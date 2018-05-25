Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей"

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Сегодня становится совершенно ясно, что и нелепое "дело Скрипалей", и совершенно безумные обвинения России в "поддержке химических атак в Сирии" были лишь "пробой пера", а, скорее - чкм-то вроде артиллеристской подготовки перед главной атакой на Россию. Целью таковой будет объявление нашей страны "террористическим государством" и попытка загнать ее в полнейшую международную изоляцию.

Началом реализации именно этого сценария смело можно считать сделанное вчера объявление о некоем "прорыве" в деле расследования крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Эта трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью, погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство из них были граждане Нидерландов. Если раньше идущее ни шатко, ни валко "расследование" пытались свести к обвинению в уничтожении самолета защитников Донбасса - ополченцев, то теперь в качестве "главного обвиняемого" впервые названа Россия.

На пресс-конференции в голландском Утрехте в четверг, 24 мая, представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся "расследованием" крушения сделали громкое заявление - Оказывается, ими якобы "идентифицирован" конкретный зенитно-ракетный комлекс "Бук", которым был сбит самолет. "Расследователи" утверждают, что он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, базирующейся под Курском. Кстати, это "открытие" подозрительно совпадает с инсинуациями, еще с 2014 года распространявшимися так называемой "экспертно-журналистской группа Bellingcat", основной целью которой изначально было любой ценой обвинить в трагедии Россию.

"Доводы", приводимые представителями JIT, как обычно, особого доверия не вызывают. Так, глава отдела расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на упоминавшейся выше прес-конференции заявил: "Нам удалось установить, что этот ЗРК обладает уникальными характеристиками. На основе этих характеристик JIT смогла выявить отличительные черты этого "БУКа". Что же это за "уникальные характеристики" такие, которые по точности идентификации голландские "расследователи" сравнивают с отпечатками пальцев? оказывается, речь идет не только о "номерных знаках" и "транспортной маркировке на кузове", но и о "повреждениях корпуса, следах краски, расположении номеров и маркировки."

Дальше-больше. Утверждения о том, что данный конкретный ЗРК находился в момент катастрофы "Боинга" на территории Донбасса, "расследователи" основывают на ... снимках из соцсетей! Да и те (если даже принять их за неоспоримое доказательство!) свидетельствуют лишь о передислокации колонны "Буков" якобы принадлежавших 53-1 бригаде из военной части под Курском в город Миллерово в Ростовской области. Но никак не на Донбасс! Тем не менее, дальше голландцы твердят и вовсе несусветное - якобы "тот самый " ЗРК ... "впоследствии появился на фотографиях, сделанных 17 и 18 июля уже на территории Украины"! И следователи его "узнали". Ага, как в известном фильме - "по ноге"...

Нет никакого сомнения в том, что свернув окончательно на кривую тропку инсинуаций и подтасовок, "объективное следствие" будет идти по ней до конца, "обнаруживая" все новые "неопровержимые улики", подтасовывая и подгоняя под нужную версию имеющиеся факты и даже их отсутствие. Задача поставлена - надо выполнять! Об этом свидетельствуют сделанные на пресс-конференции заявления: так, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке глубокомысленно провозгласил, что "круг подозреваемых значительно сузился" А уже упомянутый нами Паулиссен и вовсе изрек, что "на данный момент следствие по МН-17 находится на последней, но самой сложной стадии", а эксперты "сейчас находятся ближе к концу, чем к началу..." К чьему концу, прости Господи?! Именно это хочется спросить у умничающих полицейских и прокуроров, уже готовых "сшить дело" под заказ - понятно, чей.

Начавшийся в мировом информационном пространстве очередной антироссийский шабаш уже прокомментировал Президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном он сказал: "Наше отношение к этому делу такое. Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия нет. В любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем всё, что там изложено."

