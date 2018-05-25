Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость

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Никакой "исторической встречи" Дональда Трампа с Ким Чен Ыном не будет. В США несколько поторопились выпускать памятную монету, посвященную этому событию с изображением гордо реющего президентского самолета. Никто никуда не летит... А виной всему - традиционные американские наглость и патологическое хамство, без которых вести дела ни с кем в мире они уже, похоже, не могут.

Бедняжка Трамп, оступившийся буквально в полушаге от высшего триумфа собственного, мягко говоря, не самого удачного правления, поспешил принять позу "оскорбленной невинности" и принялся строчить лидеру КНДР послания, переполненные желчью и обидой. Вот, кстати, полный, а не раздерганный на разрозненные цитаты текст письма, поставившего крест на Сингапурском саммите 12 июня:

Его Высокопревосходительство

Ким Чен Ын

Председатель Комиссии по государственным вопросам корейской Народно-Демократической Республики,

Пхеньян

Уважаемый Г-Н Председатель:

Мы высоко ценим Ваше время, терпение и усилия в связи с нашими недавними переговорами и дискуссиями в связи с саммитом, к которому давно стремились обе стороны и который должен был состояться 12 июня в Сингапуре. Нам сообщили, что о встрече просила Северная Корея, но для нас это совершенно не имеет значения. Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, с учетом огромного гнева и открытой враждебности, проявленных в вашем последнем заявлении, я считаю нецелесообразным проводить сейчас это давно запланированное заседание. Поэтому, пожалуйста, позвольте этому письму служить подтверждением того, что Сингапурский саммит, на благо обеих сторон, но в ущерб миру, не состоится. Вы говорите о своем ядерном потенциале, но и наш настолько массивный и мощный, что я молю Бога, чтобы они никогда не использовались.

Я чувствовал, что между нами развивается замечательный диалог, и, в конечном счете, только диалог имеет значение. Однажды, я с нетерпением жду встречи с вами. А пока я хочу поблагодарить вас за освобождение заложников, которые сейчас находятся дома со своими семьями. Это был прекрасный жест, и мы его очень высоко оценили.

Если вы передумаете на счет этого важного саммита, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить мне или написать. Мир, и Северная Корея в частности, утратили большие возможности для прочного мира и процветания и богатства. Упущенная возможность – поистине печальный момент в истории.

С уважением,

Дональд Дж Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки

Слишком дипломатично и вежливо для Трамп, скажете вы? Ну, не волнуйтесь - Дональд остался самим собой и его игры в "доброго президента" продлились очень недолго. В самом скором времени он заявил, что уже обсуждал с министром обороны Джеймсом Мэттисом и американскими союзниками ситуацию вокруг КНДР. По его словам, "вооруженные силы США готовы к глупым поступкам со стороны Пхеньяна". "Американские войска будут готовы, когда это понадобится!" - выдал Трамп в лучших традициях собственных "миролюбивых заявлений".

Ближайшие заинтересованные в прекращении конфронтации между США и КНДР лица - руководство Южной Корев уже высказали полное непонимание происходящего и немалую тревогу по его поводу. Президент Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание со своими советниками по безопасности, а официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём заявил: "Мы пытаемся выяснить намерения президента Трампа и конкретное значение этого шага." Вот уж кому точно не нужная ядерная война на полуострове, так Это Сеулу! Проявляемая там растеряннасть и озабоченность более, чем понятны.

В Вашингтоне же, что называется, путаются в показаниях, пытаясь найти объяснение столь головокружительному кульбиту собственного президента. Государственный секретарь США Майк Помпео, по правде говоря, приложивший изрядно усилий к тому, чтобы все обернулось именно так, как обернулось, все еще пытается делать хорошую мину при плохой игре: "За последние дни... мы работали над тем, чтобы объединить команды США и КНДР, для того, чтобы начать подготовку к саммиту, и мы не получили никакого ответа от них Дело в том... что американская команда полностью готова к этой встрече." И, тем не менее, вынужденно признает: "На данный момент мы не можем полагать, что переговоры могли завершиться успехом..."

