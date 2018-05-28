Западные СМИ продолжают стравливать Россию и США

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В погоне за сенсациями и смакованием противостояния России и США западные СМИ давным давно забыли о слове "мир". Да и зачем им оно? На нем ведь сенсацию не построишь.

Мировые СМИ продолжают обсуждать выход США из ядерной сделки с Ираном. Действия Трампа уже привели к невиданному доселе конфликту с ЕС и бунту европейского бизнеса, а заодно поставили мир на грань войны между Израилем и Ираном. Однако, по мнению американского канала CNBC, Трамп этим шагом ничего не решит, и вообще, плевать на Иран — главное ослабить и уничтожить Россию с помощью переворотов у ее союзников и дестабилизации обстановки в целом.

«План президента Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном похож на Брексит: он стал причиной потрясений на континенте. Иран и Израиль постепенно приближаются к полномасштабной войне, которая могла бы привести к переопределению расстановки сил на Ближнем Востоке. Между тем, эксперты в Вашингтоне обсуждают, что делать, как в 2012 году, когда США были влиятельным игроком.

Но сейчас 2018 год, и в этом регионе Москва заняла место Вашингтона, что является ключевым фактом, который в дебатах не упоминают. Уделяя слишком много внимания ядерной сделке, которой больше нет, мы упускаем нечто более важное: мы боремся не с Ираном и даже не с ближним Востоком — мы боремся с Россией. Пока США не будут серьезно относиться к российской угрозе, мы на фоне катастрофы американской внешней политики, в которой виноваты мы сами, уступим Москве значительную часть Ближнего Востока. Важнейшей страной-игроком на Ближнем Востоке являются уже не США, а Россия. Путин контролирует эту "пороховую бочку" в большей степени, чем готовы признать американские эксперты», — начинает свое повествование журналист американского телеканала.

Само собой, когда журналист говорит, что США не противостоят России на Ближнем Востоке, он сильно лукавит. Уж чего, а противостояние там с нами на каждом километре, начиная с обучения боевиков и заканчивая санкциями за что угодно. Однако здесь даже интересны не заявления — их мы слышали множество, а выводы, почему Россия стала главной на Ближнем Востоке.

«Кто сказал Израилю "остыть" после того, как сирийские войска сбили его самолет F-16? Россия. Кто сказал Ирану прекратить свою антиизраильскую риторику, чреватую последствиями? Россия. Кто сказал Израилю прекратить авиаудары по Сирии? Россия. Кто сказал Ирану "успокоиться" после того, как во время атаки он потерял семерых военнослужащих? Россия. С кем Нетаньяху встречался на прошлой неделе, чтобы заставить Иран действовать по правилам? С Россией.

Россия даже пообещала защищать Израиль от нападения Ирана. Зачем Израилю обращаться к России, стране, которая поддерживает его смертельного врага — Иран? Потому что Израиль является разумным игроком, руководствующимся принципами реальной политики, и когда он сталкивается с экзистенциальными угрозами наподобие Ирана, он становится беспринципным и коварным. Иерусалим знает, что Москва может повлиять на Тегеран, а Вашингтон не может.

Что еще важнее (и чего не хватает большинству американцев), Израиль очень связан с Россией и имеет там глубокие корни. США — не единственная страна, у которой "особые отношения" с еврейским государством. Еще в начале 1990-х годов Израиль принял миллион российских евреев, в результате чего всего за несколько лет численность его населения увеличилась на 20%. Сегодня вторым языком в Израиле является русский, и самолеты крупнейшей израильской авиакомпании El Al выполняет беспосадочные рейсы в Москву дважды в день. У многих израильтян есть российские паспорта, и на то, чтобы добиться расположения Путина, Нетаньяху тратит столько же времени, сколько на "ухаживания" за Трампом», — продолжает рассказывать «преступления русских» CNBC.

Насчет приказов Путина Израилю и Ирану — это американцы, конечно, загнули, а вот то, что наши пытаются хоть как-то решить созданные США проблемы, — это нам и записали в преступление. Притом признаются, сами что-то решить они не в состоянии.

Еще более непонятно обвинение американского СМИ в проживании русскоязычного населения в Израиле. Такое ощущение, что их туда Путин переселил. А как насчет англоязычной Австралии? А уж почему Нетаньяху тратит столько же времени на Путина, сколько на «ухаживания» за Трампом» — это стоит его спросить, он объяснит то, что мы написали ранее.

Короче, Россия снова виновата в том, что она есть. Однако продолжим цитирование.

«Россия все больше превращается не просто в соперника США, а в их врага. Иранская ядерная сделка — это вопрос второстепенный. Проблемой является Россия. Москва уходить не собирается, и она отодвинула Вашингтон в сторону. И это не проблема одной партии — это проблема Америки. Так что же делать?

