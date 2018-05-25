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Эрзац-демократия в Молдове - русофобия набирает обороты

Пятница, 25 Мая 2018 08:30
Эрзац-демократия в Молдове - русофобия набирает обороты Фото из открытых источников

Молдова шаг за шагом неуклонно вытесняет из информационного пространства страны все русское, заменяя его американским, или, на худой конец, европейским.  Приняв поправки к кодексу о телевидении и радиовещании в конце 2017 года, предусматривающие изъятие из телевизионных эфиров российских аналитических и информационных программ, власти Молдовы – парламент и правительство – на этом не остановились.

 

Новый кодекс аудиовизуальных услуг, по словам президента республики Игоря Додона, «который прошел первое чтение в парламенте и который сейчас находится на обсуждении в Брюсселе и разных международных структурах, создаёт очень большие проблемы».

 

«В конце июня — начале июля предусмотрено получение ответа от международных структур. Даже если в июле парламент проголосует за этот проект во втором чтении, то я могу задержать его как минимум на 30 дней. Если этот закон не будет соответствовать национальным интересам Молдовы, то, безусловно, я его не промульгирую», — пообещал Додон.

 

Однако с протестами президента парламентское большинство научилось отлично справляться временным отстранением его от должности. Заменят Додона спикером парламента, тот и проведёт в жизнь законы и назначения, с которыми не согласен президент. Такая в Молдове эрзац-демократия.

 

По утверждению депутата молдавского парламента от фракции Партии социалистов Влада Батрынчи, «впервые вводится цензура и жесткий контроль над редакционной политикой, которые предусматривают 40% местного контента и 50% контента, произведенного либо в европейских государствах, либо в странах, подписавших конвенцию о трансграничном телевидении». Этим требованиям сейчас не соответствует практически ни один телеканал в Молдове, а это значит, что телевизионщикам придётся работать вне правового поля или… пользоваться контентом, который будет создан за американские деньги.

 

На сайте посольства США в Республике Молдова размещено «уведомление о возможности финансирования», в котором сообщается, что американцы ищут в Молдове организацию, которая будет управлять программой Television Content Fund. Программа эта будет координироваться секцией по связям с общественностью посольства США и имеет следующие направления:

 

– финансирование производства «пилотных» телевизионных проектов местного уровня;

– лицензирование и распространение американских телевизионных форматов и/или   развлекательных программ для телевизионного вещания в Молдове;

 

– дублирование американского и европейского развлекательного контента на румынском языке   для молдавского телезрителя.

 

Депутат от ПСРМ считает, что налицо иностранное вмешательство в редакционную политику телеканалов, о свободе СМИ нет и речи. «По теории, у нас свободный рынок, на котором игроки в виде телевидения, радио, других СМИ борются за зрителя, аудиторию своими продуктами, лицами, людьми, интересными идеями. Здесь же впервые вводится жесточайший контроль за тем, что надо показывать, оговаривается, что нужно предоставлять 50% эфира для трансляции передач, произведенных в Европе. А что такое Европа? Подождите…  Это – европейский континент? В Совет Европы входят десятки стран всего континента, в том числе Россия, страны СНГ, но передачи, произведенные в России, они не считают европейским продуктом. И хотя 75% граждан Молдовы, в том числе этнические молдаване, любят эти передачи, которые им близки, понятны, нет – это будет запрещено, в том числе и вещание развлекательных передач. Невозможно будет транслировать эти передачи, поскольку 50% эфира отводится для передач, произведенных в Европе, странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, а в число этих стран не входит ни Россия, ни их любимая Грузия, ни Беларусь», – говорит Влад Батрынча.

 

Ясно одно: вытеснение российских СМИ из молдавского телепространства – это наводнение телевещания американским контентом или таким, который создан местными медиа под контролем США. И если ранее под запретом были новостные и аналитические российские передачи, то теперь жителей Молдавии собираются лишить и развлекательного контента российского производства – его заменит американский и европейский на румынском языке.

 

Известно, что запрет российских информационных и развлекательных программ не поддерживают в Молдове более 62% граждан. Эрзац-демократия во внимание это не принимает.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги молдова Россия США Европа русофобия
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