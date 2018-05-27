Война в Сирии теперь ведется "анонимно"

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В Сирии продолжилась череда "ничьих" воздушных ударов – была обстреляна база ВВС в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА. "Один из наших аэродромов в центральной части страны подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку", - отмечено в тексте со ссылкой на информированного собеседника агентства. Ударам подверглась авиабаза "Ад-Дабаа" в Хомсе. С её азимута далеко были слышны взрывы.

Любопытно, что в пресс-службе американского министерства обороны тут же открестились от подозрений, будто нападение совершили США или же страны — партнёры по проамериканской коалиции по борьбе с запрещённым в России "Исламским государством".

"Это не удары США или коалиции. Операции США и коалиции сосредоточены на восточной стороне реки Евфрат, а не в западных частях Сирии", — заявили ТАСС в пресс-службе Пентагона. Было строго подтверждено, что "США и коалиция сконцентрированы на операциях по разгрому ИГ востоку от Евфрата". На территорию, подконтрольную Дамаску, они, дескать, не лезут.

Этот ответ уже вызвал ряд ироничных вопросов у наблюдателей. Дело в том, что в последние дни были отмечены ещё подобного рода «анонимные» нападения на позиции сирийских правительственных сил, в которых никто не признавался, а США так и вовсе художественно от всего отпирались.

Так, в четверг под Дейр-эз-Зором, по сообщению того же агентства САНА, военно-воздушные силы американской коалиции атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Дейр-эз-Зор. Эту информацию подтвердили и представители ливанского движения «Хизбалла», воюющего на стороне Дамаска, но контролируемого, впрочем, Ираном. Тогда США тоже решительно опровергли свою причастность к этому нападению. И своей коалиции — тоже.

По кому пришёлся удар?

Дополнительную окраску этой загадочной ситуации придают сообщения, будто под Дейр-эз-Зором главными пострадавшими оказались отнюдь не бойцы САА или «Хизбаллы», а «бармалеи» из ИГ, как раз эвакуировавшиеся из Ярмука. Где их убедительно убедили покинуть этот район Дамаска и отправиться к своим собратьям в пустыню западнее Дейр-эз-Зора. Где - вот ведь незадача! - кто-то на марше их и накрыл ракетами. Потому что «чёрные» собратья как раз в этот момент вздумали перейти в контрнаступление против правительственных сил. Которые сами постепенно концентрируются вокруг котла с душманами, чтобы ликвидировать его, как тот же Ярмук.

И в этих условиях многим, кто воюет на стороне сирийского правительства, но прямо не связан его договорённостями с бандитами об условиях капитуляции, очень не нравилось, что «бармалеи» из ИГ могут умножиться западнее Дейр-эз-Зора... В общем, кто по кому стрелял, доподлинно так и неизвестно. Но о жертвах со стороны САА или «Хизбаллы» как-то не сообщалось.Восток - дело тонкое.

Израиль - страна восточная

Впрочем, по мнению наблюдателей, которым они поделились, эти два случая обстрела друг с другом не связаны. Или связаны только демонстративной скромностью США, которые усиленно отрицают свою причастность к обоим инцидентам.

Но для обстрела авиабазы «Ад-Дабаа» возле города Кусеир вблизи ливанской границы виновный — хоть и тоже отмалчивающийся — обнаружился на экранах локаторов сирийских комплексов ПВО С-200. Сюрприза не получилось — это были израильтяне. Именно они, как следует из новых сообщений, выпустили ракеты по базе из воздушного пространства над Ливаном.

Цель? Для израильтян — святая: по данным их разведки, на базе «Ад-Дабаа» были сосредоточены десятки бойцов «Хизбаллы», которые отправлялись к Дейр-эз-Зору для окончательного решения вопроса с ИГ. И вот с этим Израиль смириться не смог. Как оказалось, сохранность хоть каких-то остатков ИГ в Сирии входит в приоритеты его государственной и военной политики!

Сирийцы утверждают, что их системы противоракетной обороны отразили израильский удар. Все ракеты оказались сбиты. Другие источники, как водится, в достоверности этих сообщений сомневаются. Но одно несомненно - даже США застеснялись на сей раз стать на сторону Израиля в его отчаянной борьбе за сохранность хоть каких-то остатков ИГИЛ...

Покровский Александр

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