Другой представитель американской администрации выразился чуть более яснее: "Дверь для северокорейцев все еще открыта, если они хотят разобраться с ситуацией. Но это потребует, как минимум, изменениях их риторики!" И вот тут мы подходим к самому главному. по всеобщему мнению, "последней каплей". подтолкнувшей Трампа к разрыву договоренностей о встрече, стало выступление замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи, действительно, достаточно резкое. Его мы непременно приведем чуть ниже, но, для начала, разберемся с высказываниями представителей США, которыми это заявление было спровоцировано.

Первым на данной ниве отметился, как уже было сказано, Майк Помпео. Его попытки ставить КНДР в области разоружения в пример Ливию были однозначно неудачными (и это еще крайне мягко сказано!). после того, что США и НАТО сотворили с "разоружившейся" ливией, упоминать ее в данном контексте - либо сверхнаглость, либо сверхглупость. Именно так их в Пхеньяне и восприняли. Казалось бы, в Вашингтоне должны были бы задуматься над укорачиванием кое-чьих чрезмерно разгулявшихся языков. Однако - ничуть не бывало. Бензинчику в костер плеснул и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, вылезший с утверждениями о том, что для КНДР приемлема только "денуклеизхация по ливийскому сценарию" - то есть, без всяких гарантий.

Корейцев эти сравнения начали уже изрядно доставать. Болтона (по моему мнению - совершенно справедливо) в КНДР назвали "животным, лишённым всякого разума, исторгающим словесный мусор". Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Гё Гван высказался предельно ясно: "В преддверии саммита глав КНДР и США сейчас в США грубо несут вздор, сильно раздражающий партнёра переговоров. Это предельно неуместное решение дел, и тем я не могу не разочароваться... А по сути дела, обнаружение весьма гнусного замысла принудить нашу достойную республику к горькой судьбе Ливии и Ирака, подвергавшихся крушению, целиком отдав западным державам всю свою страну..."

Однако, Ливия словно бы прилипла к языкам вашингтонских спикеров! Всех переплюнул вице-президент США Майкл Пенс, который 22 мая вылез на телеэкран и в интервью Fox News принялся разглагольствовать о том, что "Вашингтон исходит из того, что если Пхеньян не откажетсяот ядерногоь оружия, то "в КНДР произойдут события, аналогичные тем, которые имели место в Ливии и привели к падению режима Каддафи"! Все, стоп, снято! Финита ля комедиа... На это, совершенно уже запредельное хамство и ответила Чхве Сон Хи: "Можно только догадываться, каким политическим болваном является Помпео, если сравнивает наше государство – ядерную державу – с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования. Помня о том, что именно пример Ливии заставил Северную Корею укреплять свою обороноспособность задуматься о страшных последствиях своих слов". И, вдобавок, пригрозила Америке "трагедией, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить" - в случае "неразумного поведения". Вот эти самые слова и уязвили нежного и чувствительного Трампа в самое сердце...

А дальше Чхве Сон Хи изрекла, по сути. приговор готовящимся переговорам: "От решения и поведения США зависит, встретимся ли мы за столом переговоров или на месте ядерного противостояния. Если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу руководству пересмотреть вопрос о саммите КНДР – США!" Понятно, что в такой ситуацииТтрампу не оставалось ничего, кроме как попытаться перехватить инициативу и первым отказаться от встречи, не дожидаясь пока это в более или менее оскорбительной форме сделает Пхеньян.

Закончить хочется еще одной цитатой упоминавшегося мной первого заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Гё Гвана: "Если президент Трамп повторит ошибки предшественников, то вразрез с первоначальным желанием достигать лучших успехов, которых не достигли экс-президенты, останется самым неудачным президентом в истории США, потерпевшим крупнейший провал!"

Очень похоже на то, что именно это уже и произошло...

Александр Неукропный специально для Planet Today