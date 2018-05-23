США определили судьбу Ирана - капитуляция и никак иначе!

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Очевидно, американские лидеры решили, что раз не получилось "придушить" Иран с наскоку - нужно идти ва-банк: Госсекретарь США Марк Помпео прямо привязал отмену санкций к трансформации всего устройства Ирана. Политической новостью номер один стало выступление Госсекретаря Марка Помпео, в котором он озвучил окончательные условия США для Ирана. При этом подчеркнув, что делается все не для всего мира в целом, а исключительно лишь для безопасности американского народа.

Поэтому старое Всеобъемлющее соглашение нужно отменить, и подписать новое, на этот раз строго двустороннее – только (!) с США. В этом случае Вашингтон гарантирует снятие с Ирана всех санкций, и даже помощь в доступе к самым передовым технологиям. Впрочем, вопрос замороженных в Америке иранских активов остался в стороне. За это Иран обязан перед США полностью капитулировать.

Обозначенные Помпео "12 условий" Тегерану никак иначе трактовать невозможно. Чтобы получить прощение Вашингтона, иранцы должны:

- прекратить работы по обогащению урана, никогда не заниматься переработкой плутония и закрыть свой реактор на тяжелой воде;

- отчитаться перед МАГАТЭ о военной части своей ядерной программы, которую остановить навсегда;

- предоставить МАГАТЭ право плановых и внеплановых инспекций любых объектов в любой точке страны без ограничений;

- остановить разработку любых ракет дальнего действия, в первую очередь способных нести ядерное оружие;

- остановить распространение (вероятно имеется в виду продажа третьим странам) своих баллистических ракет;

- с уважением относиться к иракскому правительству (т.е. надо полагать полностью отказаться от своего влияния на Ирак);

- "не препятствовать расформированию" всех шиитских вооруженных формирований (видимо, просто прекратить их снабжение, обеспечение и обучение);

- вывести из Сирии все силы, находящиеся под иранским командованием;

- прекратить поддержку всех террористических группировок на Ближнем Востоке, в том числе ливанскую партию ХЕСБОЛЛА и палестинское движение ХАМАС, а также хуситов в Йемене;

- полностью отказаться от угроз и планов по уничтожению Израиля;

- прекратить поддержку движения "Аль-Кудс" со стороны КСИР;

- освободить всех удерживаемых американских граждан и граждан союзников и партнеров США, которые были задержаны на основании вымышленных обвинений или пропали бесследно в Иране.

Прошу заметить, а ведь все начиналось исключительно как договор с мировым сообществом, озабоченным строго единственным вопросом нераспространения ядерного оружия. Теперь же речь идет даже не просто о желаниях одной-единственной страны, совершенно никак не координирующей свои действия хотя бы с ООН. Помпео в одну кучу свалил абсолютно все, и ядерное оружие, и роль Ирана в регионе Ближнего Востока, и его право, как любого независимого государства на легальную торговлю, в том числе оружием, а также на самооборону и независимость внешней и внутренней политики. Если это не требование полной и безоговорочной капитуляции, то что тогда?

Я бы еще понял, имей Белый дом за своими плечами консолидированную поддержку хотя бы партнеров по НАТО, не говоря уже про ЕС и ООН. Тогда да, вопрос ребром выглядел уместно. Или выполняйте условия или война, которую вам не выиграть. Но сегодня, после того как ЕС инициировал закон "О защите" своих инвесторов против американских анитиранских санкций, после того, как все ключевые лидеры Евросоюза в поддержке американской линии отказали, заявление такого содержания и тона выглядит по меньшей мере странно. А уж возмущаться возможным недоверием иранцев "надежности слова истинного джентльмена" после американских выкрутасов с прошлой Всеобъемлющей сделкой вообще смешно. Но забавнее всего в этой речи выглядит финал.

"Если кто-то, особенно лидеры Ирана, сомневается в искренности президента [Трампа] или в его видении, то пусть [этот кто-то] взглянет на нашу дипломатию с Северной Кореей. Наша готовность встречаться с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном подчеркивает приверженность администрации Трампа дипломатии в целях преодоления самых серьезных вызовов, даже [в отношениях] с нашими противниками", - добавил Помпео.

На мой взгляд, это шедеврально. Именно пример Северной Кореи убедительнее всего показывает, что только наличие собственного ядерного оружия и средств его доставки, в том числе до значимых для США объектов, как раз и может являться единственной гарантией в любых переговорах с США.

Становится интересно. Геополитически Северной Корее они уже проиграли. Теперь они намерены проиграть Ирану? Или кто-то в Белом доме всерьез думает, что такие вот условия уважающая себя страна может принять?

Александр Запольскис

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