Скандал на весь мир! Купил ли Порошенко свидание с Трампом?

Фото из открытых источников

Западные "друзья" опять нанесли сокрушительный и коварный удар по и без того хлипкому и донельзя замаранному имиджу "нэзалэженой". Оказывается, одна из главных "пэрэмог" президента Украины Петре Порошенко - встреча с президентом США Дональджом Трампом была банально куплена за очень большие деньги, словно свидание с элитной представительницей "древнейшей профессии"! Причем, большой вопрос - кто именно выступал в роли таковой?!

Британская телерадиокомпания BBC со ссылкой на собственные источники, в том числе - и на Украине, сообщила, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил от 400 до 600 тысяч долларов за организацию состоявшейся в июне прошлого года встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом. Интригующие подробности ВВС поведал некий "высокопоставленный представитель украинской разведки", рассказавший о том, что Порошенко, стремившийся получить с главой Белого Дома встречу, хотя бы отдаленно напоминающую переговоры, очень быстро понял тщету своих надежд.

Несмотря на все усилия, прилагавшиеся украинским посольством в Вашингтоне, привлекавшим к делу "официальных", зарегистрированных американских лоббистов, Порошенко "не светило" ничего, кроме, в самом лучшем случае, "мимолетного свидания" с Трампом и парочки фотографий рядом с ним. Тогда украинский "лидер" решил, наплевав на все условности и запреты, действовать самым привычным для "нэзалэжной" путем - дать взятку. По словам "высокопоставленного разведчика, задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику Порошенко, который взялся за дело со всем рвением.

Прежде всего, он подключил к решению вопроса некоего "влиятельного депутата", который через еврейскую благотворительную организацию из штата Нью-Йорк Chabad of Port Washington и вышел на Коэна. Проблема (согласно законодательству и правилам политической "игры" США) заключалась в том, что Коэн не был зарегистрирован в качестве лоббиста, передставляющего интересы Украины, однако, кого ж это волновало в Киеве?! Волновало одно - "цена вопроса". По данным некоторых украинских источников, в процессе переговоров она возросла с 400 до 600 тысяч долларов США. Оно и неудивительно, так как некоторые (киевские же) источники ВВС утверждают, что к организации встречи примазался еще и Феликс Сатер, бывший гангстер, а по совместительству - в прошлом деловой партнер Трампа. Знал ли об этих грязных играх лично Трамп - история умалчивает. В Киеве утверждают, что знал...

так или иначе, но встреча состоялась. При этом каждый думал, что получил теленка за курицу. Порошенко раздул свой визит в Белый Дом до масштабов всемирно-исторического события и пиарился на нем, превосходя все рамки разума и приличий. В США облегченно вздохнули, когда Киев резко заткнулся по поводу делишек Пола Манафорта и прекратил копания в его подноготной. Оборотистые ребятишки подсчитали приятно хрустящий "кэш" и закурили дорогие сигары...

Сегодня факт этой сделки с пеной у рта и метанием громов и молний в адрес английских журналистов, отрицают поголовно все - и Майкл Коэн, и названные в качестве причастных к ней украинские политики, и адвокат Феликса Сатера. Однако, громче всех, буквально, как резанные визжат на все лады верные лакеи Петра Порошенко. Больше всех, понятно, взбеленилась администрация Порошенко. Она уже соизволила сделать официальное заявление по поводу разразившегося скандала:

"Откровенная ложь, клевета и фейк. Именно так мы оцениваем дезинформацию о том, что встреча президентов Украины и США была организована за деньги. Украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе посольством Украины в США! Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если этого не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд. Распространенная BBC информация "является частью кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США."

