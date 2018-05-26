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Под чью диктовку дала интервью Юлия Скрипаль?

Суббота, 26 Мая 2018 08:00
Под чью диктовку дала интервью Юлия Скрипаль? Фото из открытых источников

Судьба Юлии Скрипаль искренне беспокоила множество людей. Многие предполагали, что ее давно уже нет в живых. К счастью, жуткие подозрения не оправдались, и Юлия наконец то "заговорила". Дочь «отравленного» в Британии шпиона Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью, которое оставило больше вопросов, чем ответов.

 

Что может быть важнее для раскрытия преступления, чем показания его жертвы? Похоже, обвиняющая Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Британия очень близка к их получению. Сегодня Юлия впервые дала интервью. Журналисты агентства Reuters, скорее всего, были в полном восторге и рассчитывали на мировую сенсацию — поведать миру об истинном творце «инцидента в Солсбери».

 

Но на выходе британское агентство получило явно не то, на что, по-видимому, рассчитывало. Вместо сенсации были одни общие слова, и то не блещущие новизной...

 

Так, Скрипаль заявила, что в будущем намерена вернуться в Россию — страну, которая стоит за её «отравлением» по версии британских спецслужб. Интересная деталь: на видео с интервью Юлии, выложенном «Би-би-си», на шее 33-летней девушки видно рассечение, предположительно, полученное в результате хирургического вмешательства.

 

«Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение... В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — сказала Скрипаль.

 

Инцидент в Солсбери, по словам Юлии, «перевернул (её) жизнь с ног на голову». В настоящее время она намерена ухаживать за отцом «до его полного выздоровления». Девушка призналась, что процесс лечения был очень «болезненным». Несмотря на выход на публику одной из главных свидетельниц дела, вызвавшего фактически новую холодную войну, Британия держит Юлию «в ежовых рукавицах». С английскими журналистами она общалась через полицейских из секретного места в Лондоне.

 

Предвосхищая очередные и наверняка тщетные попытки российского посольства связаться со своей гражданкой, Юлия заранее открещивается от каких-либо контактов.   "Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас не готова и не хочу ей воспользоваться», — сказала она, попросив уважать личную жизнь своей семьи.

 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил, что видеообращение тщательно контролировалось британскими спецслужбами. "Интервью, данное Юлией, носит своеобразный характер из-за очевидно заученных фраз. Явно кто-то стоял и контролировал её», — отметил он, напомнив о своём большом опыте оперативной работы.

 

Швыткин обратил внимание на то, что до выключения камеры кто-то спросил Юлию: «Всё сказала?», что напоминает постановку. При этом депутат призвал не сбрасывать со счетов это видеообращение. Однако решающим, по его мнению, является предоставление консульского допуска к девушке, чему Британия всячески противится.

 

Инцидент, произошедший в Солсбери 4 марта, перерос в крупнейший со времён холодной войны дипломатический скандал. Без предъявления доказательств Британия и десятки других стран, включая Францию, Германию и США, обвинили Кремль в применении против Скрипаля и его дочери нервно-паралитического вещества «Новичок» и выслали около 160-ти русских дипломатов. Однако ни ОЗХО, ни секретная лаборатория Портон-Даун, рядом с которой отравили Скрипалей, не подтвердили, что «Новичок» изготавливался исключительно в России. Позднее, после заявления президента Чехии Милоша Земана и публикации Der Spiegel, выяснилось, что отравляющее вещество разрабатывалось в ряде европейских стран и США.

 

Как будет развиваться ситуация дальше, зависит от готовности Юлии дать конкретные свидетельства о покушении на неё и её отца. Того же, причём с удвоенным вниманием, ждут журналисты и политики во всём мире и от центральной фигуры в деле — Сергея Скрипаля. Но вот будут ли показания отца и дочери объективными с учётом давления, которое на них оказывают британские власти, — большой вопрос.

 

Гасанов Камран

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Юлия Скрипаль Россия Великобритания дело Скрипаля
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