Утопающий Помпео хватается за Россию. Как за "незаменимого врага"...

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Взаимоотношения между США и Россией всегда были далеки от идеала. Но роль "мирового злодея", которую американцы настойчиво примеряют к нашей стране, уже несколько раздражает. Так Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва бросает вызов стратегическим интересам и безопасности Запада. Но Россия хороша тем, что на неё можно списывать всё.

Американский политик Майк Помпео - счастливый человек. Этот бывший танкист и глава ЦРУ нашел универсальное средство, как подстраховать свою пятую точку от любых проблем – и в настоящем, и в будущем. Рецепт прост – надо просто побольше лгать и обвинять во всем Россию. Накануне Помпео выступил с программной речью на этот счет в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и был бесподобен.

"Мы знаем, что Россия бросает вызовы нашим стратегическим интересам, а также безопасности наших союзников. Свидетельство тому - химическая атака в Великобритании, за что она была наказана нами и некоторыми нашими партнерами и союзниками",- заявил глава Госдепа США.

Что не так?

Что не так в этих словах? Всё. Это ложь – с начала и до конца. Россия не бросает вызов стратегическим интересам США, а обороняется, отбиваясь от попыток Вашингтона достать её с различных сторон. Даже в Сирии Россия находится, прежде всего, потому, что перемалывает и уничтожает там спонсируемые и вооружаемые США и их союзниками силы международного терроризма, чтобы не иметь с ними дела на своих бескрайних просторах. Да, Россия готова постоять за себя, но никогда не посягает на чужое. Как в казачьей песне поется:

А мы давно к войне готовы,

Но мы войны, ой, не хотим,

А нам чужой земли не надо,

Но и своей не отдадим!

Это – первая ложь Помпео. Вторая ложь – причастность Москвы к англо-американской провокации в Солсбери, к "химической атаке" против Скрипалей.

Тут даже доказывать нечего, поскольку совершенно очевидно, кому это выгодно. Да и фактов того, что это сделали "русские", у Британии нет. Нет даже официальных подозреваемых. Зато есть наказание в виде изгнания свыше 160 российских дипломатов из многих стран мира, пляшущих под дудку Вашингтона и Лондона, с целью демонстрации верноподданнических чувств и восстановления рухнувшей благодаря своекорыстной политики президента Дональда Трампа "трансатлантической солидарности".

Помпео вспомнил о Москве и применительно к Сирии: "Россия должна стать конструктивным игроком, добивающимся стабильности и мира в Сирии, что включает и прекращение использования химоружия режимом Асада".

И снова ложь, одна ложь

В этой короткой фразе сразу четыре лживых утверждения. Во-первых, Помпео заявил, что Россия играет неконструктивную роль в Сирии. Во-вторых, Москва не добивается якобы мира в этой стране. В-третьих, не хочет-де установления там стабильности. Хотя установление мира и стабильности в Сирии через уничтожение терроризма это и есть главная задача Москвы, которая успешно выполняется. В-четвертых, сирийские власти обвиняются в использовании химоружия, чем они давно не занимаются. На этом специализируются спонсируемые США и их союзниками террористы при соучастии их медийного грантоедского крыла – "Белых касок", организующих и снимающих фейки с применением "режимом" "химоружия" против мирных граждан и детей в Сирии. Как бывший глава ЦРУ Помпео это прекрасно знает.

Четыре раза перед этим соврав по Сирии, Помпео выразил также надежду, что Москва "привержена своим обязательствам по поддержке Женевского процесса". И понятно почему. "Женевский процесс" - в отличие от Астанинского формата переговоров по Сирии - доказал свою полную неэффективность. Поскольку женевская площадка находится под контролем США и их союзников, не заинтересованных в сирийском урегулировании и всё еще рассчитывающих с помощью террористов "уйти" президента Сирии Башара Асада, "поменять режим" в этой стране.

И опять вранье

Помпео утверждал, что мир на Украине зависит не от выполнения Киевом, Донецком и Луганском Минских соглашений, а только от России, которая вообще не является их стороною.США "ясно дали понять России, что она должна выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями, если мы хотим, чтобы на Украине был достигнут мир", заявил госсекретарь США.

При этом все для того, чтобы в Донбассе постоянно лилась кровь, делают именно подопечные Вашингтона – марионеточный украинский режим. Свидетельств того, что им управляют США, масса. И как же удобно, что можно во всем обвинить Россию и назначить её виновной за уже совершенные и готовящиеся - при участии многочисленных американских советников - преступления нынешней украинской власти. И ведь Помпео прекрасно знает, какие "сюрпризы" задумал Киев к ЧМ-2018 в России. Поэтому заранее и назначает Россию виновной на случай громкого провала очередной подготавливаемой украинской агрессии против ЛДНР.

Суперложь, или как Помпео превзошел сам себя

Госсекретарь США, обратим внимание, возлагает на Россию ответственность не только за то, что уже произошло или происходит, но и за, что еще не произошло, причем… в самих США.Держитесь крепче. Помпео объявил, что США "не потерпят вмешательства России в выборы 2018 года". Он имел в виду промежуточные выборы в Конгресс 6 ноября, на которых будут переизбираться 34 сенатора и все 435 членов Палаты представителей, и у демократов есть возможность отыграться на республиканцах.

Таким образом, глава Госдепа США солгал с прицелом на будущее, уже назначил Россию виновной за то, что его партия может "погореть" на промежуточных выборах. Дав понять, что Москва будет помогать демократам, за успешную попытку не допустить победы которых на президентских выборах 2016 года американцы по-прежнему обвиняют Россию. В общем, кто бы ни победил, проигравший будет обвинять в своем поражении Россию и будет требовать её наказания. Поистине универсальная технология.

"Будьте уверены, что мы примем надлежащие контрмеры в ответ на продолжающиеся российские усилия (по вмешательству в промежуточные выборы – прим.)", - пообещал Помпео. Он добавил, что "многое уже было сделано, а предстоит сделать еще больше".

Помпео рассказал в этой связи о выделении свыше 55 миллионов долларов на Глобальный центр взаимодействия Госдепартамента США, который будет, в частности, "противостоять дезинформационным кампаниям, организованным государствами". Прозрачный намек на Россию.

Санкции, санкции и ещё раз санкции

Госсекретарь США не скрывает, какие "контрмеры" против России готовит Вашингтон – это всевозможные санкции, "значительное количество" которых уже введено, и " еще больше – последует". Помпео в очередной раз озвучил планы сорвать реализацию проекта по гарантированному снабжению Европы политически надежным, высококачественным и выгодным с ценовой точки зрения газом - "Северный поток-2". Аргументация бесподобная: "Мы не можем допустить большой зависимости ЕС от российских энергоресурсов… У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов".

Всё. Пора ставить точку. США – угрожают не только России, Сирии, но и Европе, всему миру. И свое пошатнувшееся мировое господство в Вашингтоне собираются восстанавливать с помощью лжи, дипломатического и военного давления, провоцирования новых конфликтов. Поэтому "договориться" о чем-то с США можно только двумя способами. Если капитулировать, или показать американцам силу и решимость. Лишь во втором случае с ними будет можно на какое-то время реально "поладить", поскольку они понимают и уважают только силу.

Латышев Сергей

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