Засудит ли порошенковская АП ВВС?! Право, крайне интересно будет понаблюдать за попыткой... Пока же телерадиокомпанию принялись активно поливать грязью высокопоставленные политики "незалэжной". Соло тут исполнила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, принявшаяся в Фейсбуке самыми яркими красками расписывать глупость и некомпетентность сотрудников ВВС, с которыми ей якобы приходится иметь дело. Ну, и, конечно, доказывать всеми силами, что ничего подобного тому, о чем рассказали журналисты, не было и быть не могло:

"И первый телефонный разговор президентов, который состоялся сразу после инаугурации Трампа, и первая встреча в прошлом июне, и последующие встречи организовывались исключительно через дипломатические пути и контакты, благодаря большой работе нашего посольства в США, профессионализма Валерия Чалого, нашего ключевого лоббиста США, настойчивости нашего министра иностранных дел Павел Климкин и внешнеполитического советника президента К. Елисеева.

Визит президента Порошенко в Вашингтон в прошлом июне был очень удачным, и один из результатов визиту- это Javelin, которые уже в Украине. Тогда и о них говорили и в Белом Доме, и в Пентагоне. Возможно достаточно запускать грязные фейки и унижать двусторонние отношения Украины и США. И очень хочется настоящих стандартов в медиа".

После всего этого осталось только дождаться, когда ж подаст голос первый придурок, который объявит в скандале русских. И такой полоумный нашелся скорее, чем можно было бы ожидать - украинский политический обозреватель Павел Нусс заявил, что "...под давлением спецслужб РФ редакция «ВВС» распространила фейк, в очередной раз будучи использована спецслужбами России для дискредитации Украины и украинской власти!" "Давление спецслужб России на ВВС" - вот это штука посильнее "новичка" Терезы Мей! Фантазия укропатриотов воистину не знает границ. Впрочем, можно не сомневаться, что в самом скором времени именно эта кретинская версия будет озвучена в "нэзалэжной" уже на официальном уровне и превратится в основную.

Главный вопрос, конечно, заключается в степени правдоподобности сенсационного компромата, озвученного ВВС. По моему мнению таковая вероятность весьма и весьма высока. В пользу именно такого вывода свидетельствует многое - например то, что до последнего момента была неизвестна не только вероятная продолжительность встречи, но и то, состоится ли она вообще. по сути, Порошенко и встречался-то не с самим Трампом, а с с вице-президентом Майком Пенсом, с которым вместе они впоследствии"заглянули" к Трампу и его советнику по вопросам нацбезопасности Герберту Макмастеру. Чисто сфоткаться зашли! Фактически, рандеву Порошенко и Трампа не было полноценными двусторонними переговорами лидеров двух стран, а, скорее, пребыванием их в одном помещении, в которое периодически входили и из которого выходили другие люди.

В сравнении с состоявшимися в тот же день встречами Трампа с президентами Панамы Хуаном Карлосом Варелой и Румынии - Клаусом Йоханнисом, прием Порошенко был оказан просто унизительный - Трамп не втречал его, сам разговор длился минут 30, никакой совместной пресс-конференции по итогам (в отличие от румынского лидера) не было. Порошенко пришлось удовольствоваться "брифингом". проведенным в буквальном смысле слова, под забором белого Дома, над которым долгонько потешался весь мир. Кстати, уже сразу после встречи СМИ открыто писализн: "Отчаявшись уговорить американцев традиционным способом, МИД Украины нанял лоббистскую структуру. Судя по утечкам информации из Белого дома, Трампа буквально заставили согласиться на фотосессию с Порошенко!" И чем это отличается от нынешнего разоблачения ВВС? Только отсутствием конкретных фамилий и сумм...

А самое главное, что все описанное в расследовании ВВС крайне похоже именно на Порошенко - прожженого барыгу и взяточника, все в этой жизни меряющего исключительно на "бабки" Вся Европа не может сподвигнуть этого борова даже на сколько-нибудь убедительную имитацию "борьбы с коррупцией", поскольку, по формуле булгаковского профессора Преображенского, в процессе таковой Порошенко придется "лупить себя по затылку". Так что вряд ли "государство" Украина будет судиться с ВВС - уж слишком все-таки правдоподобна вытащенная на свет Божий история.

Александр Неукропный специально для Planet Today