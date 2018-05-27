Воскресенье 27 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Война в Сирии теперь ведется "анонимно"

Война в Сирии теперь ведется "анонимно"

Воскресенье, 27 Мая 2018 08:00
Война в Сирии теперь ведется &quot;анонимно&quot; Фото из открытых источников

В Сирии продолжилась череда "ничьих" воздушных ударов – была обстреляна база ВВС в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА. "Один из наших аэродромов в центральной части страны подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку", - отмечено в тексте со ссылкой на информированного собеседника агентства. Ударам подверглась авиабаза "Ад-Дабаа" в Хомсе. С её азимута далеко были слышны взрывы.

 

Любопытно, что в пресс-службе американского министерства обороны тут же открестились от подозрений, будто нападение совершили США или же страны — партнёры по проамериканской коалиции по борьбе с запрещённым в России "Исламским государством".

 

"Это не удары США или коалиции. Операции США и коалиции сосредоточены на восточной стороне реки Евфрат, а не в западных частях Сирии", — заявили ТАСС в пресс-службе Пентагона. Было строго подтверждено, что "США и коалиция сконцентрированы на операциях по разгрому ИГ востоку от Евфрата". На территорию, подконтрольную Дамаску, они, дескать, не лезут.

 

Этот ответ уже вызвал ряд ироничных вопросов у наблюдателей. Дело в том, что в последние дни были отмечены ещё подобного рода «анонимные» нападения на позиции сирийских правительственных сил, в которых никто не признавался, а США так и вовсе художественно от всего отпирались.

 

Так, в четверг под Дейр-эз-Зором, по сообщению того же агентства САНА, военно-воздушные силы американской коалиции атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Дейр-эз-Зор. Эту информацию подтвердили и представители ливанского движения «Хизбалла», воюющего на стороне Дамаска, но контролируемого, впрочем, Ираном. Тогда США тоже решительно опровергли свою причастность к этому нападению. И своей коалиции — тоже.

 

По кому пришёлся удар?

 

Дополнительную окраску этой загадочной ситуации придают сообщения, будто под Дейр-эз-Зором главными пострадавшими оказались отнюдь не бойцы САА или «Хизбаллы», а «бармалеи» из ИГ, как раз эвакуировавшиеся из Ярмука. Где их убедительно убедили покинуть этот район Дамаска и отправиться к своим собратьям в пустыню западнее Дейр-эз-Зора. Где - вот ведь незадача! - кто-то на марше их и накрыл ракетами. Потому что «чёрные» собратья как раз в этот момент вздумали перейти в контрнаступление против правительственных сил. Которые сами постепенно концентрируются вокруг котла с душманами, чтобы ликвидировать его, как тот же Ярмук.

 

И в этих условиях многим, кто воюет на стороне сирийского правительства, но прямо не связан его договорённостями с бандитами об условиях капитуляции, очень не нравилось, что «бармалеи» из ИГ могут умножиться западнее Дейр-эз-Зора... В общем, кто по кому стрелял, доподлинно так и неизвестно. Но о жертвах со стороны САА или «Хизбаллы» как-то не сообщалось.Восток - дело тонкое.

 

Израиль - страна восточная

 

Впрочем, по мнению наблюдателей, которым они поделились, эти два случая обстрела друг с другом не связаны. Или связаны только демонстративной скромностью США, которые усиленно отрицают свою причастность к обоим инцидентам.

 

Но для обстрела авиабазы «Ад-Дабаа» возле города Кусеир вблизи ливанской границы виновный — хоть и тоже отмалчивающийся — обнаружился на экранах локаторов сирийских комплексов ПВО С-200. Сюрприза не получилось — это были израильтяне. Именно они, как следует из новых сообщений, выпустили ракеты по базе из воздушного пространства над Ливаном.

 

Цель? Для израильтян — святая: по данным их разведки, на базе «Ад-Дабаа» были сосредоточены десятки бойцов «Хизбаллы», которые отправлялись к Дейр-эз-Зору для окончательного решения вопроса с ИГ. И вот с этим Израиль смириться не смог. Как оказалось, сохранность хоть каких-то остатков ИГ в Сирии входит в приоритеты его государственной и военной политики!

 

Сирийцы утверждают, что их системы противоракетной обороны отразили израильский удар. Все ракеты оказались сбиты. Другие источники, как водится, в достоверности этих сообщений сомневаются. Но одно несомненно - даже США застеснялись на сей раз стать на сторону Израиля в его отчаянной борьбе за сохранность хоть каких-то остатков ИГИЛ...

 

Покровский Александр

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сирия США Израиль
Главное за сутки
Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией Путин не советует Западу переходить "красную черту" в отношениях с Россией Владимир Путин призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную линию». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума, передает Лента.ру. «Мало того, что НАТО подошло…
Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Трамп: США и КНДР ведут продуктивные переговоры Вашингтон и Пхеньян ведут продуктивные переговоры по встрече американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына, место и время ее проведения могут остаться прежними. Соответствующее сообщение глава вашингтонской…
Минобороны: В докладе Bellingcat о катастрофе MH17 есть "почерк СБУ" Минобороны: В докладе Bellingcat о катастрофе MH17 есть "почерк СБУ" В Минобороны ознакомились с докладом Bellingcat о трагедии с Boeing на востоке Украины в 2014 году и увидели в тексте "почерк СБУ". В министерстве усомнились в достоверности данных, изложенных в…

Читайте также
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Никакой "исторической встречи" Дональда Трампа с Ким Чен Ыном не будет. В США несколько поторопились выпускать памятную монету, посвященную этому событию с изображением гордо реющего президентского самолета. Никто никуда не…
США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома Американские "дипломаты", в который уже раз грубо нарушая все общепринятые правила и стандарты международных отношений, пытаются грубо вмешиваться во внутренние дела России, ведя себя так, словно бы она является не…
Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Как быстро меняется мировоззрение в зависимости от того по какую сторону баррикад находится человек. Первые десять дней после победы так называемой «бархатной революции» в Армении, которую новый премьер-министр Никол Пашинян…
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Сегодня становится совершенно ясно, что и нелепое "дело Скрипалей", и совершенно безумные обвинения России в "поддержке химических атак в Сирии" были лишь "пробой пера", а, скорее - чем-то вроде артиллеристской…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России
"Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война "Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война
Министр экологии Украины и "танки на Крымском мосту" Министр экологии Украины и "танки на Крымском мосту"
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость
Ким Чен Ыну - привет! От полковника Каддафи... Ким Чен Ыну - привет! От полковника Каддафи...
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.