Во-первых, США должны противодействовать российскому влиянию в этом регионе. Это предполагает действия не в соответствии с логикой холодной войны, основанной на принципе "кто кого", здесь необходимо нечто более тонкое, гибкое. Для начала лишите Россию ее деловых партнеров — таких, как Турция, у которой на протяжении нескольких веков существуют трения с Россией. Затем перейти к Египту, который всегда имел для Москвы стратегическое значение, но к ее лагерю не принадлежит (пока). Опередите Путина в таких странах, как Ливан, который только что избрал новое руководство. Не все там довольны тем, что Иран или Россия посягают на господствующую роль. Следует расширить американскую повестку дня, не ограничиваясь борьбой с терроризмом, поскольку одна эта борьба не вызывает стремления иметь лидера и следовать за ним.

Во-вторых, нам следует сократить возможности, которыми Россия могла бы воспользоваться. Со времени вторжения в Ирак США являются поляризирующей и дестабилизирующей силой. Мы сами довели до того, что Путин стал чрезвычайно уверенным в своих силах посредником в конфликтных ситуациях, в результате чего Нетаньяху поехал не в Вашингтон, а в Москву. Это означает, что необходимо работать с партнерами в регионе, а не подстрекать их, когда они конфликтуют, как это сделала администрация Трампа, перенеся посольство США в Израиле. Вместо этого США должны возглавить деятельность, направленную на то, чтобы не допустить превращения проблем в кризисы, а кризисов — в конфликты. Ослабить власть Путина можно, лишив его роли посредника в установлении мира в регионе.

В-третьих, делайте то, что так хорошо получается у России — оказывайте давление в других местах. Возможно, Россия сосредоточилась на Ближнем Востоке, потому что ее не отвлекают напористые и агрессивные государства-сателлиты. Соединенным Штатам и союзникам пора снова начать оказывать поддержку этим государствам-сателлитам, как мы это делали в период холодной войны.

Это означает отстаивание прав человека и поддержку антикоррупционных инициатив в государствах, являющихся марионетками России. Заставьте Москву беспокоиться о своем внутреннем фронте, и у нее будет меньше времени на то, чтобы заниматься Ближним Востоком»,— подводит итог американское ТВ.

На самом деле в том, что США устроили хаос на Ближнем Востоке, выступив, по словам их же СМИ, «поляризирующей и дестабилизирующей силой», никто, кроме самих США, не виноват. Ни Путин, ни Хуссейн, ни Каддафи янки к себе не звали, и перекладывать с больной головы на пока еще здоровую не стоит.

Во-вторых, четкие призывы к смене политической власти в Ливане, например, вообще-то являются экстремизмом и вряд ли понравятся ливанцам, как и туркам, за которых янки уже все решили. Если американцы и дальше будут действовать в таком стиле, то получат как раз обратный эффект, и Ливан с Турцией станут вести еще более антиамериканскую политику, просто потому что иначе «Ливия» придет и к ним. Спустя 7 лет с начала «арабской весны» найти там наивных все сложней.

Касательно предложения «работать с партнерами в регионе, а не подстрекать их, когда они конфликтуют, как это сделала администрация Трампа, перенеся посольство США в Израиле. Вместо этого США должны возглавить деятельность, направленную на то, чтобы не допустить превращения проблем в кризисы, а кризисов — в конфликты. Ослабить власть Путина можно, лишив его роли посредника в установлении мира в регионе», так это именно то, чего Россия от вас, товарищи ковбои, добивается с 2015 года. Именно сотрудничества и решения конфликтов, а не их усугубления, чем занимается США. Сделайте хоть что-то не из собственных меркантильных интересов, а из интересов сторон — и будет вам радость. Но нет, одни слова, а за словами — еще более запутанный конфликт.

В-третьих, судя по горящей Горловке, США уже вовсю используют давление в других местах. Да и использовали его с самого начала, вертя Украиной как спинером. А еще у них есть «ручные» страны в ЕС, да и в Казахстане влияние американцев выросло кратно. И в-четвертых, давно ли США отошли от истерии по «русским хакерам»? А ведь это они сами себе выдумали, сами с ними и боролись. А теперь представьте, что будет, если Россия и правда начнет оказывайте давление в других местах?

Например, забеспокоится правами несчастных ирландцев, учителей, родителей изнасилованных детей в одной только Великобритании? Будет тогда Мэй до Ближнего Востока или нет? А если в самих Штатах? Например, поддержать финансово техасских сепаратистов и одновременно конфедератов и негритянские объединения, а потом сидеть и наблюдать, как Трамп это все будет выгребать? Господа из CNBC вообще про поговорку «Не рой другому яму» слышали? А ведь если мы враги и воюем, то рано или поздно придем к этому. Так что лучше им свои гордые призывы и советы придержать при себе.

В целом же, мы видим еще одну попытку гегемона хоть как-то удержать мир под контролем. Ведь если принять, что вся политика США привела исключительно к потери того авторитета и власти над миром, остальные могут задуматься: а не голый ли гегемон? Притом чем дальше, тем больше таких задумывающихся.

Руслан Ляпин

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