Встреча с Ким Чен Ыном сорвана: Трамп ищет козла отпущения

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В Вашингтоне продолжают заявлять, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня «всё ещё может состояться». Однако американское руководство само уже не верит в такую возможность и ищет пути, как объяснить собственной и мировой общественности этот провал.

Честно признаться, что оно само стало причиной срыва сингапурского саммита, выше сил Трампа и Ко. Возможно, они даже искренне этого не понимают. Поэтому виновных начали подыскивать на стороне. И нашли: это китайцы и южнокорейцы. Полная непричастность России к срывающейся сингапурской авантюре не позволяет пока американцам указать пальцем и на неё. Но это ещё ничего не значит — если захотят, то и укажут.

Неоднократно предупреждали, что самая главная угроза для перспектив проведения сингапурского саммита — это американская психология, что они могут всё испортить своей наглостью и нахрапистостью, когда со смаком занялись разделом шкуры неубитого северокорейского медведя и попытались раздеть Кима до трусов ещё до того, как тот сел за стол переговоров с Трампом в далёком Сингапуре. Именно это и произошло.

«Мы всё ещё работаем в направлении 12 июня», «мы сделаем всё, что в наших силах», «мы продолжаем работать и закладывать основу для успешной встречи», по-прежнему повторяет госсекретарь США Майк Помпео.

И тем не менее на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме Трамп не исключил, что саммит не состоится 12 июня. Он был вынужден признать: «Может быть, 12 июня он и не состоится». И добавил: «Мы хотим, чтобы были выполнены определённые условия, и я думаю, что они будут выполнены. Если этого не произойдёт, то встречи не будет». Подумав ещё немного, президент США признал, что «существует значительная вероятность того, что встреча не состоится».

Почему?

Трамп объясняет срыв саммита невыполнением Пхеньяном неких предварительных условий, фактически отказом склониться перед наглыми американскими требованиями ещё до начала переговоров. Видно, что президент США представляет их как капитуляцию Пхеньяна, как свой триумф, как предоставление ему права решать не только судьбу Северной Кореи, но и своего визави по переговорам. И при этом утверждает, что для КНДР это «шанс стать великой страной».

Весьма показательным в этой связи является заявление вице-президента США Майка Пенса, потребовавшего от Кима «не совершать большой ошибки» и «не играть» с Трампом, а сразу сдаться, за отказ от чего он угрожал Пхеньяну и военным, и «ливийским» сценарием.

В интервью телеканалу Fox News Пенс запретил Киму требовать от Вашингтона «уступок» перед саммитом. Если кто-то не понял, что имеется в виду, потому что плохо знает американскую психологию, объясняем: под «уступками» Пенс имеет в виду просьбы КНДР к США не выдвигать перед саммитом оскорбительные и невыполнимые предварительные условия вроде выдачи части своего ядерного арсенала, не загонять до начала переговоров их северокорейских участников в угол.

Как может Пхеньян серьёзно относиться к своему партнёру по переговорам, особенно после выхода США из международной ядерной сделки с Ираном, а Ким — отправляться позориться за тридевять земель в Сингапур, если Пенс открыто заявляет, что США «никогда не исключали военный вариант» решения корейского конфликта, и что если КНДР не пойдёт на переговоры, то её ждёт ещё и ливийский сценарий.

«На прошлой неделе были некоторые разговоры о ливийской модели, — нагло заявил Пенс. — И президент дал ясно понять, что это кончится именно так, как кончилось в Ливии, если Ким Чен Ын не заключит сделку». Вице-президент США подчеркнул, что это не угроза, а «скорее факт».

Весь ужас в том, что они искренни

Комментарии, как говорится, излишни. Дальше ехать некуда. Какие «переговоры» могут быть, если одна из сторон себя так нагло и по-хамски ведёт. Никаких. Так происходят только капитуляции. Но для этого США должны вначале победить КНДР. Американцы, возможно, искренне не понимают, что, не давая возможности партнёру по переговорам сохранить лицо, они сами делают их невозможными. И при этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляет, что если в таких условиях северные корейцы «захотят провести встречу, то мы, безусловно, будем готовы».

«Наша цель — добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова», — в очередной раз повторила Сандерс. Разумеется, она не объяснила, какие гарантии безопасности получит КНДР, если Вашингтон и Сеул продолжают военные манёвры у северокорейских границ, готовясь к войне с Севером, и какие экономические и иные дивиденды полагаются Пхеньяну за отказ от своего ракетно-ядерного щита. То, что заявляли на этот счёт видные представители американской администрации, более напоминает установление жёсткого контроля Вашингтона над северокорейской экономикой. Чтобы затем решать вопрос, менять режим КНДР или нет. На этот счёт в Вашингтоне делаются противоречивые заявления, хотя понятно, что доверять там Киму не могут, и в случае, если КНДР попадёт в американские лапы, его песенка будет быстро спета.

Кого Вашингтон назначил козлами отпущения?

