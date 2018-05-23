Литва и Великобритания возрождают средневековье и рабство

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Немецкие рыцари, братья и вассалы Тевтонского и Ливонского орденов, осуществляющие экспансию на земли балтов под знаменем «войны за веру», тем не менее, не спешили обращать «туземцев» в христианство: язычество древних балтов давало «моральное основание» превращать их в рабов, подвергать всевозможным притеснением и жестокой эксплуатации.

Впрочем, и позже, когда ордена прекратили существование, а прибалтийцы были крещены и стали католиками и лютеранами, их положение под рукой немецких баронов мало изменилось. Они так и оставались рабами остзейских немцев, «говорящим скотом», над жизнью и смертью которых их синьоры имели абсолютную власть. Даже в просвещенном XVIII веке латышам вход в Ригу был воспрещен.

А вот литовцы, оказавшиеся под защитой славянского (по преимуществу) Великого княжества Литовского, не узнали унизительного рабства под пятой иноземного завоевателя и всей «прелести» приобщения к европейской культуре. Впрочем, это досадное упущение сегодня с лихвой компенсируется благодаря курсу, проводимому властями Литвы. Эта небольшая прибалтийская республика сегодня как будто вернулась в средневековье и превратилась в поставщиков рабов для Европы. Причем речь идет не только о гастарбайтерах, готовых выполнять неквалифицированную и непрестижную работу за гораздо меньшую, чем у коренных жителей зарплату, но и о самых настоящих рабах.

Согласно сообщению BaltNews.lt, окружная прокуратура Клайпеды завершила двухлетнее расследование по делу о работорговле, по которому проходят три человека. Двое из обвиняемых — супружеская пара из Великобритании, третий обвиняемый — литовец. По данным следствия, 53-летний житель Клайпедского района с декабря 2006 года по октябрь 2012 года, пользуясь доверчивостью людей, вербовал их и поставлял для принудительных работ своим сообщникам-англичанам.

Граждане Литвы, которым обещали легкую и хорошо оплачиваемую работу, обманом обращались в рабство. По приезде в Великобританию у них отбирали документы, а самих отправляли работать на птицеферму. Они трудились большую часть суток фактически за питание, без каких-либо социальных гарантий и медицинской помощи. Жили в антисанитарных условиях и получали скудный рацион. Примечательно, что вербовщик-литовец отправлялся за рубеж вместе со своими жертвами и там превращался в надсмотрщика. Если кто из рабов пытался «качать права», отказывался от работы или трудился недостаточно прилежно, к нему применялись методы физического воздействия.

И этот случай отнюдь не единичный в Литве. Не далее как минувшей осенью правоохранители и пограничники Литвы вместе с коллегами из других стран раскрыли целую международную сеть, вывозившую граждан для принудительного труда в Великобританию. Надо сказать, что Соединенное Королевство известно верностью своим традициям, среди которых есть и та, что касается использования «белых рабов». Она восходит к тем временам, когда тысячи шотландцев и ирландцев обращались в рабов и отправлялись на плантации американских колоний. Сегодня колоний не стало, а традиции рабовладения еще сильны: согласно данным британской полиции, в каждом крупном городе этой страны можно найти десятки принудительно удерживаемых людей. Только в мае и июне 2017 года в Великобритании были проведены полицейские спецоперации, в ходе которых было задержано 111 работорговцев и выявлено и освобождено 130 их возможных жертв.

Примечательно и то, что Скотланд-Ярд числит Литву в пятерке самых крупных «поставщиков рабов» в Соединенное Королевство (впрочем, литовские рабы есть и в странах материковой Европы). При этом англичане подчеркивают, что многие прибалты чаще всего превращаются в невольников усилиями собственных соотечественников, и на территории республик Балтии действуют преступные сообщества, которые обманом завлекают людей и отправляют их на Британские острова. Чаще всего преступники действуют под видом рекрутинговых агентств.

Напомним, что аналогичные схемы использовались работорговцами в Африке. Они не гонялись по саваннам и джунглям за будущими рабами. Их отлавливали их же соплеменники и пригоняли к факториям работорговцев, расположенных в удобных гаванях. Сходство усиливает и то обстоятельство, что, как утверждают британские правоохранители, некоторые освобожденные ими прибалтийские рабы крайне слабо ориентировались в местных реалиях и были столь безграмотны в правовом плане, что даже не понимали того, что их превратили в рабов. И даже мигранты из Магриба, Африки и Пакистана демонстрируют куда большую юридическую подкованность.

Впрочем, ничего удивительного нет – многих из них готовили к миграции не работорговцы, а НКО. Прошлой осенью в Литве была запущена программа «Будучи свободным, не стань рабом», организованная и оплаченная министерством внутренних дел. В рамках этого просветительского проекта были проведены лекции, семинары, групповые тренинги для будущих гастарбайтеров, отправляющихся в европейские страны, на которых им рассказывали, каким рискам они могут подвергнуться на чужбине и как избежать лап работорговцев и рабовладельцев

К участию в проекте были привлечены британцы — как представители страны, где трудится большинство литовцев и где содержится наибольшее число рабов с паспортом этой прибалтийской республики. Согласно официальным данным МВД Литвы, только в 2016 году (более свежие данные еще не обнародованы) в рабство было обращен 51 литовский гражданин, причем 25 из них – в Соединенном Королевстве.

