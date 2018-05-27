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Владимир Путин: собрать мир из осколков

Воскресенье, 27 Мая 2018 09:00
Владимир Путин: собрать мир из осколков Фото из открытых источников

На пленарном заседании ПМЭФ-2018 в Санкт-Петербурге Путин бросил вызов осуществляемой США фрагментации мира, заручившись поддержкой лидеров Франции и Японии - Макрона и Абэ, зампредседателя КНР и даже главы МВФ.

 

Россия на глазах всего мира выступила против превращения США в джунгли мировой экономики и попыток Вашингтона диктовать свою волю другим странам, заручившись поддержкой Франции, Японии, Китая и даже Международного валютного фонда (МВФ). Лидеры этих  стран – Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Синдзо Абэ, зампредседателя КНР Ван Цишань и глава МВФ Кристин Лагард приняли участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего в северной столице 24-26 мая под девизом "Создавая экономику доверия".

 

Путин бросил перчатку Трампу

 

Путин предупредил, что протекционистская и санкционная политика США и поддерживающих их в этом стран может оказать исключительно негативное и губительное влияние на мировую экономику, грозит "разрушительными последствиями", грядет "системный кризис, с которым мир еще не сталкивался или давно уже не сталкивался", и это затронет без исключения всех.

 

Президент России убежден, что под угрозой оказалась вся мировая экономика, которая может быть отброшена "далеко в прошлое - в эпоху натурального хозяйства". Путин констатировал: речь идет о "подрыве основ системы многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями", когда "правилом становится нарушение правил", "честная конкуренция постепенно вытесняется разного рода изъятиями и ограничениями, санкциями". По его словам, мир столкнулся с "новым изданием протекционизма"  - использованием надуманных предлогов вроде интересов национальной безопасности "для подавления конкурентов или вымогательства уступок". И этого становится всё больше и больше.

 

Российский лидер потребовал в этой связи от США договориться о "единых правилах поведения", чтобы восстановить доверие, потому что иначе придется полагаться только на силу, что "может привести к трагедии". Путин отметил, что не только Россия страдает от такой манеры поведения США, но и Франция, и Германия, ведущие банки которых были оштрафованы на несколько миллиардов евро за нарушение американских санкций против Ирана. Такая практика, убежден Путин, разрушает мировую экономику, как и эрозия Всемирной торговой организации (ВТО). Если эта структура перестанет функционировать, указал президент России, тогда "в торговых спорах не будет ни истцов, ни ответчиков", и все будет решать "только сила". Правила мировой торговли, убежден Путин, "должны быть прозрачными и едиными для всех".

 

Макрон заговорил языком Путина

 

Макрон подставил плечо Путину и заговорил его языком, поддержав Россию в борьбе с гегемонией США. Не называя прямо Вашингтон, он обвинил "некоторые силы" во "фрагментация мира", которые, "играя на страхах людей",  плодят взаимное недоверие, идет ли речь об экономике или политике безопасности. Президент Франции подчеркнул, что Париж, Москва, Токио и Пекин, их зарубежные партнеры "имеют общий интерес" в том, чтобы защитить справедливый миропорядок.

 

Макрон сообщил, что французские компании "подписали 50 соглашений только в рамках этого визита", и призвал "опереться на эту созидательную силу". Он напомнил, что Франция "является одним из крупнейших иностранных работодателей в России", и что "французские предприятия находились на российском рынке в самые худшие времена", несмотря на всевозможные санкции.

 

"Я бы хотел, чтобы мы дальше продолжали работать в этом направлении", - подчеркнул президент Франции.

 

Макрон даже покаялся за то, что НАТО, в котором верховодят США, не выполняло полностью последние 20 лет своих обязательств перед Москвой, и это было "ошибкой", которая вызвала "законные опасения России". Президент Франции выразил сожаление, что западные страны "не выстроили пространство доверия, которого Россия имела право ожидать".

 

Япония и Китай - тоже

 

Премьер-министр Японии высказался за развитие широкомасштабного сотрудничества с Россией и заключение мирного договора, чтобы обе страны стали "единой силой в обеспечении процветания региона и мира".

 

По словам Абэ, необходимо углубить "доверительные отношения", обеспечив "продолжительный мир и стабильность". Японский премьер сделал вывод: "Надо работать для будущих поколений России и Японии".Но еще больше не понравится США другое. Абэ выразил острую заинтересованность в энергетическом сотрудничестве с Россией, в частности, экспорте СПГ из Ямала в Японию, что, по его словам, приведет к процветанию российского Дальнего Востока и "переведет экономику России в турборежим".

 

Зампредседателя КНР, со своей стороны, напомнил, что "доверие возникнет тогда, когда понимают не только себя, но и друг друга". Ван Цишань назвал неприемлемыми американские санкции и угрозы санкций, от которых Китай страдает, как и Россия. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами уже приближается к 100 миллиардам долларов. Директор-распорядитель МВФ также похвалила Россию, которая, несмотря на усиление антироссийских санкций, вернулась к экономическому росту и осуществляет целый ряд уникальных проектов. Прогноз МВФ для России на 2018 год – увеличение ВВП на 1,7%. За последние три года, указала Кристин Лагард, России удалось добиться очень низкого уровня задолженности, бюджетного дефицита и безработицы.

 

Подводим итоги

 

В Петербурге, как видим, собрались единомышленники, представляющие ведущие страны мира и международные организации, видные иностранные бизнесмены, желающие взаимодействовать с Россией. А это значит, что ведущая к фрагментации мира американская гегемония начала давать серьезные сбои, она уже не работает. Так Путин и Россия скрепляют мир, разрушаемый США и Трампом

 

Латышев Сергей

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Владимир Путин США ПМЭФ2018
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