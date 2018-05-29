Поляки готовы "отстегнуть" США $2 млрд за собственную оккупацию

Фото из открытых источников

Как стало известно, Польша готова выделить до $2 млрд на размещение на своей территории американской военной базы. По мнению польских властей, эта мера позволит «сдержать российскую агрессию». С таким сенсационным материалом вышел польский портал Onet.pl

Итак, Варшава готова заплатить миллиарды долларов США, чтобы в стране появилась американская военная база. По данным издания, с таким предложением к администрации президента США Дональда Трампа, конгрессу и аналитическому центру Атлантический совет (Atlantic Council) вышло министерство обороны Польши, когда им руководил покинувший этот пост в январе сего года Антоний Мачеревич. Руку к его появлению приложили, как выяснило издание, заместитель министра обороны, отвечающий за международное сотрудничество, Томаш Шатковский и Доминик Смиргала, глава политического кабинета Мачеревича.

Ведомство подготовило «общедоступный меморандум» под названием «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». В нем раскрывается информация о польско-американских переговорах, включая финансовые предложения: Варшава «обязалась внести 1,5−2 млрд долларов для покрытия расходов на содействие размещению одной американской бронированной дивизии или эквивалентных сил в Польше». Подробно расписано, на что пойдут эти средства, как и где будет размещаться «военная, коммуникационная и социальная инфраструктура, которая будет служить как американским солдатам, так и местным общинам». Причем авторы меморандума предполагали, что создание условий для принятия войск из США частично будет оплачено из средств Европейского союза, которые поступают на развитие польских регионов.

И вот интересная деталь. По данным Onet, при подготовке меморандума не проводились консультации ни с министерством иностранных дел, ни с Бюро национальной безопасности при президенте Польши. При этом попросивший сохранить анонимность один из высокопоставленных чиновников совета министров Польши заявил порталу, что раскрытие информации о польской позиции относительно американской военной базы вызвало недовольство в правительстве. «Это большая ошибка, кроме того, совершенная незадолго до принятия важных решений относительно постоянного присутствия американских войск в Польше, — заявил источник. — Я даже не хочу думать о намерениях, которыми руководствовались его авторы». Действительно, меморандум всплыл в неподходящее время. Ведь только что в Варшаве закончилась весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, в которой приняли участие около 500 парламентариев из стран — членов альянса, а также стран-партнеров.

В ходе сессии польские чиновники и политики пытались решить свои проблемы. Глава МИД Польши Яцек Чапутович говорил о том, что НАТО должно демонстрировать солидарность. Только как сильное политическое сообщество, альянс в состоянии эффективно отстаивать интересы безопасности стран-членов, а «разный подход к оценке угроз безопасности не может нас разделять». В свою очередь нынешний министр обороны Польши Мариуш Блащак запугивал присутствующих «русской угрозой». По его словам, «после распада СССР можно было только на мгновение надеяться, что Россия будет идти по пути демократических перемен, но последние десять лет в конечном итоге перечеркнули эти надежды — Россия доказала, что готова менять границы силой, нарушая суверенитет и целостность государств». Россияне более подготовлены к «классической войне», а НАТО «лишь готовится защищать Прибалтику и Польшу». Поэтому Варшава не только наращивает свои военные расходы (они должны постепенно повыситься от 2,1% до 2,5% ВВП), но и хочет большей кооперации.

Однако после того, как меморандум о готовности потратиться на американскую военную базу стал предметом широкого обсуждения, аргументация Варшавы начинает выглядеть бледно. Вряд ли такого рода сепаратные действия понравятся Евросоюзу, который реализует проект создания собственных вооруженных сил в рамках программы PESCO. И тем более на европейские столицы произведет впечатление то, что заплатить американцам иные деятели в Варшаве рассчитывали из средств европейских фондов, которые выделяются на благоустройство польских городов и сел. В условиях, когда в ЕС в настоящее время идут ожесточенные дебаты по проекту бюджета на 2021−2027 годы, когда та же Польша лоббирует выделения больших средств на собственное сельское хозяйство, встает вопрос: не будут ли деньги немецких или французских налогоплательщиков потрачены на пушки вместо масла?

Очевидно, что эти же страны ЕС, входящие в НАТО, уже по линии альянса спросят себя, от каких угроз Варшава собирается прикрываться американскими солдатами и в какую сторону эти солдаты будут смотреть — на Восток или на Запад? Наконец, задуматься придется и самим США. Если в Польше такие деликатные документы, как нюансы переговорного процесса по расширению постоянного военного присутствия, некто сливает средствам массовой информации, то можно ли считать надежным подобного союзника? А в самой Польше, судя по всему, сейчас могут задаваться вопросом, кто же явился автором утечки и почему она была сделана. На наш взгляд, возможно, дело в борьбе за власть, которая особенно активизировалась сейчас в правом лагере на фоне временной ограниченной дееспособности лидера правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского.

Но в любом случае молоко пролилось на пол. И теперь уже польские налогоплательщики и оппозиция могут спрашивать правительство, почему оно готово тратить миллиарды на оплату чужих солдат, в то время как власти вбрасывают идеи о введении все новых и новых налогов, мотивируя это задачами развития национальной экономики.

Станислав Стремидловский

Источник