Американцы не любят признаваться в своих ошибках, поэтому уже сейчас начался поиск виновников провала грядущего сингапурского саммита. Особенно этого не любит Трамп — как очень типичный американец. «Я немного расстроен, потому что когда Ким Чен Ын встречался с президентом Си в Китае второй раз, я думаю, что было небольшое изменение в отношении Ким Чен Ына», — заявил Трамп во вторник по время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Отметив, что встреча лидеров КНДР и Китая стала для всех сюрпризом, президент США назвал председателя КНР «игроком в покер мирового уровня». В понедельник Трамп через свой любимый Twitter призвал Китай строго контролировать границу с Северной Кореей, пока он не достигнет соглашения с Ким Чен Ыном. Во вторник Трамп вновь вернулся к этой теме: «Граница — это очень важный элемент того, что мы делаем. По большей части она была закрыта. Но недавно она стала немного более открытой. Мне это не нравится».

Объясняем, что к чему. Трамп обвинил КНР в ослаблении санкционного режима в отношении КНДР, опасаясь, что это усилит намерение Пхеньяна сопротивляться наглым американским требованиям. Похоже, он также обвинил Си в неискренности и в том, что тот вместе с Кимом воспользовался топорной работой американской «дипломатии» в попытке поставить КНДР на колени ещё до всяких переговоров, и что они теперь дают понять Вашингтону, что на таких условиях никакого саммита не будет. А на других он администрации Трампа просто не нужен.

Всем известно, что на Китай приходится свыше 90% товарооборота Северной Кореи, поэтому только китайские санкции могли вынудить Пхеньян пойти на уступки. Но после того как Трамп, Пенс, Помпео и советник президента США по нацбезопаснотси Джон Болтон, который тоже угрожал Киму «ливийской моделью», наломали столько дров, у Пхеньяна и, главное, Пекина появилось «алиби» на продолжение экономического сотрудничества. Признать провал собственной политики американцы не могут, поэтому во всём виноват Си, этот хитрый «игрок в покер мирового класса».

Но одного виновника для провала саммита, на который весь мир возлагал большие надежды, всё-таки недостаточно. Даже если это китайцы. Поэтому в Вашингтоне решили добавить к ним и южных корейцев. «Вина» последних, прежде всего, президента Муна, состоит якобы в том, что они ввели руководство США в заблуждение, сильно преувеличив готовность лидера КНДР к денуклеаризации.

«Мун, вероятно, преувеличил это, чтобы вывести Трампа на путь дипломатии, чтобы он не вернулся к прошлогодним угрозам войны, которые до смерти напугали жителей Южной Кореи», — цитирует «Голос Америки» профессор политологии в Пусанском национальном университете Роберта Келли. И добавляет, что это мнение распространено в Вашингтоне...

Подводим итоги: всё рухнуло, и... все довольны?

Итак, встреча Трампа и Кима, скорее всего, не состоится вообще. Китай и Северная Корея обзавелись «алиби» для продолжения экономического сотрудничества, продемонстрировав всему миру свою лояльность и заодно испугавшись наглых требований Вашингтона, его попыток поставить под контроль КНДР. Всё вернулось к ситуации до ужесточения северокорейских санкций в связи с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, которая завершена после выполнения поставленных перед ней целей.

У Пхеньяна есть минимально необходимые для сдерживания США арсеналы ракетно-ядерного оружия. И для Кима этого вполне достаточно. То, что Сеул согласился на возобновление южнокорейско-американских манёвров, говорит о том, что Вашингтон вполне контролирует Южную Корею и не допустит её объединения с Севером. Сильная, объединившаяся Корея не будет нуждаться в американской опеке, и США могут лишиться тогда важнейшего плацдарма против Китая и России.

Действия Китая также показывают, что он фактически заинтересован в сохранении в регионе статус-кво, но без раздражающих США и весь мир дальнейших северокорейских ядерных испытаний. Так как Пекину совершенно не улыбается появление у себя под боком мощнейшей региональной державы, по сути, «мини-Китая», которая, как показывает пример объединившегося с китайской помощью Вьетнама, быстро обратится против КНР, так как сможет успешно конкурировать с китайцами буквально во всём. А если ещё в этой стране будут хозяйничать США, как сейчас в Южной Корее, то это будет для Пекина полная катастрофа.

Вздохнёт с облегчением и Япония, потому что Объединённая Корея (в случае капитуляции КНДР её появление неизбежно) будет и для неё смертельным конкурентом, ещё большим, чем для Китая. Тем более что и у корейцев есть к японцам масса исторических претензий. Последних волнует ракетно-ядерное оружие Пхеньяна, но если Ким будет вести себя тихо, и оно будет просто выполнять роль «страховки» от нападения со стороны США, то с этим вполне можно смириться. Это будет меньшее зло.

России тоже вряд ли очень понравится, что на Дальнем Востоке, где у неё всего семимиллионное население, появится ещё одна мощная в военном и экономическом отношениях держава с почти 80-миллионным населением и со своими собственными геополитическими претензиями.

Очень большой вопрос, заинтересованы ли на самом деле в объединении и обе корейские элиты. Нужна ли связанная с этим сильнейшая головная боль процветающим и без этого южанам, перед которыми маячит проблемное поглощение ФРГ ГДР? Согласится ли добровольно отправиться на «свалку истории» одиозный северокорейский режим? Вряд ли. Скорее всего, все захотят сохранения статус-кво, только в спокойном ключе. Поэтому сильно оплакивать провал саммита Трампа и Кима на самом деле никто не будет, хотя спекуляций на этот счёт будет достаточно, как и желающих воспользоваться в своих интересах сложившейся патовой ситуацией.

Латышев Сергей

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