США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома

Фото из открытых источников

Американские "дипломаты", в который уже раз грубо нарушая все общепринятые правила и стандарты международных отношений, пытаются грубо вмешиваться во внутренние дела России. ведя себя так, словно бы она является не суверенным государством, а колонией США. В Вашингтоне лучше знают, кого в России надобно казнить, а кого - миловать!

Посольство США на Украине опубликовало следующее заявление: "С 2014 года по ложным обвинениям Россия держит в заключении Олега Сенцова, украинского режиссера и активиста. 14 мая он объявил голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных. Мы вместе с Олегом! #FreeSentov!" Эти слова сами по себе - наглость и хамство, недопустимые в дипломатии. мало того, данный демарш стал поводом для СМИ "нэзалэжной" немедленно взорваться заголовками, вроде: "Посольство США призвало Россию освободить Сенцова без всяких условий", "Посольство США требует от Кремля освободить украинцев", "Вашингтон настаивает: Сенцова должны освободить без всяких условий"!

По форме, конечно, передергивание. но по сути, как ни крути, верно. официальные представители США действительно позволяют себе давать оценки российскому правосудию и публично поддерживают террориста. Данную тенденцию не замедлил подтвердить и посол Украины в США Валерий Чалый, заявивший:

"На встречах в Соединенных Штатах мы всегда говорим о наших пленных, заложниках, и в настоящий момент имя Олега Сенцова у всех на устах. Я благодарен Государственному департаменту США, американской стороне за то, что они занимают очень твердую позицию относительно абсолютно безусловного освобождения Олега Сенцова как политического пленного."

У меня возникают вполне резонные вопросы: кто дал дипломатам (чиновникам Госдепа, генералам Пентагона, уборщицам Белого Дома и так далее) право решать какие обвинения в отношении Сенцова или какого-либо еще человека, осужденного в России (да в любой другой стране!) истинны, а какие ложны?! Они. что - участвовали в расследовании, или, хотя бы - в судебном процессе? Изучали материалы дела? Да ни в коем случае! Так на каком же основании Сенцов должен быть освобожден?! Тем более - "безусловно"? Потому, что голодает? Потому, что украинец? Потому, что взрывы собирался устраивать не в Чикаго или Нью-Джерси. а в Российском Крыму? Или просто потому, что Америке так хочется?!

До каких пор будет продолжаться эта вакханалия наглости, до каких пор России будут пытаться указывать, что и как делать у себя дома? И, кстати, не успеваешь оглянуться, а список указующих и требующих уже стремительно разрастается. Так, докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис уже успел отметиться следующим заявлением:

"Господин Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, приговорен военным судом в Ростове-на-Дону после спорного и широко раскритикованного судебного процесса к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима… Десять дней назад он начал бессрочную голодовку и я волнуюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений!"

Более того, Э.Варейкис уточнил, что, оказывается, в России находятся 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе". То есть, все - "политические", террористов нет и в помине... Ну, да что вы - какие ж украинцы террористы?! Тем временем к этому балагану успела приобщиться уже и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, заявившая, что украинским властям "необходимо привлечь Европарламент к освобождению из заключения в российской колонии Олега Сенцова" и даже попозировавшая перед фотокамерой с бумажкой "в защиту узника совести"...

Можно не сомневаться, что шизофреническое поветрие защиты получившего по заслугам террориста будет разрастаться и шириться. Сегодня гна Украине на полном серьезе обсуждают в СМИ вопрос: Кто же сможет сильнее "надавить на Путина" для того, чтобы Сенцов вместо положенной "десятки" отделался за терроризм легким испугом? Хватит, скажем, Макрона - или же понадобится не менее, чем личное вмешательство самого Трампа?!

Наиболее правильный вариант: оставить Россию в покое с ее сугубо внутренними делами, заткнуться и катиться к чертовой матери, даже не рассматривается. А зря...

Александр Неукропный специально для Planet Today