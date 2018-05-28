НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!"

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Очередное заседание Парламентской Ассамблеи НАТО ознаменовалось целым каскадом антироссийских выпадов и обвинений - одно абсурднее другого. В принципе, ожидать чего-либо иного от такой "дружественной" нашей стране организации, как Североатлантический Альянс вряд ли стоило, но надо же и хоть какую-то меру знать! Не может же Россия быть виновата во всех бедах и проблемах в мире!

Так, в деланном госпожой Уллой Шмидт докладе "Продвижение демократии и прав человека в черноморском регионе" России приписываются не только "массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины", но и говорится о ее "ответственности за нарушения прав человека не только на востоке Украины, но и в Абхазии и Южной Осетии". Это уж так - чтобы мало не показалось. Более того, по словам Уллы Шмидт, ответственность за то, что быстрое решение конфликта на Донбассе является нереалистичным" лежит ни в коем случае не на ведущей войну против собственных граждан Украине.

Украина - если верить Нато, прямо-таки святая! Оказывается, "руководство Украины стремится говорить с людьми, а не решать конфликт военными методами". То есть - объявление о начале сугубо военной "операции объединенных сил", обстрелы мирных жителей и "ползучее" наступление ВСУ на республики Донбасса - это все мираж, галлюцинации. Во всяком случае, в НАТО ничего такого не видят и видеть не хотят, снова возлагая вину на защитников Донбасса: "Ключевая задача сегодня - прекращение огня, но никакого прогресса со стороны самопровозглашенных республик не наблюдается."

Самое замечательное, что доклад свой Улла Шмидт в конце-концов свела к очередному совершенно безумному русофобскому пассажу. Оказывается, все описываемые ею проблемы проистекают исключительно из того, что "Путин продолжил несокрушимый курс на авторитаризм, используя механизмы притеснений и назначений в ручном режиме больше чем Сталин в свое время. Он заинтересован в сохранении исчерпывающей власти". Понятно - "за окошком дождь и град"... Кто бы напомнил НАТО о том, что как бы Президент России ни правил своей страной - это сугубо внутреннее дело самой России, а никак не Североатлантического Альянса?!

На этом фоне более, чем закономерным стало выступление на данном саммите делегации "нэзалэжной", накинувшейся на Россию не просто с нелепыми, а с прямо-таки бредовыми нападками: русские, оказываются, вовсю занимаются "разработкой химического и бактериологического оружия", которое, того и гляди "может быть использовано в рамках гибридных действий не только против Украины, но везде там, где Россия имеет свои интересы! " Против "всего цивилизованного мира", короче говоря. "Нэзалэжная" предостерегает никак не желающее заключить ее в свои объятья НАТО:

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эболы и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ. Другие российские исследовательские учреждения активно закупают и проводят исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервно-паралитических газов."

Естественно, никакой это не "анализ" а совершеннейший бред, ничем и никак не подтвержденный. Но как же кстати он пришелся! Ведь едва ли не главной "звездой" варшавского саммита НАТО, о котором идет рассказ стал член британского парламента лорд Джон Джоплинг с "эпохальным" докладом "Противодействие гибридным угрозам, исходящим от России: актуализация" О чем же поведал миру лорд с такой замечательной фамилией? Оказывается, "химическая атака в британском Солсбери, за которой стоит Россия - это лишь часть продуманной стратегии, которая имеет целью ослабить и разделить свободный мир".

"В отличие от СССР, Россия не пропагандирует конкретной идеологии, не пытается убеждать, а, скорее, хочет посеять хаос, что значительно проще. Отсюда и возникает российская поддержка всяких небольших партий на Западе, независимо от того, они крайние правые, крайние левые. Спектр гибридных возможностей России широк: пропаганда, дезинформация, политический хаос и тому подобное. Нечто подобное было и во время Холодной войны, но сейчас эти действия Москвы особенно эффективны, учитывая новые технологии.",- вещал с трибуны лорд Джоплинг.

Самое забавное в докладе лорда - это попытки дать ответ на простейший вопрос: "А на какого, простите лешего, все это России вообще нужно?!" Вы не догадываетесь? А сэр Джоплинг точно знает: "Кремль расцветает в этой атмосфере неуверенности, что стоит за конкретными гибридными действиями!" И... Да, "в Москве хотят управлять как это делал Сталин". Дался же им покойный Генираллисимус! Впрочем, дальше сэр принимается, извините, чесать еще и не такое, причем явно не краснея: "В конце концов, это типично для России... Россия, которую в чем-то обвиняют, говорит просто: это не я. Однако, присматриваясь к этим действиям нужно задать вопрос: а кому еще, кроме России, это выгодно?””

Ей-Богу, если так пойдет и дальше (а, судя по всему, так оно и будет), то помимо придуманного острословами понятия "женская логика", придется вводить еще и "логику" британскую. По-моему, по части разумности и обоснованности суждений "гордым бриттам" сто тысяч очков вперед дадут и пресловутые блондинки из анекдотов. "Это типично для России", "А кому еще, кроме России, это выгодно?" - ну, что за милые пассажи! Вот на таких, с позволения сказать, "доказательствах" и строится вся британская русофобская кампания - то же "дело Скрипалей" и тому подобное. Однако, "дном", которое в своем выступлении мощно пробил глубоконеуважаемый сэр стало даже не это....

"Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО врагом, хотя на самом деле это отмазка, чтобы отвлечь внимание российского общества от серьезных внутренних проблем в России!" - выпалил Джоплинг с трибуны. Безусловно, словечки типа "отмазка", равно, как и голословные обвинения в адрес лидера чужого государства являются украшением речи истинного сэра и лорда. Ну, если говорить о нынешних британских лордах и сэрах... А НАТО России, конечно, вовсе и не враг! Это Путин все выдумал - особенно ясно это становится после выступлений самого Джоплинга и подобных ему "деятелей" из Альянса. Ну, да - сплошные друзья России, как на подбор...

Кстати, после подобных заявлений Джоплинг, нимало не смущаясь, заявил о том, что НАТО надо немедленно должны подумать над изменением стратегической концепции организации, которая отвечала бы на проблемы современности. Какие же именно проблемы? По мнению лорда "нынешняя стратегическая концепция НАТО, принятая в 2010 году, является устаревшей и несовершенной, поскольку Россия там описана как стратегический партнер Альянса." По глубочайшему убеждению британского русофоба, в ней как можно скорее надо предусмотреть положение о том, что "гибридные угрозы могут вызвать реакцию НАТО". Сэр Джоплинг, по всей видимости, рвется повоевать с русскими.

На варшавской Парламентской ассамблее НАТО в адрес России было сказано еще много "лестных" слов. Не остался в стороне, к примеру и представитель хозяев - министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, долго и пространно трепавшийся о "российских деструктивных действиях" и о том, что НАТО надо готовиться "вести широкомасштабные боевые действия" - понятно, против кого... Однако, пересказывать всю звучавшую с трибуны антироссийщину и упоминать всех, кто "отметился" в данном деле, смысла, пожалуй, нет. Достаточно подвести итог - достаточно заурядное протокольное мероприятие его участникам удалось-таки превратить в выдающийся русофобский шабаш!

Александр Неукропный специально для Planet Today