При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что для того чтобы Россия приняла результаты, которые излагает комиссия, российская сторона должна принимать участие в расследовании. Впрочем, на подобный поворот событий рассчитывать не приходится, и, скорее всего, Президент это понимает. ну, должен же он соблюдать дипломатические приличия... Так или иначе, но реальность заключается в том, что "дело Боинга" является ничем иным, как информационно-правовым оружием против России. Оружием, как мнится его "разработчикам" и создателям, страшной разрушительной силы. И совершенно не случайно, что в "полную боевую готовность" его приводят именно сейчас.

Лучше всего по данному поводу высказался депутат Государственной Думы Сергей Марков: "Международная следственная группа занимается фальсификацией расследования. Она контролируется полностью спецслужбами США, Великобритании, Нидерландов и Австралии, которые и занимаются фальсификацией. С ними вместе псевдо неправительственная организация Bellingcat, задача которой поддерживать в информационном пространстве эти фальсификации. Я думаю, что будут опубликованы обвинения, скорее всего уже в районе июля. Дальше будет попытка создать международный трибунал и назвать руководство России виновными в крушении этого Боинга. Это будет использовано для чудовищной антироссийской кампании."

Лучше и не скажешь. Остается, пожалуй, ответить на парочку наиболее животрепещущих вопросов на сей счет, требующих детального разъяснения:

Чего добивается Запад? Реализации в отношении России столь милого ему "ливийского сценария". Напомним, что против этой страны в свое время выдвигались совершенно аналогичные обвинения - в подрыве "Боинга" над шотландским Локерби в 1988 году, когда погибли 270 человек. Ливию "дожимали" международной изоляцией и драконовскими санкциями - и дожали-таки! По прошествии семи лет с момента введения санкций, в 1999-м, Муаммар Каддафи согласился на выдачу подозреваемых ливийцев, только чтобы санкции отменили. А заодно - полностью разоружился перед Западом, прекратив все работы по созданию оружия массового поражения. Чем все закончилось - мы помним прекрасно: военная интервенция НАТО, варварские бомбежки Ливии, гибель Каддафи, распад страны... С Россией Запад нацелился провернуть один к одному такую же комбинацию.

Почему именно сейчас? Запад, прекрасно зная, что злополучный "Боинг" был сбит украинскими карателями (скорее всего - по указке и подсказке именно западных "спецов" грязной войны), держал под спудом заведомо лживое "расследование", определяясь - против кого использовать припрятанные в рукаве крапленые карты. Ведь с помощью истинных данных об авиакатастрофе (а можно не сомневаться в том, что следствие, или, как минимум его кураторы из США ими располагают!) вполне можно было бы, например, в нужный момент привести к полной покорности Порошенко. Или заставить его в нужный момент безропотно отречься от власти. прекрасное средства шантажа для труднопредсказуемой и буйнопомешанной Украины.

Однако в итоге, как мы видим, избран был другой сценарий. Россия и не подумала не то, что становиться на колени пред западом, но даже и идти ему на сколько-нибудь серьезные уступки после всех проведенных против нее за последнее время информационных атак. Теперь Запад готовится бросить на стол последний козырь....

Рискну сделать крайне неприятный прогноз: Скорее всего, новые "шокирующие разоблачения" в адрес России будут провозглашены в самый канун начала Чемпионата мира по футболу-2018. И совпадут с массированным наступлением украинской хунты на Донбасс. России попытаются полностью связать руки и заставить ее руководство выбирать между плохим и очень плохим вариантами развития событий. Угрозы, которые при этом будут озвучены, вряд ли уложатся в стандартные рамки ужесточения санкций или введения новых, а также высылки дипломатов и закрытия консульств. От Москвы потребуют, как минимум, полной и безоговорочной "сдачи" Донбасса на расправу Киеву. Но это - лишь для начала...

Так или иначе, но, судя по всему, России надо готовиться к схватке, в которой решится - быть ей или не быть.

Александр Неукропный специально для Planet Today