Россия платит жизнями своих сыновей за стабильность в мире

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Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона: «Эммануэль сказал, что Европа зависит от США в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать. Мы поможем. Обеспечим безопасность».

Конечно, наш президент мог иметь в виду подписание договоров со странами ЕС о взаимных действиях в сфере всеобщей безопасности, оставив США "за скобками" этих договоров. А ещё - подразумевать не столько гарантии ненападения России, сколько прояснение, что наша страна никогда не была агрессором. А ещё - поставки русского оружия для новых европейских вооружённых сил, которые, рано или поздно, заменят НАТО. Русского оружия, которое зачастую и ощутимо лучше, и существенно дешевле оружия американского.

При этом Европа несравненно лучше будет себя чувствовать в плане безопасности, как только уберёт из медиа-пространства тонны лжи об агрессивной России, как только сделает укорот американским и проамериканским русофобским СМИ. Потому что наше ощущение реальности базируется не только и не столько на происходящих в мире событиях, сколько на их интерпретации для широких масс населения, пока ещё верящих информационному мэйн-стриму. Тем более что подача информации в последнее время, на фоне давно разгоревшейся информационной войны против России, для населения ЕС всё больше превращается в зомбирование по типу украинского.

Однако есть ощущение, что этот ядовитый информационный спрут настолько уже пронизал всю жизнь, все сферы действительности хотя бы той же Западной Европы, настолько уже заменил собой информационную сеть (которая по типу кровеносной, со всеми её мириадами мельчайших сосудов), что его удаление невероятно, непредставимо тяжело. Тем более что есть страны, например, Польша и прибалтийские лимитрофы, которые русофобию поставили в основу не только своей политики, но даже и экономики (обслуживание американских войск у себя в стране становится всё более ощутимой статьёй доходов, особенно после потери российского транзита).

А ещё у России есть оборонительные системы, которые, при разумной достаточности, могут сделать весьма затруднительной или даже невозможной агрессию. Потому что некоторые страны - любители нападать на страны беззащитные - очень быстро меняют свои враждебные планы, когда приходится отправлять своему населению гробы со своими же погибшими солдатами. И не зря так популярны в последнее время наши С-400, и не зря некоторые правительства выстраиваются в очередь, чтобы побыстрее их приобрести.

Если же дело касается нападения групп или даже армий исламских радикалов, которых гибель своих бойцов не пугает – эта гибель, наоборот, зачастую поставлена в основу технологии военных действий ("шахидмобили"), то здесь роль России может быть вообще незаменимой. Потому что на слова нашего президента стоит посмотреть хотя бы на примере Сирии. Ведь именно эта страна недавно попросила Россию о прямой и конкретной помощи - и не столько в обеспечении безопасности, сколько в спасении.

И помощь эта, очень эффективная и очень своевременная, была предоставлена. И это не только участие наших пилотов на наших современных боевых самолётах в военных действиях против врагов Сирии. Помощь - и в виде полной перестройки сирийской армии, ремонта, модернизации и необходимого вооружения, военных советников и бойцов сил специального назначения. И, что было одним из важнейших составляющих успеха - общее руководство военных операций.

Да, не обошлось без жертв, гибели некоторых наших бойцов. Однако Россия этими жизнями заплатила ещё и за недопущение жертв намного больших, гибели мирного нашего населения - если бы данные бандиты (среди которых немало выходцев из России, особенно из наших территорий с преимущественно мусульманским вероисповеданием) вернулись домой после своей победы в Сирии.

Конечно, никуда не делись и США с их вечно враждебными и агрессивными устремлениями и подрывными действиями. Но есть стойкое ощущение, что после демонстрации Россией своих "козырей" (во время Послания нашего президента Федеральному собранию РФ 1 марта 2018-го), и особенно после осознания американцами всего сказанного (на что нужно еще время), разграничить сферы влияния и пресекать вмешательство США станет проще.

При всём при этом у людей всего мира, и особенно в странах Ближнего Востока, всё больше крепнет подсознательное понимание - Россия становится фактором мировой стабильности и даже "peace-мейкером", мировым шерифом, который не допустит беззакония на мировой арене (США таким шерифом никогда не были, разве что - мировым жандармом). Россия, без всяких коалиций с десятками стран-участников, может на взаимовыгодных условиях, очень точечно, очень эффективно и недорого, навести порядок, где только это потребуется.

Что, опять же, в стратегическом плане, ещё и сохранит жизни россиян. Конечно, речь не идёт о том, что раз у России пока не очень получается производить и продавать свои качественные товары на мировой торговой площадке, то надо поставить на поток продажу своих военных услуг. Без сильной экономики эффективность вышеуказанных услуг однозначно будет падать.

Однако о подобном тоже стоит задуматься ещё и потому, что более безопасный мир - более приспособленный для жизни и более счастливый для каждого жителя. На этой, в общем-то, такой прекрасной земле, под этим ласковым солнцем...

Константин Мочар

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