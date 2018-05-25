Тегеран присоединился к политике ультиматумов - "прилетело" Европе

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США в последнее время только то и делают, что разбрасываются ультиматумами направо и налево. Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум, в исполнимость которого не верит сам. Иран, в свою очередь, поставил ультиматум Европе, которая его приняла.

"Мы не хотим затевать борьбу с этими тремя странами, но, как неоднократно показывала история, Европа следует за США. Поэтому страны ЕС должны прекратить свое молчание, воспротивиться санкциям США и доказать, что они работают над ядерным соглашением". Именно так, прямо и едва ли не с угрозой высказал свои требования к ФРГ, Франции и Британии. Если учесть, что слово "должны" повторялось в его выступлении не раз и не два, то кое-кто из экспертов уже заявил, что эти требования вполне можно назвать ультиматумом.

И в принципе, так оно и есть. Для того, чтобы Тегеран сохранил заключённое в 2015 году соглашение по остановке своей ядерной программы, Европа должна выполнить семь условий. Участники ядерной сделки из Европы должны, как это излагает канал Al Jazeera, "гарантировать продолжение торгового сотрудничества с Ираном, защитить продажи иранской нефти от давления США", а также не требовать отмены иранской программы баллистических ракет и изменения политики Тегерана на Ближнем Востоке. Иран, в свою очередь, не будет обсуждать с другими странами свою ракетную программу, потому что испытания ракет важны для национальной обороны и защиты государственных интересов Ирана и не связаны с ядерным оружием, заявил аятолла Хаменеи.

И добавил грозно: "В случае малейшего промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность. Если мы обнаружим, что СВПД невыгоден, одной из опций будет возобновление деятельности, которая была прекращена".

СВПД – это та самая ядерная сделка, которая была заключена в июле 2015 года в Вене. Там Иран и "шестёрка" международных посредников в лице России, Китая, США, Великобритании, Франции и Германия договорились, что Тегеран ограничит свою ядерную программу только мирными целями, а международное сообщество снимет с него санкции. В том числе негласно предполагалось, что США разморозят иранские финансовые авуары в своих банках, на которые наложили лапу вскоре после исламской революции в Иране в 1978 году.

Но США решили, что обязательства - не для них

Соглашение всем не очень-то нравилось – верный признак справедливого компромисса. Но после избрания президентом США Дональда Трампа Америка взяла курс на выход из сделки с Ираном. И вот 8 мая Трамп официально объявил, что Вашингтон на это решился, а, стало быть, и возобновляет санкции в отношении Ирана.

Как тут же прокомментировали это событие злые языки, видно, Америке очень не хочется возвращать Ирану его деньги, либо же их давно у неё нет – растратили. И вот на днях государственный секретарь Марк Помпео, чтобы, похоже, хоть как-то сохранить лицо США, выступил с "12 условиями" для Ирана. Вашингтон готов подписать новое двустороннее соглашение, сказал он, которое избавит Иран от санкций, подарит ему дружбу с Америкой, доступ к высоким технологиям и так далее.

Но для этого иранцы должны выполнить следующие 12 условий:

1.прекратить работы по обогащению урана, не заниматься переработкой плутония и закрыть реактор на тяжёлой воде;

2.навсегда остановить военную часть своей ядерной программы и отчитаться в том перед МАГАТЭ;

3.предоставить последней право всеобъемлющих инспекций любых объектов в любой точке страны;

4.прекратить разработку ракет дальнего радиуса действия, в первую очередь тех, что способны нести ядерное оружие;

5.остановить распространение баллистических ракет;

6.с уважением относиться к иракскому правительству;

7.не препятствовать расформированию всех шиитских вооруженных формирований;

8.вывести из Сирии все силы под иранским командованием;

9.прекратить поддержку террористических группировок на Ближнем Востоке, в том числе ливанской "Хизбаллы", палестинского движения ХАМАС, йеменских хуситов;

10.полностью отказаться от угроз и планов по уничтожению Израиля;

11.прекратить поддержку организации "Аль-Кудс" стражами исламской революции;

12.освободить всех удерживаемых американских граждан, граждан союзников и партнёров США, которые были задержаны или пропали бесследно в Иране.