Правильнее сказать, что они освобождены из рабства, а сколько было в него обращено, никому не известно. Ведь о факте превращения в раба того или другого гражданина Литвы становится известно только в случае его освобождения. Если же он продолжает оставаться в неволе, об этом правоохранителям республики неизвестно. Собственно и освобождение носит случайный характер: или кому-то удается сбежать, или его, в ходе оперативной рутины, освобождают местные полицейские. Попутно, так сказать.

Никаких целенаправленных действий по выявлению фактов содержания в рабстве своих граждан и их освобождения Литва не ведет, да и вести не в состоянии. Так что есть все основания полагать, что число литовцев, находящихся в рабстве, значительно выше официально признанного количества. Попавшие в рабство люди подвергаются сексуальному насилию, используются для принудительного труда, принуждаются к участию в преступных действиях, к занятию проституцией.

Малопочетное место в пятерке лидеров «поставщиков рабов» связано с тем, что развал экономики бывших советских прибалтийских республик и обнищание их населения вынудили граждан отправляться на заработки в более богатые страны Европы. Несмотря на наличие паспортов ЕС, шансы устроиться на квалифицированную работу невелики. Многим приходится работать незаконно. Именно такие нелегальные гастарбайтеры чаще всего и попадают в рабство.

Впрочем, бесправными людьми второго сорта (по сравнению с западными «синьорами») литовцы стали и у себя дома. После того, как в феврале 2017 года Сейм в срочном порядке рассмотрел и ратифицировал договор с США об особом статусе американских военных в этой стране. Сам договор был подписан 17 января 2017 года министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и послом США в Литве Энн Холл. Согласно его положениям, американские военные если и не освобождаются полностью от ответственности за любые правонарушения и преступления, совершенные на территории республики, то, во всяком случае, выводятся из под юрисдикции местных правоохранительных органов.

Так, теперь совершивший ДТП американский военнослужащий не признается участником или тем более виновником аварии, поскольку «его честь, достоинство и неприкосновенность» охраняются договором. Согласно данному документу, уголовные преступления, совершённые американцами в свободное от выполнения служебных обязанностей время, в первую очередь будут рассматриваться в США, и меру наказания будут определять тамошние военные учреждения.

Впрочем, формально Литва оговаривает право затребовать некоторые дела, связанные с тяжёлыми и особо тяжёлыми преступлениями, с гибелью людей, в свою юрисдикцию. Однако это положение сопряжено с таким количеством оговорок, что реализовать его, скорее всего, не удастся. Не секрет, что американские воинские контингенты за рубежом становятся настоящим проклятием для населения мест, где они размещены. Так, по данным японского информационного агентства Киодо, на июнь 2016 года американские военные совершили более 5,8 тысячи преступлений на островах Окинава с момента их передачи под суверенитет Японии в 1972 году.

Префектура города Гинован сообщает, что в нем за последние пять лет ежемесячно происходит в среднем по 23 инцидента с участием американских военных, из них 13 может быть квалифицировано как уголовные преступления. Главным образом это изнасилования или попытки их совершить. При этом, как полагают местные полицейские, большая часть этих преступлений остается незафиксированной, поскольку в Японии нет ничего страшнее стыда от пережитого унижения, и из-за этого многие жертвы всю жизнь скрывают факт изнасилования.

То же самое происходит и в Южной Корее. Согласно официальной статистике южнокорейских властей, число преступлений, совершенных военными США со времени их оккупации Южной Кореи в 1945 году по сегодняшний день, перевалило за сотню тысяч. Это убийства, сексуальное насилие и многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Причем отмечается пугающая тенденция к увеличению такого рода «инцидентов», как их квалифицирует доклад Пентагона.

Аналогичная ситуация характерна для всех мест, где размещены американские войска, со своей, правда, спецификой. Так, например, для баз в Рамштайне и Слатине, которые принимали борты из Афганистана, наряду с изнасилованиями, грабежом и драками характерно большое количество преступлений, связанных с распространением наркотиков.

Проблемы с дисциплиной и криминальным поведением своих военнослужащих в Пентагоне прекрасно осознают. Как и свою неспособность преодолеть эту пугающую тенденцию и остановить беспредел. Впрочем, может быть, в силу каких-то непостижимых нормальному человеческому пониманию причин Вашингтон и не пытается обуздать своих уголовников в погонах, а напротив, стремится создать для них режим максимальной безнаказанности. В частности, навязав Литве принятие официального разрешения американским военнослужащим убивать, грабить, бить, сбивать и насиловать литовских граждан. Этакое расширенное право первой ночи в современном исполнении.

Единственное, что может успокаивать литовцев, это то, что американский контингент в Литве пока еще не очень многочисленный.В средние века предки современных литовцев совместно со своими славянскими согражданами сумели в жестоких боях против захватчиков с Запада отстоять свое национальное достоинство и свободу. Их потомки отдали всё это без боя, добровольно.

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