми нитками. Ничего еще на самом деле не доказано, ничего не подтверждено - но Россия уже должна "признать ответственность" и "взять на себя вину", тем самым подписав себе собственноручно смертный приговор на международной арене! Встать на колени и подставить голову под топор НАТО, даже не мечтая о "снисхождении"...

Интересно, почему политики Запада считают, что у мира такая короткая память?! Американцы предлагают КНДР "разоружение по Ливийскому сценарию", то ли открыто издеваясь, то ли держа корейцев за полных дураков, неспособных понять настолько прозрачный намек. Все, что делается сегодня в отношении России - все тот же "ливийский сценарий", как уже говорилось выше. Россию пытаются всем "Западным миром" гнать на эшафот. И не надо обольщаться тем, что, речь может идти о дежурных извинениях и некоей "денежной компенсации", которую уже принялись вымогать у нашей страны - Каддафи выплатил каждой из семей 259 погибших над Локсбери по 10 миллионов долларов, но это не спасло Ливию от бомбардировок и вторжения НАТО.

В этом противостоянии для России возможен только один путь - идти до конца, отстаивая не просто свою правоту, а право на существование в статусе суверенного и независимого государства.

Александр Неукропный специально для Planet Today