Ва-банк?

Некоторые пункты, признают опрошенные эксперты, звучат разумно - с американской точки зрения. Ну не верят американцы в то, что персы полностью оставили прежние планы создания ядерного оружия. Строго говоря, в это вообще никто не верит. Но дело ведь не в вере. А в реальных возможностях.

"Прозвучало это как настоящий ультиматум, - отметил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. - Но только что США в хамской манере напомнили Северной Корее вариант с денуклеаризацией Ливии. Тогда тоже был выдвинут ультиматум: всё закройте, всё уже сделанное отдайте нам – а там посмотрим. Все посмотрели. Впечатлились. Решили, что лучше быть живым Ким Чен Ыном под санкциями, но с ядерной бомбой, нежели покорным, но мёртвым Муаммаром Каддафи, растерзанным под аплодисменты США. Так неужели Майкл Помпео мог рассчитывать, что Иран эту историю не помнит?"

Ну а последние пункты "условий" напоминают откровенный шантаж, как будто решение о начале военных действий уже принято в Вашингтоне, добавил Слуцкий. Разоружить и расформировать союзников. Вывести войска с территории государства, где они находятся по договору с законными властями. Отказаться от главного принципа своей внешней политики.

"Озвучивая такие требования, США явно ставят на кон свой престиж, - подчеркнул политик. - И что будет с этим престижем, если Иран Америку не послушает? Или ультиматум Помпео – действительно предвоенный?"

Иран Америку, как видим, и не послушался. И основания для спокойствия у иранцев есть. Успеха в войне с ними нынешней Америке не добиться ни при каких условиях, убеждены военные эксперты даже в самих Штатах. Большой народ, мощная сплачивающая идеология, сложный рельеф. Можно многое разрушить, можно нанести большой ущерб войскам и гражданскому населению. Но победить в стиле покорения Ирака – не получится.

Санкции? Тегеран живет в этом режиме уже давно. Технологии? Так, кроме США, есть, кому ими поделиться. Так на что рассчитывал официальный Вашингтон, выдвигая Ирану столь фантастические и откровенно невыполнимые условия?

А чуб затрещал у Европы

Между тем Европа, промолчавшая после ультиматума Помпео, оперативно отреагировала на слова Хаменеи. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Китае, заявила, что "соглашение по Ирану неидеальное, но другие варианты - еще более нестабильные, поэтому Германия все же будет уважать это соглашение".

Что же касается санкций, то, по её словам, они приведут к уходу с иранского рынка лишь части компаний Евросоюза. "В то же время, возможно, что ещё многие предприятия придут на этот рынок", - вонзила она шпильку Вашингтону. И объявила официальную позицию Германии: "Мы солидарны с китайской стороной и считаем, что существующее соглашение по Ирану должно сохраняться".

Британия, как самый верный пудель США, пока промолчала, зато министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан высказался сенсационно жёстко, если не грубо: "Мы полностью против этих решений. Речь идет об экстерриториальных мерах. Франция остается участником ядерного соглашения с Ираном и будет его соблюдать. Это соглашение не умерло".

Что же получилось в итоге?

США выдвинули ультиматум сродни тем, что делаются непосредственно перед войной. Ну, например, тому, с каким Австро-Венгрия выступила в адрес Сербии, после которого мир обрушился в Первую мировую войну. Но в итоге-то получилось, что этот ультиматум никого не испугал! Ни Иран, ни тем более Россию с Китаем, ни даже вассальную Европу.

Получается, что Акела прыгнул… а все просто отвернулись. Включая того, на кого прыгнули. Похоже, Акелу вожаком просто уже никто не считает. Пусть себе прыгает…

Покровский Александр

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