Американские спецслужбы запутались в собственных расследованиях

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Спецслужбы США продолжают носится с темой "российского вмешательства"в предвыборный марафон Америки. Но, похоже, со временем бравые американские разведчики то ли устали, то ли зарапортовались, поскольку начинают противоречить сами себе. 15 мая 2018 года сенатский комитет по разведке Конгресса США опубликовал собственное расследование, противоречившее мартовским выводам комитета Палаты представителей — тоже по разведке. Хотя обе комиссии черпали информацию из одних и тех же источников.

Разница в том, что в более раннем докладе опровергалась поддержка нынешнего главы Белого дома со стороны Кремля во время избирательной кампании 2016 года. Трамп назвал тот документ «концом охоты на ведьм».

Напомним, 22 марта 2018 года специальный комитет Палаты представителей выпустил отчет «О российских активных действиях», посвященный расследованию якобы имевшего место вмешательства нашей страны в предвыборный марафон в «самой великой стране». В резюме доклада черным по белому сказано, что «во время выборов русские не отдавали предпочтение Дональду Трампу над Хиллари Клинтон», несмотря на то, что ранее разведывательное сообщество США хором утверждало, что миллиардер — агент Путина.

Тем не менее, Москву все равно обвинили в подрыве демократического процесса в Соединенных Штатах и попытке посеять вражду внутри американской нации. По большому счету, Кремль оказался «козлом отпущения» только потому, что некоторые наши граждане пренебрежительно отзывались о кандидатах, считавшихся «враждебными Москве». Подробности этого отчета до сих пор обсуждают заокеанская политическая профессура и подконтрольные истеблишменту средства массовой информации. Опираясь именно на выводы Палаты представителей, Трамп вводит все новые санкции против нашей страны.

Однако даже поверхностное ознакомление с «результатами детального расследования» наталкивает на мысль, что законодатели высосали из пальца так называемые доказательства. С одной стороны как-то несерьезно для такого солидного органа власти анализировать самым тщательным образом на 243 страницах пару десятков анонимных сатирических постов и видеороликов, гуляющих в социальных сетях.

Это все равно, что читать надписи на стенах заброшенных туалетов и, обижаясь, искать автора, чтобы отомстить обидчику. В конце концов, мало ли кто над кем посмеивается, тем более что Хиллари Клинтон сотоварищами по гонке и в самом деле давала множество поводов повеселиться. Как, впрочем, и участники российской предвыборной гонки 2018 года. Они, кстати, тоже неоднократно становились предметами народной сатиры в национальных соцсетях.

Но с другой стороны, авторы доклада, сами того не желая, показали самое больное место «великой Америки». Если бы штатовское общество было бы социально здоровым, то никто не обратил бы особого внимания на любые, в том числе и глупые посты в интернете в адрес участников предвыборной кампании 2016 года. Болезненная реакция правящей элиты, на деле, показывает, что за океаном зреет опасный гражданский конфликт, запалить который можно даже из соцсетей. Глубинное правительство, похоже, на полном серьезе опасается кровавых волнений, способных перерасти в цветную или черную революцию на сей раз в самих Соединенных Штатах.

Из доклада следует, что ирония в адрес кандидатов, претендующих на пост главы Белого дома, моментально находила живой отклик у миллионов простых американцев, между прочим, вооруженных до зубов. Таким образом, конгрессмены США увидели в так называемом «русском троллинге» угрозу своей национальной безопасности. Дескать, смех становится опасным оружием Кремля. А что будет в 2020 году, если не реагировать на этот вызов? Страшно подумать.

Возможно, законодатели сгущали краски, хотя как знать. К примеру, 18 марта 2016 Аарон Смит, корреспондент CNN, сообщил, что полиция Кливленда, где планировалось провести съезд выборщиков, закупила 2000 полицейских комплектов защитной амуниции. Стражи порядка готовились к масштабным беспорядкам с применением огнестрельного оружия, если вдруг Трампа «прокатят» нечистоплотные политики. Тогда миллиардер еще не был лидером гонки, хотя белые американцы связывали с ним надежды на новые рабочие места.

А 25 октября 2016 года газета Boston Globe в своем материале рассказала, что в Цинциннати (штат Огайо) местные молодые республиканцы из волонтерской организации «Керн Каунти» закупили винтовки, чтобы начать вооруженное сопротивление, если президентшей станет Клинтон. «Произойдет большое кровопролитие», — резюмировала газета.

В 2012 году ничего подобного не было, как и 2008-ом, хотя борьба шла между чернокожим демократом и белым республиканцем. Как бы там ни было, но о недавних гражданских страстях в Вашингтоне стараются не вспоминать, чтобы переключить внимание американского общества на другую «угрозу». Скорей всего, именно поэтому появился второй более жесткий доклад сенатский комитет. В нем утверждается, что усилия России повлиять на выборы в США были «обширными, изощренными и заказанными самим президентом Путиным». Мол, именно Кремль и сделал все возможное, что «помочь Дональду Трампу и причинить страдание и боль Хиллари Клинтон».

Короче, два комитета Конгресса опубликовали противоположные выводы. Тут даже всезнающая политическая профессура схватилась за голову, пытаясь понять: что это было?

«Грань между продвижением такого спорного, вызывающего разногласия и, возможно, порождающего более широкие социальные трения кандидата (Трампа — авт.), безусловно, размыта», — пришла к витиеватому выводу Триша Дженкинс, профессор кино, телевидения и цифровых медиа, автор книги «ЦРУ в Голливуде». По её словам, подозрения обеих комиссий о причастности Кремля к троллингу неудобных для Москвы кандидатов базируются во многом на публичной информации из самой России и на других непрямых деталях.

Вот как Дженкинс объясняет своим читателям злые русские намерения посеять раздор между добрыми и наивными американцами: «Независимая медиа-компания РБК отмечает, что сотрудники проекта «Переводчик» (из питерской компании IRA) каждый день начинали с включения прокси-сервера, чтобы скрыть свое местоположение. Сотрудникам также давались «адресные экзегезы (в данном случае — прорицание оракулов), которым они должны следовать, хотя почти неизвестно, кто именно отвечал за назначение этих задач».

Переведя на русский язык, это означает, что эти самые «экзегезы» в соцсетях виде карикатур на Клинтон штамповались якобы в Питере, но были популярны основном в тех штатах, которые голосовали за кандидата Трампа. Хотя американцы их могли читать и распространять, прежде всего, из-за непопулярности Хиллари. Зато «в пророссийской Twitter-сфере было тихо 7 октября 2016 года после того, как издание The Washington Post накануне распространило видео, где Трамп в 2005 году хвастался своим мастерством «хватать женщин за интимные места», — пишет Дженкинс. Автор книги «ЦРУ в Голливуде» искренне удивляется, что вместо этого тролли, высмеивающие Клинтон, распространяли новость о бандитизме и мародерстве во Флориде перед ураганом Мэтью, а не содрогнулись от сексизма.

Профессор голливудского кино пишет о разном культурном коде у русских и американцев, хотя, на деле, наши СМИ подробно рассказали о «разговорах в раздевалке» претендента на место главы Белого дома. В любом случае, на таких косвенных доказательствах адекватное обвинение не «сошьешь», разве что можно сослаться на Жириновского, лидера ЛДПР. По информации разведывательного сообщества США, Владимир Вольфович заявлял, что русские будут пить шампанское, если выиграет Трамп. Это, оказывается, и есть последний железобетонный аргумент, который привела Дженкинс.

Александр Ситников

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