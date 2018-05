США готовят в Таиланде цветную революцию

Фото из открытых источников

Стоит ли говорить о том, что какая-либо страна поднявшая голову выше положенного, по мнению Америки, уровня, незамедлительно попадает в список претендентов на смену режима, и очень рискует получить в виде подарка от США очередную цветную революцию. Таиланд, как потенциальный лидер четвёртой промышленной революции, также заслужил сомнительное внимание со стороны заокеанских "радетелей мира". Какой цвет палитры выберут для названия революции в этой стране американцы?

Прежде известная в Юго-Восточной Азии только тем, что никогда не знала колонизаторов и всегда хранила верность своему королю, Страна свободы (в переводе с тайского слово – Таиланд) стала крупнейшим в мире производителем и экспортёром риса. При устойчивом росте внутреннего валового продукта в 3,6 процента страна переживает бурный промышленный подъём, растут доходы населения и, соответственно, внутренний спрос. Традиционный экспорт текстильной, швейной, пищевой и консервной продукции в последние 10 лет дополнился экспортом автомобилей и их запчастей. Сегодня Таиланд – крупнейший в мире экспортёр пикапов, компьютерной техники, потребительской электроники, электротехнических изделий, информационно-коммуникационных технологий, строительных материалов. Это не считая круглогодичного туризма, экспорта знаменитого риса «жасмин», маниоки, кукурузы, бататов, ананасов, кокосов и «короля фруктов» дуриана.

Однако происходящее в Таиланде напрягает Вашингтон не пикапами и дурианом, а тем, что эта страна быстрее других готовится к четвёртой промышленной революции (условное обозначение эпохи, в которой «умные машины» объединяют цифровой мир с физическим миром). С 2015 года Совет по инвестициям Таиланда (Board of Invesment, BOI) внедряет стимулирующую программу экономического развития «Таиланд 4.0». Программа направлена на поддержку амбициозного плана правительства по развитию Восточного экономического коридора (EEC) вдоль берегов Сиамского залива.

Этот коридор стал средоточием самых современных производств, способных привлечь более 45 миллиардов долларов инвестиций в разработку искусственного интеллекта, робототехники, «интернета вещей», создание компьютерных сценариев «виртуальной реальности», 3D-печати и других высокотехнологичных проектов. Принятый тайским парламентом в этом году закон, сообщает агентство Reuters, освобождает инвесторов от налогов и даёт право брать землю в аренду на 99 лет, чтобы позволить экономике Таиланда совершить рывок. EEC уже сейчас называют «восточным Детройтом», там работают Toyota, Honda и Ford, а ведущий промышленный застройщик страны Amata Corporation Pcl вместе со шведским Saab AB изучает возможность создания «космического города»…

Считается, что к 2030 году треть рабочей силы будет заменена роботами, а оставшиеся две трети потребуется кардинально переучить, и здесь Таиланд перехватывает инициативу своих азиатских коллег в подготовке будущих специалистов четвёртой промышленной революции, означающей «автоматизацию абсолютно всех процессов и этапов производства: цифровое проектирование изделия, создание его виртуальной копии, совместная работа инженеров и дизайнеров в едином цифровом конструкторском бюро, удаленную настройку оборудования на заводе под технические требования для выпуска конкретного «умного» продукта, автоматический заказ необходимых компонентов в нужном количестве, контроль их поставки, мониторинг пути готового продукта от склада на фабрике до магазина и до конечного клиента», пишет Forbes.

Не успеть на этот «поезд» – значит опоздать навсегда: по данным Fortune, за последние 17 лет половина из пятисот крупнейших компаний мира прекратила существование. Поэтому администрация США торопится выжать из устаревающей системы международной торговли последние соки, невзирая на правила ВТО и рост недовольства союзников. Добиться льготных условий для американских компаний, чтобы сократить катастрофический торговый дефицит в 810 миллиардов долларов, становится всё труднее.

Таиланд только что ввёл масштабные ограничения на импорт из США свиного мяса и потрохов и полностью запретил ввоз свинины, выращенной с применением рактопамина – кормовой добавки, используемой для увеличения мышечной массы свиней и крупного рогатого скота. В ответ Офис торгового представителя США объявил 18 мая, что, в соответствии с жалобой Национального совета производителей свинины США, он начинает проверку Таиланда на соответствие Общей системе преференций (Generalized System of Preferences, GSP), позволяющей иностранным компаниям беспошлинно торговать в Соединённых Штатах. Это в дополнение к жалобам на Таиланд Американской федерации труда (American Federation of Labor) и Конгресса промышленных организаций (Congress of Industrial Organizations).

Однако главная атака разворачивается вне публичной сферы. Издание Land Destroyer, основанное известным американским журналистом Тони Карталуччи, живущим в Таиланде, взяло на себя труд подсчитать, какие силы брошены Вашингтоном на колонизацию страны, не знавшей колониализма. В мае 2018 года поддерживаемая Соединёнными Штатами оппозиция в Таиланде заявила о своём намерении поднять протесты с требованием смены режима и утверждает, что не остановится, пока не достигнет цели. Западная пресса снова постарается придать этому выступлению признаки «торжества демократии».

«Операции по смене режимов США делятся на несколько категорий, – пишет Land Destroyer. – Это действия основанных американцами местных массмедиа, действия поддерживаемых Соединёнными Штатами политических партий и уличного сопротивления, действия оплачиваемых американцами научных организаций и действия ими же оплаченных защитников «прав человека». Все вместе они имеют целью изменение политического строя страны».

Штабом для западных СМИ в Таиланде стал Клуб иностранных корреспондентов (FCCT). BBC, Reuters, NBC, катарская Al Jazeera, Financial Times, NBC, ABC, давая возможность высказаться только представителям оппозиции и обходя молчанием несогласное с ними большинство, создают ложное представление о том, что «режим» в Таиланде необходимо менять. Центральную роль в подготовке политического кризиса в стране играют хорошо знакомые «Открытое общество» Сороса и Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy, NED).

«Их многочисленные подразделения и партнеры, – пишет Land Destroyer, – финансируют тьму показных «местных» и «независимых» информационных организаций и защитников «прав» в Таиланде, включая Prachatai, Isaan Record, Thai Netizens Network, Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), Human Rights Lawyers Association, Cafe Democracy, Human Rights Thailand, Amnesty International Thailan…» Все эти организации координируют свои действия для организации антиправительственных протестов и всё активнее подталкивают к открытому мятежу. В результате может быть установлен новый «режим», отвечающий планам Вашингтона окружить Китай кольцом «друзей Америки» либо зон нестабильности. Таиланд сегодня – в очереди на смену режима.

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

